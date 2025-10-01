Dopo la parentesi della Ryder Cup, evento storico per gli appassionati di golf, ma che non ci vede mai in prima linea nelle scommesse, questa settimana tornano sia il PGA Tour che continua le FedEx Fall Series col Sanderson Farms Championship 2025, e anche il DP World Tour con l’affascinante Alfred Dunhill Links 2025. Pronostici Golf 2-5 ottobre 2025.
Sanderson Farms Championship 2025 (PGA): analisi, statistiche e percorso
Torniamo dalla vittoria del Team Europe di Luke Donald all’ultima Ryder Cup, per i pronostici di golf sul PGA Tour che ha in programma il Sanderson Farms Championship 2025.
Il field è di livello abbastanza basso per gli standard PGA con Akshay Bhatia, Min Woo Lee, J.T. Poston e Sam Stevens gli unici in top-50 del ranking mondiale, occasione per tanti, andremo quindi a cercare qualche quota alta nelle scommesse come vedremo dopo.
Si gioca sul tracciato del Country Club of Jackson è un par-72 molto lungo da 7.461 yards e le superfici sono: Fairways in 419 Bermudagrass; Rough in 419 Bermudagrass con Zeon Zoysiagrass e Greens in Champion Ultra Dwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Putting, Off the Tee, Approach, Around the Green e sopratutto Green in Regulation.
Vincitori ultime edizioni. 2024: Kevin Yu (-23); 2023: Luke List (-18); 2022: Mackenzie Hughes (-17); 2021: Sam Burns (-22); 2020: Sergio Garcia (-19); 2019: Sebastian Munoz (-18); 2018: Cameron Champ (-21); 2017: Ryan Armour (-19); 2016: Cody Gribble (-20); 2015: Peter Malnati (-18); 2014: Nick Taylor (-16).
Pronostici Golf 2-5 ottobre 2025: le nostre scommesse sul Sanderson Farms Championship 2025
Partiamo con una quota a nostro avviso di grande valore con Emiliano Grillo @36.00. L’argentino ha vissuto un 2025 sotto tono, la scorsa stagione non sono arrivate vittorie (ha sfiorato il successo al John Deere Classic dove ha perso ai playoffs chiudendo 2°), ma di recente lo abbiamo rivisto in forma col T4 al Procore Championshiop a Silverado, e in un field più basso del solito, potrebbe tornare a contendere un torneo, sul tracciato di Jackson dove ha una buona esperienza e anche un buon storico con un T5 nel 2022 e un T11 lo scorso anno.
La quota alta la giochiamo su Garrick Higgo @41.00 che si presenta con ottime statistiche di Driving Distance e anche di put (soprattutto su greens in Bermudagrass) che qui sono importanti, e infatti il sudafricano si è sempre distinto e trovato molto bene in 3 presenze a Jackson con un 3° posto nel 2022 e un 16° nel 2023. A 26 anni Higgo conta già 3 titoli DP e altri 2 PGA, incluso il successo al Corales Championship dello scorso aprile, e anche qui, con un field più leggero del solito (come a Corales) Higgo potrebbe approfittarne per portare a casa un altro titolo PGA dove di recente si è messo in mostra anche col T7 al Procore Championship.
Alfred Dunhill Links 2025 (DP): analisi, statistiche, percorso e scommesse
Il Dp World Tour vola in Scozia per un appuntamento che ormai è classico e anche questa settimana si prende i riflettori principali degli appassionati di golf, parliamo dell’Alfred Dunhill Links Championship, torneo che mette in palio 5 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai.
Field di altissimo livello con Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton (campione in carica che lo scorso anno chiudeva il tris qui con i successi del 2016-2017 e 2024), Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Tony Finau, Patrick Reed, Marco Penge, Laurie Canter, Thomas Pieters e Adrien Saddier. Tra gli italiani, invece, spazio a Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan.
Vincitori ultime edizioni. 2024, Tyrrell Hatton, 11/1; 2023: Matt Fitzpatrick, 12/1; 2022: Ryan Fox, 80/1; 2021: Danny Willett, 100/1; 2019: Victor Perez, 175/1; 2018: Lucas Bjerregaard, 50/1; 2017: Tyrrell Hatton, 22/1; 2016: Tyrrell Hatton, 66/1; 2015: Thorbjorn Olesen, 200/1; 2014: Oliver Wilson, 500/1; 2013: David Howell, 125/1; 2012: Branden Grace, 50/1; 2011: Michael Hoey, 250/1; 2010: Martin Kaymer, 16/1.
Nei primi 3 giorni si gioca sui tracciati di Kingsbarns, Carnoustie e St Andrews, con giornata finale alla domenica sull’Old Course, per un torneo difficile da interpretare anche per questa varietà di condizioni. L’Old Course di St.Andrews è un par-72 da 7.318 yards, con greens in fescue/bentgrass di superficie per il put. Proprio il Putting è una delle statistiche principali per fare bene in questo percorso, assieme a greens in regulation, scrambling.
Per questo torneo abbiamo scelto un favorito, Harry Hall @17.00 che torna al DP dopo non aver superato il taglio al Open di Francia, ma prima aveva segnato ottime prestazioni come un 6° posto al BMW Championship che gli ha permesso di raggiungere la finalissima FedEx Cup del PGA Ad East Lake, dove ha chiuso con un onorevole T17. In stagione al PGA ha incassato 5 top-10. L’inglese ha un ottimo put che gli potrà far fare la differenza su questo tracciato dove ha giocato solo nel 2019, chiudendo comunque con un ottimo T15 finale, dopo un ultimo round chiuso con soli 65 colpi.
