Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse Sanderson Farms Championship 2025 (PGA Tour) e Alfred Dunhill Links 2025 (DP)

Pronostici Golf
Avatar
di
1 Ottobre 2025

Dopo la parentesi della Ryder Cup, evento storico per gli appassionati di golf, ma che non ci vede mai in prima linea nelle scommesse, questa settimana tornano sia il PGA Tour che continua le FedEx Fall Series col Sanderson Farms Championship 2025, e anche il DP World Tour con l’affascinante Alfred Dunhill Links 2025. Pronostici Golf 2-5 ottobre 2025.

Sanderson Farms Championship 2025 (PGA): analisi, statistiche e percorso

Torniamo dalla vittoria del Team Europe di Luke Donald all’ultima Ryder Cup, per i pronostici di golf sul PGA Tour che ha in programma il Sanderson Farms Championship 2025.

Il field è di livello abbastanza basso per gli standard PGA con Akshay Bhatia, Min Woo Lee, J.T. Poston e Sam Stevens gli unici in top-50 del ranking mondiale, occasione per tanti, andremo quindi a cercare qualche quota alta nelle scommesse come vedremo dopo.

Si gioca sul tracciato del Country Club of Jackson è un par-72 molto lungo da 7.461 yards e le superfici sono: Fairways in 419 Bermudagrass; Rough in 419 Bermudagrass con Zeon Zoysiagrass e Greens in Champion Ultra Dwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Putting, Off the Tee, Approach, Around the Green e sopratutto Green in Regulation.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Kevin Yu (-23); 2023: Luke List (-18); 2022: Mackenzie Hughes (-17); 2021: Sam Burns (-22); 2020: Sergio Garcia (-19); 2019: Sebastian Munoz (-18); 2018: Cameron Champ (-21); 2017: Ryan Armour (-19); 2016: Cody Gribble (-20); 2015: Peter Malnati (-18); 2014: Nick Taylor (-16).

Pronostici Golf 2-5 ottobre 2025: le nostre scommesse sul Sanderson Farms Championship 2025

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Partiamo con una quota a nostro avviso di grande valore con Emiliano Grillo @36.00. L’argentino ha vissuto un 2025 sotto tono, la scorsa stagione non sono arrivate vittorie (ha sfiorato il successo al John Deere Classic dove ha perso ai playoffs chiudendo 2°), ma di recente lo abbiamo rivisto in forma col T4 al Procore Championshiop a Silverado, e in un field più basso del solito, potrebbe tornare a contendere un torneo, sul tracciato di Jackson dove ha una buona esperienza e anche un buon storico con un T5 nel 2022 e un T11 lo scorso anno.

La quota alta la giochiamo su Garrick Higgo @41.00 che si presenta con ottime statistiche di Driving Distance e anche di put (soprattutto su greens in Bermudagrass) che qui sono importanti, e infatti il sudafricano si è sempre distinto e trovato molto bene in 3 presenze a Jackson con un 3° posto nel 2022 e un 16° nel 2023. A 26 anni Higgo conta già 3 titoli DP e altri 2 PGA, incluso il successo al Corales Championship dello scorso aprile, e anche qui, con un field più leggero del solito (come a Corales) Higgo potrebbe approfittarne per portare a casa un altro titolo PGA dove di recente si è messo in mostra anche col T7 al Procore Championship. 

Pronostici Golf 8-11 maggio 2025

Pronostici Golf 8-11 maggio 2025

Alfred Dunhill Links 2025 (DP): analisi, statistiche, percorso e scommesse

Il Dp World Tour vola in Scozia per un appuntamento che ormai è classico e anche questa settimana si prende i riflettori principali degli appassionati di golf, parliamo dell’Alfred Dunhill Links Championship, torneo che mette in palio 5 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. 

Field di altissimo livello con Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton (campione in carica che lo scorso anno chiudeva il tris qui con i successi del 2016-2017 e 2024), Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Tony Finau, Patrick Reed, Marco Penge, Laurie Canter, Thomas Pieters e Adrien Saddier. Tra gli italiani, invece, spazio a Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Vincitori ultime edizioni. 2024, Tyrrell Hatton, 11/1; 2023: Matt Fitzpatrick, 12/1; 2022: Ryan Fox, 80/1; 2021: Danny Willett, 100/1; 2019: Victor Perez, 175/1; 2018: Lucas Bjerregaard, 50/1; 2017: Tyrrell Hatton, 22/1; 2016: Tyrrell Hatton, 66/1; 2015: Thorbjorn Olesen, 200/1; 2014: Oliver Wilson, 500/1; 2013: David Howell, 125/1; 2012: Branden Grace, 50/1; 2011: Michael Hoey, 250/1; 2010: Martin Kaymer, 16/1.

Nei primi 3 giorni si gioca sui tracciati di Kingsbarns, Carnoustie e St Andrews, con giornata finale alla domenica sull’Old Course, per un torneo difficile da interpretare anche per questa varietà di condizioni. L’Old Course di St.Andrews è un par-72 da 7.318 yards, con greens in fescue/bentgrass di superficie per il put. Proprio il Putting è una delle statistiche principali per fare bene in questo percorso, assieme a greens in regulation, scrambling.

Per questo torneo abbiamo scelto un favorito, Harry Hall @17.00 che torna al DP dopo non aver superato il taglio al Open di Francia, ma prima aveva segnato ottime prestazioni come un 6° posto al BMW Championship che gli ha permesso di raggiungere la finalissima FedEx Cup del PGA Ad East Lake, dove ha chiuso con un onorevole T17. In stagione al PGA ha incassato 5 top-10. L’inglese ha un ottimo put che gli potrà far fare la differenza su questo tracciato dove ha giocato solo nel 2019, chiudendo comunque con un ottimo T15 finale, dopo un ultimo round chiuso con soli 65 colpi.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Golf: Ryder Cup 2025: analisi, team, quote, favoriti, tracciato e scommesse
Pronostici Golf
Pronostici Golf: Ryder Cup 2025: analisi, team, quote, favoriti, tracciato e scommesse
24 Settembre 2025
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul FedEx Open de France 2025 del DP World Tour
Pronostici Golf
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul FedEx Open de France 2025 del DP World Tour
17 Settembre 2025
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse BMW PGA Championship 2025 (DP World Tour) e Procore Championship 2025 (PGA Tour)
Pronostici Golf
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse BMW PGA Championship 2025 (DP World Tour) e Procore Championship 2025 (PGA Tour)
10 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.