Questa settimana continua il DP World Tour che ha in programma il Genesis Championship, ultimo torneo prima del gran finale di Abu Dhabi, ma torna anche il PGA Tour con il nuovo Bank of Utah Championship. Pronostici Golf 23-26 ottobre 2025.

Bank of Utah Championship 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche e percorso

Dopo una settimana di pausa torna il PGA Tour, e possiamo quindi lavorare sui pronostici di golf su due tornei. Il tour americano gioca il Bank of Utah Championship 2025 su un nuovo tracciato, quello del The Black Desert Resort, un par-71 da 7,421 yards disegnato da Tom Weiskopf e Phil Smith nel 2023, un tracciato desertico e in altitudine, con Fairways in Dominator Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass e Greens in Bentgrass. Qui non abbiamo statistiche pregresse su cui basarci e abbiamo anche un solo vincitore nella prima edizione del 2024, Matt McCarty che è presente anche quest’anno.

Il field è di secondo livello per essere un torneo PGA, e infatti mancano tutti i big, cosa che spinge Michael Thorbjorsen ad essere il favorito dalle quote, anche se alto, con. Maverick McNealy primo avversario, poi ci sono Kurt Kitayama, Alex Noren, Davis Thompson, Rico Hoey, Kevin Yu e un ex big come Jason Day che qui prova a riprendere confidenza col gioco, per tornare a livelli accettabili, visto che quelli che aveva raggiunto anni fa sono inarrivabili al momento, e forse non torneranno mai più per il golfista australiano.

Pronostici Golf 23-26 ottobre 2025: le nostre scommesse sul Bank of Utah Championship

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo dalla quota da favorito per Michael Thorbjornsen @15.00 che arriva dall’ottima prestazione al Baycurrent Classic dove ha chiuso al 3° posto ed è al 72° posto della FedEx Cup, in un ottima posizione per entrare in pianta stabile nel PGA Tour della prossima stagione 2026. Thorbjornsen è in forma, lo ha dimostrato con 4 top-4 negli ultimi 6 mesi, e si presenta con ottime statistiche.

La quota di valore la giochiamo su Alex Noren @21.00 che qualche settimana fa ci ha mandato in cassa con una vittoria. Lo svedese cerca di recuperare dal 111° posto delle FedEx Fall Series, ma è nei primi 10 della DP World Tour Race to Dubai, quindi potrà giocare sia l’evento di Abu Dhabi che quello conclusivo del DP World Tour Championship all’inizio di novembre. Settimo al 3M Open, terzo al Wyndham Championship, primo al Betfred British Masters e primo al BMW PGA Championship, Noren è in grande forma, e nella sua carriera il 43enne ci ha abituato a vincere più tornei nello stesso periodo, magari per poi fermarsi un pò. Per Noren sembra il periodo on-fire quindi lo riproviamo. Inoltre il 14° (2020) al PGA West, il 6° (2022) al TPC Scottsdale, il 9° (2020) e il 2° (2022) all’Old Greenwood, più il 3° (2023) al TPC Summerlin, sono tutti risultati che mettono in luce un giocatore a suo agio sui campi da golf nel deserto degli Stati Uniti.

Genesis Championship 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche, percorso e scommesse

La settimana scorsa siamo tornati in cassa con Tommy Fleetwood che ha primeggiato in India, e questa settimana il DP World Tour si approccia al gran finale stagionale di Abu Dhabi, ma prima c’è da giocare il Genesis Championship 2025 in Corea del Sud dal Woo Jeong Hills Country Club, un par-71 da 7,367 yards che ha ospitato il Korea Open negli ultimi anni, e per la prima volta ospita un torneo principale del DP, quindi anche qui, come al PGA, giochiamo senza molte informazioni sul tracciato.

Il field è comunque interessante, anche qui senza un vero e proprio favorito, con Hideki Matsuyama e il giocatore di casa Si Woo Kim che comunque aprono le lavagne delle quote dei bookmakers, davanti a Sungjae Im, un altro che spera di fare bene in patria (come Byeong-Hun An), ma ci sono anche Rasmus Neergaard-Petersen, Adam Scott, Angel Ayora, Keita Nakajima e Triston Lawrence. L’Italia si schiera con Francesco Laporta miglior azzurro, almeno stando alle quote; più lontani Guido Migliozzi ed Andrea Pavan.

Per questo torneo abbiamo scelto la quota alta, il longshot su Minkyu Kim @81.00 che ha una quota enorme, ma nel field di questa settimana è quello che ha più esperienza su questo tracciato dove ha vinto lo scorso anno il Korea Open, e anche nel 2022 quando chiuse con -4 colpi, ma lo scorso anno ha messo a posto qualcosa, e lo abbiamo visto dallo score finale, un dominante -11. Questa settimana ha l’occasione di giocare per il titolo nel tour maggiore, e di vincere il suo torneo di casa. Parliamo di un giocatore che è diventato il più giovane golfista a vincere il Challenge Tour nel 2018, alla tenera età di 17 anni, dopo aver già vinto due volte l’Europro Tour l’anno precedente. Da allora, i suoi progressi sono stati costanti, seppur non spettacolari, ma ha attirato l’attenzione del LIV quando ha sostituito l’infortunato Ben Campbell. Il secondo posto al KPGA Championship a giugno è stato seguito dal quarto posto la settimana successiva al Gunsan CC Open, quindi il ritorno in forma della scorsa settimana con un secondo posto al Charity Classic del Korean Tour potrebbe essere il preludio a un’altra prestazione da contender per Kim, anche se questa volta tra i grandi del tour principale.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.