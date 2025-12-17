Pronostici Golf: analisi, tracciato, quote e scommesse del AfrAsia Bank Mauritius Open 2025 del DP World Tour

Torniamo dopo una settimana di pausa a parlare di pronostici sul Golf, ma anche questa volta abbiamo un solo torneo, del DP World Tour, e anche minore con un field abbastanza leggero per l’AfrAsia Bank Mauritius Open. Pronostici Golf 18-21 dicembre 2025.

Pronostici Golf 18-21 dicembre 2025: Tracciato, field e statistiche

Questa settimana un solo torneo di Golf in programma, e si tratta anche di un evento minore del DP World Tour che ha in programma l’AfrAsia Bank Mauritius Open 2025 che cambia location e tracciato visto che si giocherà da La Reserve Golf Links, un par-72 da 7,357 yards.

In palio, oltre ad 1 milione e mezzo di dollari, anche 3,000 punti per la Race to Dubai anche se il field è abbastanza di basso livello, basta vedere il favorito, Jayden Schaper che stacca Angel Ayora e il campione in carica John Parry tra i favoriti per il bis in back to back. L’Italia non manca, si schiera con Francesco Laporta, Andrea Pavan, Stefano Mazzoli, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Gregorio De Leo.

Vincitori ultime edizioni. 2024: John Parry, 2023: Louis Oosthuizen; 2022 Antoine Rozner; 2019 Rasmus Hojgaard; 2018 Kurt Kitayama; 2017: Dylan Frittelli; 2016: Jeunh-hun Wang; 2015: George Coetzee.

Le nostre scommesse sull’AfrAsia Bank Mauritius Open 2025

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito, value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito puntiamo sul bis di John Parry @15.00 che lo scorso anno ha vinto su un altro tracciato, ma arriva da una buona stagione con altre 5 top-5 a seguito di quella vittoria in apertura d’anno. Anche il 2026 è iniziato bene per Parry che la scorsa settimana ha chiuso con un ottimo T7 in Sudafrica al Dunhill Links Championship, confermandosi in forma, e confermando la tendenza a iniziare bene le stagioni e a giocare in modo ottimale in questo periodo dell’anno e su field di livello più basso in cui l’inglese può fare la differenza.

Quota di valore su Eugenio Chacarra @23.00, giocatore in rampa di lancio che quest’anno potrebbe fare il salto di qualità definitivo, portando un altro grande protagonista spagnolo nel golf mondiale. Il classe 2000 di Madrid ha iniziato bene la nuova stagione con un T28 al Nedbank Golf Challenge e poi il 3° posto la settimana scorsa all’Alfred Dunhill Championship, sempre in Sudafrica. Anche alle Mauritius lo spagnolo potrà fare bene dopo un 2025 da 6 top-20 e anche la vittoria all’Hero Indian Open ad inizio stagione. Speriamo che anche in questa nuova stagione lo spagnolo potrà partire bene portando a casa una vittoria.

Chiudiamo con la quota alta di Oliver Bekker @71.00. Il 41enne nativo di Pretoria, arriva a sua volta da un ottima prestazione al torneo di casa della scorsa settimana a Johannesburg dove ha chiuso con un 4° posto, dimostrando di essersi ripreso dopo un 2025 tremendo che lo ha visto giocare solo 4 tornei (tra cui quello alle Mauritius), senza mai superare il taglio, prima di un infortunio, ma parliamo di un giocatore che prima di questo stop lo scorso anno, era in corsa pienamente per stare tra i migliori 100 giocatori al mondo anche se la vittoria è ormai un tabù per Bekker che però in questo momento, e in un torneo con un field di questo tipo, può tornare a giocarsi le proprie chance di contender a quota alta, ci proviamo.

