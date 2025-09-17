Si avvicina la Ryder Cup e questo è l’unico e ultimo torneo di golf prima della grande manifestazione a squadre della prossima settimana. Questa si gioca solo l’Open di Francia del DP World Tour, una settimana dopo la cassa quota @34 con Noren a Wentworth e con la doppietta sfiorata con Ben Griffin @23 al PGA Tour che è fermo questa volta. Vediamo di bissare questa settimana col FedEx Open de France, ecco i nostri Pronostici Golf 18-21 settembre 2025.

Risultati pronostici Golf: altra ottima settimana

Momento molto positivo con le nostre scommesse sul golf visto che anche la settimana scorsa incassiamo una grossa quota grazie al Alex Noren che dopo il British vince ancora, questa volta a Wentworth, confermando il suo ritorno a grandissimi livelli, e permettendoci di incassare una quota @34 che potevamo anche bissare con Ben Griffin @23 al PGA Tour che iniziava le FedEx Fall Series, i tornei minori di preparazione alla stagione principale; Griffin rimane in testa per larga parte del torneo ma poi si sveglia il cannibale Scottie Scheffler che in rimonta porta a casa anche questo torneo di secondo piano, ma il numero 1 al mondo sembra non voler lasciare nemmeno le briciole agli avversari.

FedEx Open de France: tracciato, field e statistiche

Ultimo appuntamento del Dp World Tour prima della Ryder Cup, attesa come sempre con trepidazione da giocatori, addetti ai lavori, scommettitori, tifosi o semplici appassionati, ma prima l’Open di Francia, o FedEx Open de France 2025, torneo che mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai.

Field dove è ovviamente molto folta la compagine francese e in particolare vi segnaliamo:Matthieu Pavon, Martin Couvra, Romaine Langasque, Victor Perez e Julien Guerrier (l’ultimo golfista francese a vincere l’Open di casa è stato Thomas Levet nel 2011). A guidare le lavagne dei favoriti ci sono però Harry Hall, Corey Conners, Jordan Smith, Ryan Fox, Eugenio Chacarra, Adrien Saddier (2° lo scorso week end dietro ad Alex Noren), Calum Hill, Joakim Lagergren e Keita Nakajima. A difendere il titolo sarà Dan Bradbury.

Capitolo Italia, Guido Migliozzi che qui, nel 2022, si impose vincendo il suo 3°(4 le vittorie totali) titolo sul circuito maggiore dopo il Kenya Open e il Belgian Knockout del 2019. Insieme a Migliozzi per la compagine azzurra ci saranno anche Andrea Pavan, Gregorio De Leo e Francesco Laporta.

Vincitori ultime edizioni. 2024, Dan Bradbury, 175/1; 2023: Ryo Hisatsune, 100/1; 2022: Guido Migliozzi, 80/1; 2019: Nicolas Colsaerts, 100/1; 2018: Alex Noren, 16/1; 2017: Tommy Fleetwood, 22/1; 2016: Thongchai Jaidee, 66/1; 2015: Bernd Wiesberger, 33/1; 2014: Graeme McDowell, 12/1; 2013: Graeme McDowell, 25/1; 2012: Marcel Siem, 70/1; 2011: Thomas Levet, 140/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 80/1.

Il tracciato è quello del Golf de Saint-Nom-La-Bretèche un par-71 da 6.997 yards disegnato con stile molto classico dal Fred Hawtree, che ha ospitato 2 volte il French Open negli ultimi 10 anni. Qui saranno importanti le statistiche di: Approach, Tee to Green su tutte, e poi anche GIR e Putting.

Pronostici Golf 18-21 settembre 2025: le scommesse sull’Open di Francia

Visto che oggi abbiamo solo il torneo del DP, eccezionalmente abbiamo scelto tre possibili vincenti, anche se trovate i contenuti completi con tutte le giocate, motivazioni e stake, in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su Telegram (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito andiamo con Harry Hall @11.00. E’ tempo di vincere per l’inglese che ha giocato con profitto questa stagione del PGA Tour, e la settimana scorsa è rientrato nel vecchio continente con subito un buon T13 a Wentworth. Hall aveva chiuso la stagione PGA arrivando fino alla finalissima di East Lake con un T17 conclusivo, e seguito dell’ottimo 6° posto al precedente BMW Championship. Negli ultimi 12 tornei ha mostrato una costanza impressionante senza mai fare peggio di un T28 (al The Open) e non sbaglia un taglio da 18 tornei consecutivi. In questo field potrebbe primeggiare, speravo in qualcosa di più in quota ma me lo faccio andare bene, anche perchè è l’unico favorito che prendiamo questa settimana, gli altri sono tutte quote di valore e alte.

Qui vi segnaliamo la quota di valore di Martin Couvra @46.00 che ha impressionato nella sua stagione da rookie al DP, dove ha subito vinto in Turchia e non dimentichiamo l’Open d’Italia dove ha chiuso al 2° posto dietro al connazionale Saddier, uno dei nomi più gettonati per vincere questo Open di Francia, ma noi preferiamo Couvra che ha inoltre una quota circa il doppio rispetto a Saddier, e dopo 4 tagli non superati è tornato a fare bene la settimana scorsa a Wentworth con una domenica chiusa in 67 colpi per un T13 finale che fa ben sperare anche per l’Open di casa. Oltre alla vittoria turca e il 2° posto nel bel paese, a 22 anni Couvra vanta già anche 3 top-5 in Bahrain, Qatar e al Hainan Classic, si è assicurato un posto al PGA per la prossima stagione e il 10° posto nella Race to Dubai. Aggiungiamoci che è tra i migliori nelle statistiche di Approach e Tee to Green che abbiamo visto essere determinanti qui, e lo prendiamo a 46 volte la posta.

La quota alta, long shot, la giochiamo sul nostro Guido Migliozzi @81.00 che come già detto ha vinto l’Open di Francia nel 2022, su un altro tracciato (Le Golf National), ma parliamo comunque di un 4 volte campione DP che a 28 anni è nel pieno della sua maturazione sportiva anche se la sua ultima vittoria risale alla passata stagione in Olanda. E’ ora si sbloccarsi anche in questo 2025 iniziato con un ottimo 8° posto a Dubai, in un evento di livello Rolex Series, prima del crollo con 11 tagli non superati in 14 tornei, ma la pausa estiva gli ha fatto bene ed è tornato con buoni risultati in miglioramento come il 41° posto a Belfry, il 13° a Crans, e il T24 della scorsa settimana a Wentworth dove ha messo in mostra tra le migliori statistiche di Approach che speriamo possa replicare anche su questo percorso, per fare la differenza e tornare al successo. Forza Guido, questa settimana il tifo per te sarà doppio: sportivo e bettistico.

