Appena chiusa la stagione del PGA Tour, si riparte subito col Procore Championship 2025 da Silverado, l’opener della FedExCup Fall Series che fa da antipasto all’inizio della nuova stagione, ma l’appuntamento più importante della settimana di golf è il BMW PGA Championship 2025 del DP World Tour a Wentworth. Pronostici Golf 11-14 settembre 2025.

BMW PGA Championship 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche e percorso

Arriviamo da una settimana in cui abbiamo incassato Rory McIlroy @5, favorito all’Irish Open che ha portato a casa dopo aver superato Lagergren ai playoffs. Questa settimana il DP World Tour ha in programma il torneo più importante della settimana di golf, e i nostri pronostici si concentrano infatti sul BMW PGA Championship 2025. Con la Ryder Cup alle porte questo è un appuntamento ancora più importante, specialmente per il team Europe, inoltre sono in palio 9 milioni di dollari come montepremi e 8.000 punti per la Race to Dubai.

Field di primo piano, per esempio torna in gioco Rory McIlroy che ha vinto la settimana scorsa, e ha già vinto anche qui nel Surrey nel 2014. Presenti altri due big europei come Jon Rahm (che non si è ancora sbloccato nel 2025) e Shane Lowry (2° proprio dietro a Rory in quel 2014 e vincitore nella più recente edizione del 2022). Tra i contender segnaliamo anche Robert MacIntyre, Tyrrell Hatton, Marco Penge, Justin Rose, Richard Mansell, Matt Wallace, Aaron Rai, Min Woo Lee, Adam Scott, Ryan Fox, Viktor Hovland e gli statunitensi Brooks Koepka, Billy Horschel (campione in carica e vincitore qui anche nel 2021) e Patrick Reed e infine Joaquin Niemann, il cileno che quest’anno ha vinto tornei su tornei al LIV. In seconda fascia sono sempre presenti i fratelli danesi Hojgaard (Rasmus e Nicolai), il cinese Haotong Li che sta giocando un ottima stagione, e il giapponese Nakajima.

Wentworth è un appuntamento che ha ottimi ricordi per l’Italia che qui ha trionfato nel 2013 con Matteo Manassero (all’età di 20 anni, risulta ancora oggi il più giovane vincitore di questa manifestazione) e anche nel 2018 con Francesco Molinari. Entrambi saranno presenti in questa edizione a difendere i colori azzurri assieme a Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Billy Horschel, 18/1; 2023: Ryan Fox, 50/1; 2022: Shane Lowry, 18/1; 2021: Billy Horschel, 28/1; 2020: Tyrrell Hatton, 16/1; 2019: Danny Willett, 66/1; 2018: Francesco Molinari, 22/1; 2017: Alex Noren, 20/1; 2016: Chris Wood, 66/1; 2015: Byeong-Hun An, 100/1; 2014: Rory McIlroy, 14/1; 2013: Matteo Manassero, 66/1; 2012: Luke Donald, 8/1; 2011: Luke Donald, 15/2; 2010: Simon Khan, 200/1.

Il tracciato è quello iconico del West Course di Wentworth, un par-72 da 7,267 yards disegnato da Harry Colt nel 1926 e rinnovato da Els tra il 2009 e il 2016 con un doppio intervento. Le superfici sono le seguenti: Fairways in Bentgrass, Fescue, Poa Annua; Rough in Rye, Fescue e Greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici Golf 11-14 settembre 2025: le scommesse sul BMW PGA Championship 2025

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC

Apriamo con la quota di valore su Shane Lowry @23.00 che ultimamente abbiamo visto chiudere 23° al BMW Championship, 13° al Tour Championship e 15° la settimana scorsa nella sua Irlanda. Al K Club Lowry si è messo in mostra tra i migliori in diverse statistiche (Off the Tee, Approach e Tee to Green), inoltre a Wentworth ha un grande rendimento: 4° nel 2011, 2° nel 2014, 6° sia nel 2015 che nel 2017, e finalmente il titolo vinto nell’edizione del 2022 dove fece la differenza con Putting e Tee to Green, specialità della casa. Nel 2023, in difesa del titolo, Lowry ha chiuso con un 18° posto, e lo scorso anno è tornato a crescere con un T12 finale. Insomma, a Wentworth Lowry è quasi una certezza e a questa quota di valore oltre 20 volte la posta lo provo volentieri, motivato anche dalla imminente Ryder Cup per il team Europe.

