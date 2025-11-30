Questa settimana si gioca un solo torneo di golf ma che ha la sua importanza visto che parliamo del primo evento della stagione 2025-2026 del DP World Tour che apre i battenti dal Royal Queensland col BMW Australian PGA. Pronostici Golf 27-30 novembre 2025.

Analisi, tracciato, statistiche e protagonisti al BMW Australian PGA 2025

Anche quest’anno ad aprire la nuova stagione del DP World Tour di golf ci sarà il BMW Australian PGA 2025 dal Royal Queensland di Brisbane. Dopo questo evento inaugurale il DP rimarrà in Oceania per il Crown Australian Open che si disputerà a Melbourne. Lo scorso anno qui ha vinto Elvis Smylie che è succeduto a Minwoo Lee che trionfò nel 2023 mentre nel 2022 successo di un altro big Australian, Cam Smith che sarà presente anche questa volta (come Lee) in un field comunque interessante che conta anche altri australiani noti come Adam Scott e Fox Ryan.

Attenzione anche a Marco Penge, classe ’98, che l’anno scorso è riuscito ad imporsi in ben 3 tornei (Hainan Classic, Danish Golf Championship e Open di Spagna) e a classificarsi 2° nella Race to Dubai dietro solamente a Rory McIlroy (che invece non sarà presente in Australia). Tra i giocatori che potranno ambire alla vittoria questa settimana vi segnaliamo anche il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il messicano Abraham Ancer, l’austriaco Bernd Wiesberger e Carlos Ortiz.

Presenti anche 4 azzurri: Filippo Celli, Renato Paratore, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Celli si presenta a Brisbane come il migliore dei nostri dopo la vittoria sul Challenge Tour nella scorsa stagione e un T21 come miglior risultato sull’European Tour assieme a Paratore che invece conta 3 vittorie sul Challenge Tour nel 2025 con un T22 come miglior posizionamento sul tour maggiore. Per Mazzoli e De Leo si parla rispettivamente di un 2° posto sul circuito cadetto e un T50 all’Open d’Italia per il primo e un T4 al Danish Golf Championship il secondo.

Pronostici Golf 27-30 novembre 2025: le nostre scommesse sul DP World Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito giochiamo Marco Penge @11.00 che lo scorso anno ci ha già mandato in cassa, di rientro dalla squalifica, con la vittoria in Spagna che si unisce a quelle in Danimarca e all’Hainan Classic, alle quali aggiungere altre 5 top-10, tra cui il 2° posto dove l’inglese ha sfiorato il successo anche al PGA Tour, runner up al Genesis Scottish Open. Quest’anno Penge trascorrerà gran parte della stagione al PGA, ma questa settimana ha la possibilità di vincere il 4° titolo al DP.

Valute bet, ovvero quota di valore, su Cam Smith @16.00 che qui gioca in casa e ha già vinto 2 edizioni fa. Su questo tracciato Smith ha un grande rendimento e potrà tornare a vincere dopo un 2024 senza successi ma con tre 2° posti al LIV, il circuito arabo dove l’australiano si è spostato. Cam ha comunque giocato i 4 major dello scorso anno, sbagliando il taglio solo all’ultimo The Open, dopo un T6 al Masters di Augusta, seguito da prestazioni inferiori a PGA Championship (T63) e allo US Open (T32) ma su questo field potrà far valere la propria qualità visto che parliamo sempre di uno dei migliori giocatori al mondo.

Il longshot, ovvero l’azzardo a quota alta, lo giochiamo su Kiradech Aphibarnrat @51.00. Il Tailandese in queste zone da il suo meglio, e la scorsa stagione ha sfiorato il successo con un 2° posto al Singapore Classic, dove si è arreso solo ai playoffs, superato da Jesper Svensson. Aphibarnrat è vicinissimo a tornare al suo apice, e non dimentichiamo che proprio in Australia ha ottenuto l’ultima delle sue quattro vittorie nel DP World Tour, al Super 6 a Perth sette anni fa. La superstar thailandese ha ottenuto quattro piazzamenti consecutivi nella top 30, con il suo 16° posto la scorsa settimana in Arabia Saudita che si aggiunge al 14° al Genesis Championship in Corea, tra i risultati più importanti dove era nono a metà percorso e settimo prima del round finale. Ventunesimo all’Hong Kong Open, era terzo dopo il primo round, secondo dopo il secondo, e ancora tra i primi quattro all’inizio di domenica a confermare una buona costanza di rendimento.

