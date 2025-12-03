Ricco inizio di dicembre per gli appassionati di golf con tre tornei che non saranno di punta, ma che richiamano field importanti e i migliori giocatori al mondo, come il numero 1 Scheffler a caccia della 3° vittoria consecutiva all’Hero World Challenge 2025, torneo ad invito del PGA Tour alle Bahamas, mentre McIlroy è impegnato al Crown Australian Open 2025 del DP World Tour che è in gioco anche in Sud Africa col Nedbank Golf Challenge. Pronostici Golf 4-7 dicembre 2025.

Analisi, tracciato, statistiche e protagonisti Hero World Challenge 2025

Questa settimana il PGA Tour ha in programma il torneo speciale alle Bahamas, l’Hero World Challenge 2025 dove vengono invitati i migliori 17 giocatori del mondo più tre speciali scelte di Tiger Woods (organizzatore del torneo, ma che non parteciperà in questa edizione) con Jordan Spieth, Billy Horschel e Akshay Bhatia che sono stati i fortunati invitati. Quest’anno, solo 4 dei primi 10 giocheranno, con gli assenti Rory McIlroy (2), Tommy Fleetwood (3), Xander Schauffele (4), Russell Henley (5), l’infortunato Justin Thomas (8) e Ben Griffin (9).

Il due volte campione in carica Scottie Scheffler punta a diventare il secondo giocatore, dopo Woods, a vincere l’Hero World Challenge più di due volte. Il numero 1 al mondo potrebbe anche diventare il primo giocatore a vincerlo per tre volte consecutive. Scheffler domina le lavagne delle scommesse e il suo avversario più accreditato sembra essere Rober MacIntyrema attenzione a Cameron Young e JJ Spaun mentre è più staccato Hideki Matsuyama che ha trionfato qui nel 2016. Si gioca alle Bahamas, e in particolare al Albany Golf Club, un par-72 da 7,449 yards.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Scottie Scheffler @3.50; 2023: Scottie Scheffler @5.25; 2022: Viktor Hovland @17; 2021: Viktor Hovland @11; 2019: Henrik Stenson @31; 2018: Jon Rahm @13; 2017: Rickie Fowler @9; 2016: Hideki Matsuyama @7.50; 2015: Bubba Watson @11.

Pronostici Golf 4-7 dicembre 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Visto che oggi abbiamo tre tornei su cui giocare, abbiamo scelto una giocata per evento, e qui prendiamo il favorito, Scottie Scheffler @2.50 che cercherà di entrare nella storia come primo a vincere questo evento ad invito e field ristretto per tre anni di fila. La quota per essere un torneo di golf è molto bassa, ma parliamo del dominatore degli ultimi anni, nettamente il numero 1 al mondo, che su un field anche ridotto da 20 players potrà fare la differenza.

Analisi e scommesse Crown Australian Open 2025

Dopo la vittoria di David Puig al Royal Queensland, il DP World Tour rimane in Australia per il secondo torneo nella terra dei canguri, in questa apertura della nuova stagione in cui questa settimana vedremo il Crown Australian Open 2025 dal tracciato del Royal Melbourne con un field di giocatori di alto livello, ad iniziare da Rory McIlroy che non ha giocato alle Bahamas per prendere parte a questo evento australiano che il nordirlandese una volta definì il quinto major del golf, forse esagerando un pò.

Il campione del 2013 sarà in prima linea du un field comunque interessante, insieme ad Adam Scott e Joaquin Niemann, che hanno vinto questo torneo rispettivamente nel 2009 e nel 2023. Non ci sarà invece il campione in carica Ryggs Johnston. Tra i favoriti ancora David Puig che cerca il bis dopo il successo della settimana scorsa, ma attenzione anche alle stelle di casa, oltre a Scott ci sono anche Min Woo Lee e Marc Leishman. Tra i possibili contender pure Si Woo Kim.

Qui giochiamo la quota alta, il longshot su Wenyi Ding @34.00 che lo scorso torneo a Royal Queensland, sempre in Australia, ha sfiorato la vittoria chiudendo al 2° posto. Il cinese ama l’Australia visto che lo scorso anno, al Kingston Heath, fece 5° anche al ISPS Handa in un annata di crescita che lo ha visto chiudere in top-10 (T8) anche nel suo torneo di casa, il Volvo China Open della passata stagione. Il 21enne cinese, cresciuto golfisticamente ad Arizona State, è salito al numero 179° del mondo e in questa stagione potrebbe avvicinarsi alla top-100 se continuerà col suo miglioramento.

Analisi e scommesse Nedbank Golf Challenge 2025

Questa settimana doppio torneo DP visto che si gioca anche in Sud Africa il Nedbank Golf Challenge 2025 che è finito al centro dell’attenzione per i motivi sbagliati, con diversi professionisti del tour che insistono sul fatto che i criteri di ammissibilità siano “una vergogna” e chiedono una modifica al processo di qualificazione. Joost Luiten è al centro del caso,

Anche qui il field non è male, guidato dalla stella norvegese Viktor Hovland è pronto a scendere in campo in Sudafrica per la prima volta (non giocherà l’Hero del PGA che ha vinto per 2 anni di fila prima dell’inizio del regno di Scheffler), ma ci sarà anche Marco Penge come suo avversario principale. Presente anche il campione in carica Johannes Veerman per un torneo che in passato è stato vinto da grandi nomi come Nore, Grace, Westwood, Homa e anche una doppietta di Fleetwood tra 2018 e 2019. A rappresentare l’Italia Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Francesco Molinari.

L‘Earth Course del tracciato Gary Player Country Club, è stato disegnato da Greg Norman e misura 7,834 yard. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Johannes Veerman, 2023: Max Homa; 2022: Tommy Fleetwood; 2019: Tommy Fleetwood; 2018: Lee Westwood; 2017: Brande Grace; 2016: Alex Noren.

Qui andiamo con la quota di valore con Christiaan Bezuidenhout @15.00 che debutta nella nuova stagione dopo che lo scorso anno ha giocato il PGA TOUR, senza riuscire a vincere, ma portando a casa 7 top-20, col T4 al Phoenix Open come miglior risultato, ma va segnalato anche l’ottimo T12 al major dello US Open. Lo scorso anno il sudafricano ha giocato questo torneo del DP chiudendo con un buon 6° posto e una grande costanza su tutti i giorni di gioco (70-72-72-72). Puntiamo su Bezuidenhout a cui non mancherà la motivazione nel torneo di casa.