Giochiamo anche un longshot, una quota alta, per Alex Noren @34.00 che invece non ha la motivazione, ma nemmeno la distrazione, di pensare alla Ryder Cup. Da fine luglio il veterano 43enne ha ritrovato il suo gioco migliore con una serie di ottimi risultati a livello PGA (7° al 3M Open e 3° al Wyndham Championship) oltre a conquistare il suo 11° titolo DP a The Belfry lo scorso mese. Lo svedese ha vinto uno di questi 11 titoli proprio qui a Wentworth nel 2017 con un impressionante round finale chiuso in appena 62 colpi e negli ultimi anni è tornato a fare bene qui con un 8°, un 6° e anche un 3° posto.

Procore Championship 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e scommesse

Per questa settimana il torneo PGA Tour passa in secondo piano, e diamo più spazio al DP, ma c’ho non toglie che analizzeremo anche il Procore Championship 2025 che è l’opener delle FedEx Cup Fall Series, con un field da 100 giocatori, ma solo i migliori 50 passeranno al torneo della prossima settimana. La FedExCup Fall scende da 8 a 7 eventi rispetto allo scorso anno, e il Baycurrent Classic di Yokohama rimpiazza lo ZOZO Championship, giocato a Narashino vicino a Tokyo, per la tappa giapponese.

Il field di questo torneo (che mette in palio un montepremi da 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup Fall) non è quello dei grandi major o signature events, ovviamente, ma non mancano i big, come il numero 1 al mondo Scottie Scheffler, che dopo aver chiuso una stagione stellare nel 2024, Scottie Scheffler è riuscito a replicarsi vincendo 5 volte quest’anno (The CJ Cup, PGA Championship, The Memorial Tournament, The Open Championship e BMW Championship) e chiudendo in top 10 16 volte su 19 eventi giocati, ma vanno segnalati anche Patrick Cantlay, Collin Morikawa, J.J. Spaun, Sahith Theegala (che ha vinto 2 volte questo torneo), Max Homa (anche lui vincitore per 2 volte, in fila) e Ben Griffin. Il torneo torna molto utile in vista della Ryder Cup che si terrà a fine settembre, motivo per il quale è partecipato da nomi caldi del panorama golfistico.

Si gioca sul tracciato del North Course al Silverado Country Club, situato a Napa, California, disegnato da Trent Jones Jr nel 1966 e rinfrescato da Miller nel 2011. Si tratta di un percorso Par: 72 da 7,123 yards con Fairways in Bermudagrass con Poa Annua e Rye; Rough in Kentucky Bluegrass e Rye e Greens in Bentgrass con Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di (in ordine d’importanza): Tee to Green, Scrambling, Greens in Regulation, Approach, Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Patton Kizzire (-20); 2023: Sahith Theegala (-21); 2022: Max Homa (-16); 2021: Max Homa (-19); 2020: Stewart Cink (-21); 2019: Cameron Champ (-17); 2018: Kevin Tway (-14); 2017: Brendan Steele (-15); 2016: Brendan Steele (-18); 2015: Emiliano Grillo (-15); 2014: Sang-moon Bae (-15); CordeValle Winners: 2013: Jimmy Walker (-17); 2012: Jonas Blixt (-16); 2011: Bryce Molder (-17); 2010: Rocco Mediate (-15).

Per questo torneo abbiamo scelto uno dei favoriti, Sam Burns @19.00, come free pick. Burns vuole convincere Keegan Bradley a sceglierlo per il Team USA, e i risultati non sono mancati con un 4° posto al BMW Championship e un 7° al Tour Championship. La motivazione non mancherà nemmeno questa settimana per Burns che rimane uno dei giocatori più importanti di questo field al Procore, parliamo di un 5 volte vincitore al PGA Tour e l’ultima volta che ha giocato questo torneo, nel 2020, era leader dopo 54 buche, prima di un calo alla domenica che lo ha fatto comunque chiudere con un buon 7° posto finale.

