Il PGA Tour è fermo, come il LIV, e questa settimana rimane in programma un solo torneo di golf, l’India Championship 2025 del DP World Tour che siamo andati ad analizzare nel dettaglio con favoriti, percorso, quote e i nostri Pronostici Golf 16-19 ottobre 2025.

India Championship 2025: tracciato, field e statistiche

Arriviamo dalla 3° vittoria al DP di Marco Penge che ha portato a casa l’Open di Spagna (mentre al PGA Xander Schauffele è tornato a vincere al Baycurrent Classic). Questa settimana con i pronostici di golf abbiamo in programma solo un torneo, l’India Championship 2025 del DP World Tour, torneo alla sua prima edizione, che si gioca a Delhi, e che col PGA fermo, richiama giocatori importanti per un field davvero interessante, comandato da Rory McIlroy, seguito da Tommy Fleetwood, ma ci sono anche Ben Griffin e Viktor Hovland tra i papabili vincenti. In seconda fascia troviamo Brian Harman, Shane Lowry, Michael Kim e John Parry. L’Italia si schiera con Guido Migliozzi ed Andrea Pavan come unici rappresentanti azzurri principali.

Il tracciato è quello del Delhi Golf Club, percorso disegnato da Wilkinson nel 1952 e rinnovato prima nel 1977 da Peter Thompson e poi nel 2019 da Gary Player. Il tracciato è molto classico come layout, e si tratta di un par-72 corto da 6.912 yards con Fairways e Rough in Bermuda mentre la superficie dei Geens è in Ultra-Dwarf Bermuda. Non abbiamo precedenti su cui basarci, ma studiando il percorso, sicuramente le statistiche principali saranno quelle di Approach, seguite da Putting ed Around the Green.

Pronostici Golf 16-19 ottobre 2025: le nostre scommesse sull’India Championship

Visto che oggi abbiamo solo il torneo del DP, eccezionalmente abbiamo scelto tre possibili vincenti (invece della classica singola selezione negli eventi DP) anche se trovate come sempre i contenuti completi con tutte le giocate, motivazioni e stake, in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su Telegram (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito ci prendiamo un rischio a non puntare su McIlroy, ma la quota è troppo bassa, preferiamo quella di Tommy Fleetwood @7.00 che è comunque il suo primo antagonista, anche nelle lavagne dei bookmakers, oltre che come ranking e blasone. Scegliamo Fleetwood non solo per la quota leggermente più alta (che comunque rimane in singola cifra, e nel golf una quota in singola cifra è sempre bassina) visto che con questo tracciato il suo gioco dovrebbe sposarsi alla perfezione col suo mix di potenza e accuratezza. Il britannico, che nel 2025 ha vinto il Tour Championship finale del PGA salendo al 5° posto del ranking mondiale, si presenta tra i migliori nelle statistiche di driving accuracy (7°), Approach (18°) e Putting (5°) negli ultimi 3 mesi e va a caccia del suo 8° titolo DP in carriera. Di recente Fleetwood non ha fatto meglio di un T21 all’Alfred Dunhill Links, ma prima aveva giocato una grande Ryder Cup, inoltre Tommy ha già giocato su questo campo in passato, il che sarà un vantaggio.

Come quota di valore puntiamo su una delle stelle di casa, Anirban Lahiri @34.00, vincitore per ben 4 volte da queste parti. Il 38enne non ha avuto vita facile qui a Delhi all’inizio della sua carriera, mancando i suoi primi 4 tagli su questo percorso; tuttavia, da allora ha vinto il Panasonic Open, il SAIL Open due volte e l’Indian Open nel 2015. Si è classificato secondo anche due volte all’Indian Open, l’ultima delle quali nel 2016. Negli ultimi anni Lahiri non è più riuscito a portare a casa titoli, anche se ci si è avvicinato in diverse occasioni con un secondo posto al Players Championship del 2022, ma anche un runner up al LIV Boston al suo debutto in quel circuito, seguito da altri 5 secondi posti a quel livello, in particolare a Valderrama l’anno scorso e più recentemente al LIV Virginia a giugno. Lahiri ha ottimi numeri in tee to green e ultimamente il suo put è migliorato. Il torneo di casa sarebbe quello perfetto per il ritorno alla vittoria del nativo di Bengali.

Infine il longshot, la quota più alta, l’azzardo (ma nel golf sono tutti “azzardi”), e qui abbiamo scelto Adrien Saddier @41.00 che quest’anno ha vinto proprio il nostro Open d’Italia all’Argentario. Da allora il francese ha mostrato ottime partenze anche in Danimarca, dove era 4° a metà torneo, e sulle Alpi Svizzere dove era 1° dopo 36 buche, ma in entrambi i casi ha subito il calo della domenica, così come di recente al K-Club in Irlanda, dove è passato dal 1° al 5° posto dopo un ultimo giro chiuso con 74 colpi. Speriamo che parta bene anche in India, ma non si fermi ancora una volta sul più bello, per un giocatore che può contendersi la vittoria ed è ben ripagato a 41 volte la posta. Per Saddier è arrivata anche una sconfitta nei play-off contro Alex Noren a Wentworth, che è comunque un risultato notevole mentre a Dunhill Links ha deluso, anche se in verità è stato più penalizzato dal maltempo che dal suo gioco. Quinto in India al DLF Golf & Country Club l’ultima volta che ha giocato in queste zone, Saddier si presenta come 21° al mondo nelle statistiche di Around the Green e 11° in Putting, due statistiche come detto importanti, e che dovrebbero metterlo in buona luce questa settimana.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.