Pronostici Golf: analisi, tracciato, quote e scommesse del AfrAsia Bank Mauritius Open 2025 del DP World Tour

Pronostici Golf 18-21 dicembre 2025
Pronostici Golf
Avatar
di
17 Dicembre 2025

Torniamo dopo una settimana di pausa a parlare di pronostici sul Golf, ma anche questa volta abbiamo un solo torneo, del DP World Tour, e anche minore con un field abbastanza leggero per l’AfrAsia Bank Mauritius Open. Pronostici Golf 18-21 dicembre 2025.

Pronostici Golf 18-21 dicembre 2025: Tracciato, field e statistiche

Questa settimana un solo torneo di Golf in programma, e si tratta anche di un evento minore del DP World Tour che ha in programma l’AfrAsia Bank Mauritius Open 2025 che cambia location e tracciato visto che si giocherà da La Reserve Golf Links, un par-72 da 7,357 yards.

In palio, oltre ad 1 milione e mezzo di dollari, anche 3,000 punti per la Race to Dubai anche se il field è abbastanza di basso livello, basta vedere il favorito, Jayden Schaper che stacca Angel Ayora e il campione in carica John Parry tra i favoriti per il bis in back to back. L’Italia non manca, si schiera con Francesco Laporta, Andrea Pavan, Stefano Mazzoli, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Gregorio De Leo.

Vincitori ultime edizioni. 2024: John Parry, 2023: Louis Oosthuizen; 2022 Antoine Rozner; 2019 Rasmus Hojgaard; 2018 Kurt Kitayama; 2017: Dylan Frittelli; 2016: Jeunh-hun Wang; 2015: George Coetzee.

Pronostici Golf 20-23 marzo 2025

Le nostre scommesse sull’AfrAsia Bank Mauritius Open 2025

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito, value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito puntiamo sul bis di John Parry @15.00 che lo scorso anno ha vinto su un altro tracciato, ma arriva da una buona stagione con altre 5 top-5 a seguito di quella vittoria in apertura d’anno. Anche il 2026 è iniziato bene per Parry che la scorsa settimana ha chiuso con un ottimo T7 in Sudafrica al Dunhill Links Championship, confermandosi in forma, e confermando la tendenza a iniziare bene le stagioni e a giocare in modo ottimale in questo periodo dell’anno e su field di livello più basso in cui l’inglese può fare la differenza.

Quota di valore su Eugenio Chacarra @23.00, giocatore in rampa di lancio che quest’anno potrebbe fare il salto di qualità definitivo, portando un altro grande protagonista spagnolo nel golf mondiale. Il classe 2000 di Madrid ha iniziato bene la nuova stagione con un T28 al Nedbank Golf Challenge e poi il 3° posto la settimana scorsa all’Alfred Dunhill Championship, sempre in Sudafrica. Anche alle Mauritius lo spagnolo potrà fare bene dopo un 2025 da 6 top-20 e anche la vittoria all’Hero Indian Open ad inizio stagione. Speriamo che anche in questa nuova stagione lo spagnolo potrà partire bene portando a casa una vittoria.

Chiudiamo con la quota alta di Oliver Bekker @71.00. Il 41enne nativo di Pretoria, arriva a sua volta da un ottima prestazione al torneo di casa della scorsa settimana a Johannesburg dove ha chiuso con un 4° posto, dimostrando di essersi ripreso dopo un 2025 tremendo che lo ha visto giocare solo 4 tornei (tra cui quello alle Mauritius), senza mai superare il taglio, prima di un infortunio, ma parliamo di un giocatore che prima di questo stop lo scorso anno, era in corsa pienamente per stare tra i migliori 100 giocatori al mondo anche se la vittoria è ormai un tabù per Bekker che però in questo momento, e in un torneo con un field di questo tipo, può tornare a giocarsi le proprie chance di contender a quota alta, ci proviamo.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Golf: analisi e scommesse Hero World Challenge 2025 (PGA), Crown Australian Open 2025 e Nedbank Golf Challenge 2025 (DP)
Pronostici Golf
Pronostici Golf: analisi e scommesse Hero World Challenge 2025 (PGA), Crown Australian Open 2025 e Nedbank Golf Challenge 2025 (DP)
3 Dicembre 2025
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul BMW Australian PGA, primo torneo della nuova stagione DP World Tour
Pronostici Golf
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul BMW Australian PGA, primo torneo della nuova stagione DP World Tour
25 Novembre 2025
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul RSM Classic 2025 del PGA Tour
Pronostici Golf
Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul RSM Classic 2025 del PGA Tour
19 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.