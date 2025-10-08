La settimana scorsa abbiamo sfiorato un altro grande colpo con i pronostici sul golf, e con Higgo @41 al PGA, che ha però mollato all’ultimo giorno del Sanderson Farms, in favore del rookie Steven Fisk al suo primo successo nel tour americano che quest’anno ha in programma il nuovo Baycurrent Classic mentre a prendersi la scena principale è ancora una volta il DP World Tour con l’Open di Spagna. Pronostici Golf 9-12 ottobre 2025.

Baycurrent Classic (PGA): analisi, statistiche e percorso

Come anticipato la settimana scorsa abbiamo sfiorato uno dei nostri colpacci con i pronostici sul Golf, questa volta al PGA Tour dove sfioriamo la quota @41 di Garrick Higgo che ci fa sperare per tre giorni su quattro, ma cala alla domenica, e la vittoria va a Fisk. Recuperiamo qualcosa col testa a testa su Nicolai Hojgaard meglio di Alex Smalley, ma è una magra consolazione, anche perchè prendiamo il runner up (Hatton) anche al DP, con l’Alfred Dunhill Links vinto da Rober MacIntyre in un torneo anche accorciato per il maltempo che non ha permesso di giocare l’ultimo turno.

Tornando al PGA Tour, questa settimana si gioca il nuovo Baycurrent Classic 2025, evento giapponese che va a sostituire lo ZOZO Championship, con il torneo che si sposta da Narashino allo Yokohama Country Club. In palio ci sono 8 milioni di dollari ma il field è ristretto a 78 giocatori, anche se non mancano grandi nomi, su tutti i favoriti Xander Schauffele, Hideki Matsuyama (la stella di casa che ha vinto in Giappone nel 2021) e Collin Morikawa (anche lui vincitore nell’edizione 2023 dello ZOZO), ma c’è anche il redivivo Alex Noren e un Chris Gotterup in crescita, oltre al Kurt Kitayama, Rasmus Hojgaard e Si Woo Kim.

Vincitori ultime edizioni in Giappone. Hosted at Narashino CC: 2024: Nicolas Echavarria (-20); 2023: Collin Morikawa (-14); 2022: Keegan Bradley (-15); 2021: Hideki Matsuyama (-15); Hosted at Sherwood CC: 2020: Patrick Cantlay (-23); Hosted at Narashino CC: 2019: Tiger Woods (-19).

Il tracciato dello Yokohama Country Club è un tipico percorso tree-lined, un par-71 da 7.317 yards con Fairways in Korai Zoysiagrass; Rough in Noshiba Zoysiagrass e Greens in Bentgrass. Qui non abbiamo precedenti su cui basarci, ma studiando un pò un percorso occhio alle statistiche di: Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting, e in seconda battuta anche Total Driving e Ball Striking.

Pronostici Golf 9-12 ottobre 2025: le nostre scommesse sul Baycurrent Classic

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake)

Puntiamo subito su una delle stelle di casa favorita per la vittoria, Hideki Matsuyama @15.00 che qualche settimana fa si è messo in mostra con un buon T13 a Wentworth (era al comando dopo le prime 36 buche) dimostrando una buona forma. Il nativo giapponese conta 9 vittorie nel Tour e si presenta come uno dei migliori nelle statistiche di Approach, Around the Green, Tee to Green che come detto qui sono importanti, e sta migliorando anche il put, in top-15 negli ultimi 2 mesi.

Quota alta, longhsot, su Max Homa @36.00, giocato che nell’ultimo anno e mezzo è crollato, le soddisfazioni sono state davvero poche in questo deludente 2025 che lo ha visto scendere fino al 122° posto del Official Golf World Rankings, ma parliamo comunque di un giocatore che si era spinto fino alle prime posizioni, e che sembra essere in procinto di tornare. 5° al John Deere Classic, 19° al Procore Championship e 18° anche la settimana scorsa a Sanderson Farms, i progressi di Homa sono evidenti anche nelle statistiche di Tee to Green, Putting ed Approach negli ultimi 2 mesi. Homa ha vinto 6 tornei PGA in carriera, tutti su tracciati tree-lined come quello che affronterà questa settimana in Giappone.

Open de Espana 2025 (DP): analisi, statistiche, percorso e scommesse

Per la 3° settimana consecutiva è il DP World Tour il circuito col torneo più importante, visto che questa volta assisteremo all’Open di Spagna 2025.

Il field vede Jon Rahm grande favorito, con la stella spagnola che spera di sbloccarsi col primo successo del 2025 nel torneo di casa che ha vinto 3 volte, per due anni di fila tra 2018 e 2019 e anche nel 2022 . Attenzione al suo grande rivale al LIV, che invece di tornei ne ha vinti parecchi, quasi monopolizzando il nuovo circuito, il cileno Joaquin Niemann. Torneo di casa anche per David Puig e attenzione anche a Marco Penge, a Rasmus Neerdagr-Petersen e al veterano Shane Lowry mentre continua a crescere anche nelle prefererenze dei quotasti Kristoffer Reitan che si lascia alle spalle anche Patrick Reed e Tom McKibbin. L’Italia si schiera con tre giocatori: Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan.

Per la 5° volta nella sua storia l’Open de Espana si gioca sul tracciato del Club de Campo Villa de Madrid, è un Par: 71 da 7,154 yards con Fairways in Bermuda/Rye/Bent; Rough in Bermuda/Rye/Bent e Greens in Bentgrass/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Angel Hidalgo, 250/1; 2023: Matthieu Pavon, 90/1; 2022: Jon Rahm, 5/2; 2021: Rafa Cabrera-Bello, 55/1; 2019: Jon Rahm, 10/3; 2018: Jon Rahm, 4/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1; 2015: James Morrison, 225/1; 2014: Miguel Angel Jimenez, 22/1; 2013: Raphael Jacquelin, 55/1; 2012: Francesco Molinari, 16/1; 2011: Thomas Aiken, 45/1; 2010: Alvaro Quiros, 18/1.

Per questo torneo abbiamo scelto la quota di valore su Kristoffer Reitan @23.00, attualmente 2° tra i 10 che potranno portarsi a casa il pass per il PGA Tour, dopo una stagione di forte crescita per il norvegese che è ormai in pianta stabile tra i favoriti di ogni torneo al DP, e questa volta lo proviamo anche noi visto che si presenta in Spagna dopo due top-5 consecutive e con ottime stats di Putting e Tee to Green. Reitan ha mancato il taglio qui nel 2019, ma era la sua stagione da rookie, da allora ne ha fatta di strada e l’ultima volta che ha giocato in Spagna, al Challenge Tour grand Final di novembre vinse. Speriamo in un bis anche questa settimana al più importante Open di Spagna.

