Dopo una settimana di pausa totale torna il grande golf con l’inizio dei playoffs conclusivi del DP World Tour che inizieranno con l’Abu Dhabi HSBC Champioship 2025, penultimo appuntamento stagionale, tutti contro Rory McIlroy, ma torna anche il PGA Tour col WWT Championship da El Cardonal. Pronostici Golf 6-9 novembre 2025.

WWT Championship 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche e percorso

Torniamo a parlare di Golf dopo una settimana di sosta totale, anche del PGA Tour che torna col il World Wide Technology Championship 2025 dal Cabo resort in Messico dove è accorso un field un pò inferiore al solito, con JJ Spaun e Ben Griffin che aprono da favoriti, seguiti da Max Greyserman e Michael Thirbjornsen. In gioco anche il campione in carica, Austin Eckroat. Per l’Italia è in gioco Francesco Molinari, lontanissimo in quota vittoria @451 volte la posta.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at El Cardonal: 2024: Austin Eckroat: (-24); 2023: Erik van Rooyen (-27); Hosted at El Camaleon: 2022: Russell Henley (-23); 2021: Viktor Hovland (-23); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Brendon Todd (-20); 2018: Matt Kuchar (-22); 2017: Patton Kizzire (-19); 2016: Pat Perez (-21); 2015: Graeme McDowell (-18); 2014: Charley Hoffman (-17); 2013: Harris English (-21); 2012: John Huh (-13); 2011: Johnson Wagner (-17); 2010: Cameron Beckman (-15).

Il World Wide Technology Championship si gioca a Los Cabos, in Messico, sul tracciato del El Cardonal, disegnato da Tiger Woods nel 2014, un lungo par-72 da 7,452 yards con Fairways e Green in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Tee to Green ed Approach su tutti, poi fairways hit, greens in regulation e scrambling.

Pronostici Golf 6-9 novembre 2025: le nostre scommesse sul WWT Championship

Non sarà il grande favorito di questo torneo, ma è tra i nostri favoriti: Max Greyserman @19.00 che arriva dal 2° posto in Giappone nell’ultimo torneo che ha giocato, e dove si è dimostrato in grande forma. Greyserman sembra pronto per il primo titolo PGA in carriera, dopo averne giocati 33 di tornei di questo circuito, a 30 anni. In carriera ha già sfiorato più volte la vittoria con: 14 top-25 (7 delle quali sono state top-7), 2° al 2024 3M Open, 2° al 2024 Wyndham Championship, 2° al 2024 ZOZO Championship, 2° al 2025 Rocket Classic, e 2° anche al 2025 Baycurrent Classic. Lo scorso anno su questo tracciato ha giocato bene chiudendo al 4° posto, leader dopo le prime 36 buche. Vediamo se questo appuntamento sarà quello buono per il successo di Greyserman, che potrà sfruttare un field anche più debole del solito a livello PGA, visto che in questi giorni i riflettori, e i grandi campioni mondiali, sono impegnati nei playoffs DP come vedremo tra poco.

Come quota alta (longshot) andiamo con Matt Wallace @51.00, giocatore d’esperienza a qualità (ha vinto 12 titoli da professionista, inclusi 5 successi al DP e uno anche al PGA), che cercherà di fare un bel torneo per migliorare il suo attuale 94° posto alle FedEx Fall Series. Nel ranking mondiale Wallace è sceso un pò al 67° posto (era in top-50 prima di Natale), e l’inglese vuole i privilegi del 2026, come quello di partecipare un altra volta al Masters di Augusta. Wallace poteva scegliere tra Abu Dhabi col DP e il Messico col PGA Tour, e la sua scelta è andata sul torneo meno importante in generale, ma più importante per lui, quindi la motivazione non gli mancherà, con l’inglese che siamo certi che non verrà qui per fare da semplice comparsa. A fine luglio ha chiuso 3° al 3M Open e a fine agosto ha fatto 2° all’Omega European Masters. Il mese scorso ha portato a casa una top-10 anche da Baycurrent Classic, confermandosi in buona forma. Negli ultimi 2 mesi Wallace è stato tra i migliori nelle statistiche di: Approach, Around the Green e Tee to Green e ha un ottimo putting sulle superfici in Paspalum. Quota da provare @50+ volte la posta.

Abu Dhabi HSBC Championship 2025 (DP): analisi, statistiche, percorso e scommesse

Iniziano i playoffs del DP World Tour, penultimo appuntamento con l’Abu Dhabi Championship HSBC 2025, tutti contro Rory McIlroy al comando della classifica Race to Dubai. Ovviamente il nordirlandese è in gioco e apre la lavagne come favorito in un field importante che conta anche Tommy Fleetwood (che qui ha vinto per due anni di fila tra 2017 e 2018) molto vicino a Rory, oltre a Tyrrell Hatton, Ludvug Aberg, Matt Fitzpatrick e Robert MacIntyre, tutti grandi nomi del golf mondiale che possono ambire a vincere questo torneo. In gioco anche Marco Penge, quest’anno vincitore di ben 3 tornei, che con 441,32 punti di differenza si attesta al secondo posto della r2dr, primo avversario di Rory e Shane Lowry, giocatore d’esperienza che ha già vinto a Las Links nel 2019. Dai 76 giocatori il field si ridurrà ai migliori 50 che si troveranno la prossima settimana per il gran finale del Dp World Tour Championship. Presente anche l’Italia rappresentata da Andrea Pavan, forte di una stagione con 4 top 10 e 5 top 20, e Francesco Laporta, ancora a secco sul tour maggiore, ma molto costante con piazzamenti importanti (6 top 20 e 3 top 10). Non ci sarà il campione in carica, Paul Waring.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Paul Waring, 125/1; 2023: Victor Perez, 55/1; 2022: Thomas Pieters, 40/1; 2021: Tyrrell Hatton, 12/1; 2020: Lee Westwood, 90/1; 2019: Shane Lowry, 60/1; 2018: Tommy Fleetwood, 20/1; 2017: Tommy Fleetwood, 60/1; 2016: Rickie Fowler, 16/1; 2015: Gary Stal, 150/1; 2014: Pablo Larrazabal, 125/1; 2013: Jamie Donaldson, 66/1; 2012: Robert Rock, 150/1; 2011: Martin Kaymer, 8/1, 2010: Martin Kaymer, 14/1.

Il tracciato dello Yas Links dell’Abu Dhabi Golf Club è un par-72 da 7,425 yard, disegnato da Kyle Phillips e nuovo, visto che è stato aperto nel 2010. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per le nostre scommesse abbiamo scelto la quota di valore su Rasmus Hojgaard @23.00. Il danese ha chiuso da runner up in Danimarca e Svizzera e quest’anno ha continuato con un 3° posto al Sanderson Farms Championship e un T14 al Baycurrent Classic a livello PGA. A livello statistico Hojgaard si presenta con ottime statistiche di Approach, Tee to Green e Putting (specialmente su Paspalum, superficie che lo ha visto vincere alle Mauritius oltre ad un 2°, 8° e 6° posto tra Ras al Khaimah, Bahrain e Qatar ad inizio 2024) e le ultime 2 volte che ha giocato qui a Yas Links non ha brillato completamente, ma non ha nemmeno fatto male con un 20° e un 32° posto finale. Al momento è 43° nel ranking mondiale e arriva a questo appuntamento con la pressione di fare bene per prendersi la card del PGA Tour 2026.

