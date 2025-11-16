A Dubai si conclude la stagione 2025 del DP World Tour di golf con il classico appuntamento del DP World Tour Championship 2025 dove Rory McIlory è ancora una volta l’uomo da battere. In gioco anche il PGA Tour che gioca dal Port Royal Golf Course il Butterfield Bermuda Championship 2025. Pronostici Golf 13-16 novembre 2025.

Butterfield Bermuda Championship 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche e percorso

La settimana scorsa siamo andati in cassa solo col testa a testa di Noren, regalato @2.10 meglio di McKibbin al DP mentre al PGA sfioriamo le quotone di Higgo e Valimaki ma a spuntarla alla fine è stato Ben Griffin. Torniamo questa settimana con i pronostici golf del PGA Tour che ha in programma il Butterfield Bermuda Championship 2025, torneo minore che comunque mette in palio un montepremi di $6.9 milioni e 500 punti FedExCup. Il field è comandato da Rico Hoey su Nico Echavarria e Thorbjorn Olesen per far capire che il livello è più basso rispetto agli standard PG, tanto che ci sono speranze anche per Francesco Molinari e Matteo Manassero anche se gli unici azzurri in gioco sono quotati in tripla cifra, entrambi @151 volte la posta. Sale ulteriormente @226 di quota il bis del campione in carica, Rafael Campos.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Rafael Campos (-19); 2023: Camilo Villegas (-24); 2022: Seamus Power (-19); 2021: Lucas Herbert (-15); 2020: Brian Gay (-15); 2019: Brendon Todd (-24).

Il tracciato del Port Royal Golf Course, a Southampton, Bermuda, è un par-71 corto da 6,828 yards; un classico percorso costiero con Fairways in 419 Bermudagrass (le prime 9 buche), e un mix di 419 Bermudagrass con Zoysiagrass nelle ultime 9; Rough in Bermuda con Zoysiagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: , Greens in Regulation, Scrambling, Putting e Driving Accuracy.

Pronostici Golf 13-16 novembre 2025: le nostre scommesse sul Bermuda Championship 2025

Quote alte per questo torneo, e abbiamo un favorito quotato alto con Nico Echavarria @23.00 al momento 58° nel ranking mondiale e 62° nella classifica FedExCup Fall Series, che cerca di risalite dopo un paio di top-30 e 3 tagli di fila superati da Port Royal, con un 9° e un T14 negli ultimi 2 tornei giocati. Nel 2025 il colombiano si è classificato 2° al Sony Open alle Hawaii (ha perso ai play-off in un torneo con forte vento), 6° al Rocket Classic e 9° al Baycurrent Classic (dove non è riuscito a difendere il titolo). Ottavo, primo, settimo e secondo dopo 54 buche al Genesis (evento Signature), Valspar, CJ Cup Byron Nelson e Wyndham, Echavarria sta dimostrando una grande costanza e in un field PGA un pò più basso del solito potrebbe fare la differenza. L’anno scorso ha vinto anche allo ZOZO Championship in Giappone, giocato al Narashino Country Club con fairway e rough morbidi in erba Zoysia.

Quota alta in tripla cifra per il long shot su Brad Snedeker @101.00, grande veterano che è in un momento di calo della sua ottima carriera, anche se speriamo che possa assicurarsi un posto tra i primi 125 nella FedEx Cup Fall Series, e servirebbe una prestazione di livello questa settimana per il 44enne di Nashville. 23 partecipazioni al PGA Tour nel 2025 hanno dimostrato un grande impegno per Snedeker che ha riportato anche grandi risultati: 10° a Porto Rico, 7° al Memorial, 19° al Procore e 9° al Bank of Utah Championship, Sneds è senza dubbio in ottima forma. Le vittorie in carriera a Torrey Pines (2012 e 2016), Pebble Beach (2013 e 2015) e Harbour Town (2011) dimostrano la sua abilità di altissimo livello lungo la costa, inoltre Snedeker si è classificato tra i primi 12 nelle statistiche di Approach, Around the Green e Tee to Green al Bank of Utah Championship.

DP World Tour Championship 2025: analisi, statistiche, percorso e scommesse

Dopo 11 mesi di battaglie siamo arrivati alla resa dei conti, il gran finale della stagione 2025 del DP World Tour, col DP World Tour Championship 2025 che anche quest’anno, come ormai da tradizione, si gioca a Dubai, e nella Race to Dubai al momento troviamo al comando il campione in carica qui, Rory McIlroy con un vantaggio di 800 punti di Marco Penge e ben 1700 su Tyrrell Hatton. Field impreziosito dalla presenza di Tommy Fleetwood, oltre a Ludvig Aberg, Rober MacIntyre, Matt Fitzpatrick, Nicolaii e Rasmis Hojgaard, Aaron Rai, Shane Lowry ed Alex Noren. Nessun azzurro è riuscito a raggiungere la top-50 di questo field.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Rory McIlroy, 5/1; 2023: Nicolai Hojgaard, 22/1; 2022: Jon Rahm, 5/1; 2021: Collin Morikawa, 15/2; 2020: Matthew Fitzpatrick, 16/1; 2019: Jon Rahm, 7/1; 2018: Danny Willett, 80/1; 2017: Jon Rahm, 12/1; 2016: Matthew Fitzpatrick, 66/1; 2015: Rory McIlroy, 5/1; 2014: Henrik Stenson, 17/2; 2013: Henrik Stenson, 11/1; 2012: Rory McIlroy, 6/1; 2011: Alvaro Quiros, 40/1; 2010: Robert Karlsson, 50/1.

Il tracciato dell’Earth Course, Jumeirah Golf Estates, Dubai è stato disegnato nel 2009 da Greg Norman, si tratta di un par-72 da 7.675 yard con Fairways in Bermuda; Rough in Bermuda/Rye e Greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Giochiamo la quota di valore (che sì, è più bassa della quota sul favorito al PGA) con Nicolai Hojgaard @17.00. L’Earth Course è diventato sempre più un test specializzato in cui i vincitori ripetuti sono la norma e Nicolai ha vinto qui nel 2023, l’edizione precedente al successo di McIlroy. Il ventiquattrenne danese ha dovuto fare un passo indietro questa volta alla Ryder Cup, dato che il suo gemello Rasmus ha preso il suo posto al Bethpage Black. Forse Nicolai ha qualcosa da dimostrare con la fine della stagione 2025, di certo non ha alcuna pressione sulle spalle con la sua tessera del PGA Tour già da tempo assicurata, ma parliamo sempre di uno dei tornei più importanti (e ricchi) al mondo, quindi la motivazione non mancherà per nessuno. Con tre vittorie nel DP World Tour contro le cinque del fratello, Nicolai è al 70° posto nell’OWGR. Due di queste tre vittorie sono arrivate in Medio Oriente, con il successo al Ras al Khaimah Championship del 2022 che precede la sua vittoria qui l’anno successivo, e questo lungo percorso desertico gioca a suo favore. Il 14° posto al Baycurrent Classic del PGA Tour ha interrotto una serie di tre tagli mancati consecutivi, tuttavia è stato l’impegno della scorsa settimana ad Abu Dhabi a convincerci col 3° posto. Secondo posto al Nedbank nel 2023, la settimana prima di vincere qui se credete alla cabala. Ciò che è davvero incoraggiante, però, è che il suo gioco lungo è stato impeccabile sotto tutti gli aspetti, classificandosi sesto per SG Off the Tee, secondo per SG Approach e primo per SG Tee to Green questa settimana. Se migliorasse un pò anche il cutter, Hojgaard dovrebbe essere un contender vero in questo finale di stagione DP.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.