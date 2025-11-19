Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul RSM Classic 2025 del PGA Tour

Finita la stagione del DP World Tour con la vittoria di Matt Fitzpatrick e dopo la vittoria di Adam Schenk al Bermuda Championship, questa settimana abbiamo un solo torneo di golf del PGA Tour su cui scommettere, l’RSM Classic. Pronostici Golf 20-23 ottobre 2025.

RSM Classic 2025 (PGA Tour): tracciato, field e statistiche

Ci spostiamo sulla costa atlantica della Georgia per l’RSM Classic 2025 del PGA Tour in questa settimana con un solo torneo di golf in programma, torneo secondario che comunque mette in palio 7 milioni di dollari. Field un pò più leggero, ma ci sono i vari Harris English, Michael Thorbjorsen, Brian Harman, Rico Hoey, Zach Johnson, Patton Kizzire, Matt Kuchar, Keith Mitchell, Andrew Novak, J.T. Poston, Paul Peterson, Greyson Sigg e Davis Thompson, oltre a Chris Kirk, Kevin Kisner e Nick Watney che frequentano regolarmente il Sea Island Golf Performance Center.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Maverick McNealy (-16); 2023: Ludvig Aberg (-29); 2022: Adam Svensson (-19); 2021: Talor Gooch (-22); 2020: Robert Streb (-19), 2019: Tyler Duncan (-19); 2018: Charles Howell III (-19); 2017: Austin Cook (-21); 2016: Mackenzie Hughes (-17); 2015: Kevin Kisner (-22); 2014: Robert Streb (-14); 2013: Chris Kirk (-14); 2012: Tommy Gainey (-16); 2011: Ben Crane (-16); 2010: Heath Slocum (-14).

Si gioca al Sea Island Resort, sul tracciato del Seaside Course da St.Simon’s Island in Georgia. Si tratta di un tracciato disegnato da Colt e Allison nel 1928 e rinnovato nel 1998 da Fazio. Si tratta di un tipico tracciato costiero (costa atlantica), un par-70 da 7.005 abbastanza standard, con fairways e Rough in Perennial Ryegrass e Green in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting, Green in Regulation e Tee to Green.

Pronostici Golf 20-23 ottobre 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Visto che abbiamo solo un torneo questa settimana, facciamo tre giocate sul RSM Classic, una per tipologia di scommessa, ed iniziamo da un favorito, anche se con quota bella alta che di solito usiamo per valore, e giochiamo Michael Thorbjorsen @23.00 che ha impressionato diverse volte nel 2025 sfiorando la vittoria PGA diverse volte: 2° al Corales, 4° al Rocket Classic e 3° al Baycurrent Classic il mese scorso, e ha ottenuto i risultati migliori su campi corti dove il punteggio è medio o molto più basso. Le condizioni calde e poco ventose di questa settimana in Georgia dovrebbero essere perfette per lui. Il danese è al debutto qui, ma non è un problema, anzi, è un punto in più per giocarlo. Gli ultimi 4 vincitori dell’RSM Classic (Talor Gooch, Adam Svensson, Ludvig Aberg e Maverick McNealy) erano tutti debuttanti e se aggiungiamo Tyler Duncan (2019), Austin Cook (2017), Mackenzie Hughes (2016), Kevin Kisner (2015) e Robert Streb (2013) notiamo come 9 degli ultimi 11 vincitori dell’RSM erano debuttanti quando hanno sollevato il trofeo sul Seaside Course.

Quota di valore per Alex Smalley @31.00 che nelle sue ultime tre partenze, è arrivato quarto al Baycurrent Classic e terzo al Butterfield Bermuda Championship e avrebbe bisogno di un altra top-5 come quella ottenuta qui nel 2022. Smalley si presenta con statistiche che ben si adattano a questo tracciato dove ha già dimostrato di trovarsi in ottima forma.

Chiudiamo col longshot, ovvero la quota alta (come se le altre non lo fossero…) che giochiamo su Seamus Power @46.00 reduce da un buon 11° posto alle Bermuda la settimana scorsa (apriva la domenica da 8°). Al 129° posto nella classifica della FedEx Fall Series, Seamus deve continuare a giocare bene perché, come molti, sta giocando per il suo futuro nel PGA Tour e serve essere almeno 125° in classifica, quindi la motivazione non gli mancherà, come l’esperienza e un buon gioco già fatto registrare su questo tracciato. Quarto (2021) e quinto (2022) nelle sue ultime tre partecipazioni all’RSM Classic, Seamus ha inoltre vinto il Butterfield Bermuda Championship 2022 a Port Royal e si è piazzato tra i primi tre anche in un altro breve percorso costiero, El Camaleon (2022) simile al tracciato che affronterà questa settimana.

