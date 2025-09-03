Anche questa settimana abbiamo un solo torneo su cui concentrarci con le nostre analisi e scommesse di golf, si tratta del Amgen Irish Open 2025 del DP World Tour che apre con Rory McIlroy favorito al K Club su Tyrrell Hatton. Pronostici Golf 4-7 settembre 2025.

Amgen Irish Open 2025: tracciato, field e statistiche

Rimane in gioco solo il DP World Tour che questa settimana ha in programma l’Amgen Irish Open 2025 dopo che la settimana scorsa sulle Alpi svizzere abbiamo sfiorato un altra grande vittoria con. Matt Wallace, ma alla fine il successo è andato a Thriston Lawrence, autore di una grande prova.

Questa settimana si gioca sul tracciato del Kildare Hotel and Golf Club, K Club, a Straffan, County Kildare, a pochi chilometri da Dublino. Si tratta di un percorso par-72 da 7,441 yard disegnato nel 1991 da Arnold Palmer con greens in Poa-Annua.

Con PGA e DP fermi si arricchisce il field di questo torneo, con le lavagne dominate da Rory McIlroy ma c’è anche Tyrrell Hatton, e dal LIV torna anche Brooks Koepka. Presente anche Shane Lowry, la stella di casa, e i regular del DP, i giocatori di punta in questo momento nel circuito: Marco Penge, Rasmus Neergaard-Petersen, Tom McKibbin, Patrick Reed, Haotong Li, Jordan Smith e Kristoffer Reitan. Non manca il field azzurro con 5 italiani in gioco, i favoriti Francesco Laporta e Matteo Manassero, seguiti da Guido Migliozzi, Francesco Molinari ed Andrea Pavan.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Rasmus Hojgaard, 22/1; 2023: Vincent Norrman, 50/1; 2022: Adrian Meronk, 22/1; 2021: Lucas Herbert, 33/1; 2020: John Catlin, 40/1; 2019: John Rahm, 8/1; 2018: Russell Knox, 28/1; 2017: Jon Rahm, 14/1; 2016: Rory McIlroy, 4/1; 2015: Soren Kjeldsen, 150/1; 2014: Mikko Ilonen, 80/1; 2013: Paul Casey, 50/1; 2012: Jamie Donaldson, 66/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Ross Fisher, 20/1.

Pronostici Golf 4-7 settembre 2025: le nostre scommesse sul DP World Tour

Visto che oggi abbiamo solo il torneo del DP, eccezionalmente abbiamo scelto tre possibili vincenti.

Il grande favorito è Rory McIlroy @5.00 che è quasi una “puntata paracadute” vista la quota @5 volte la posta molto bassa per gli standard delle scommesse sul golf. Rory ha vinto questo torneo nel 2016, proprio qui al K Club dove è ovviamente il grande favorito per un altro successo. Ci sarebbe anche Hatton come grande favorito, ma non ha mai centrato la top-20 negli ultimi 3 tornei giocati dal The Open e dopo il 5° posto del 2016 non ha mai più superato il taglio all’Irish Open, quindi preferiamo Rory, anche se come detto la quota è davvero bassa.

Quota di enorme valore invece su Grant Forrest @71.00 che già il mese scorso ha impressionato con la vittoria al Nexo Championship e a 32 anni sta giocando il suo miglior golf in carriera. Forrest si presenta con ottime statistiche di Tee to Green, Off the Tee e Approach che qui dovrebbero essere importanti. 3° al K club nel 2023, quindi ha già esperienza su questo percorso e la quota a 71 volte la posta è da provare.

Chiudiamo col longshot, la quota alta su John Catlin @141.00 con cui andiamo in tripla cifra anche se parliamo di un giocatore che in bacheca vanta già 3 titoli a livello DP. Lo scorso anno ha portato a casa anche 2 vittorie dall’Asian Tour e nel 2025 conta un 7° posto al New Zealand Open dell’Australasian Tour e un 8° posto all’Australian Open per un giocatore che sta ritrovando il suo A-game e che aveva aperto molto bene con un turno da 65 colpi anche la settimana scorsa a Crans. La vittoria di Catlin non sarà ovviamente facile, ma a questa quota va provato.

