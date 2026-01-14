Dopo la pausa di fine anno di qualche settimana, finalmente tornano i pronostici di golf con due tornei. Il PGA Tour torna in gioco alle Hawaii col Sony Open mentre il DP World Tour ha in programma il Dubai Invitational, i primi tornei del nuovo anno. Pronostici Golf 15-18 gennaio 2026.

Sony Open 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso

L’attesa è finita e da giovedì si torna in gioco col Golf PGA Tour che apre il nuovo anno col Sony Open 2026 alle Hawaii, dal Waialae Country Club, torneo che si gioca dal 1965. Qui di recente le sorprese non sono mancate, e lo vediamo dalle quote degli ultimi vincitori, ad iniziare dal campione in carica, Nick Taylor che lo scorso anno si giocava @125, e l’anno prima il compianto Grayson Murray aveva vinto da sfavorito @400.

Quest’anno il field è comandato da Russell Henley che però se la dovrà vedere con Ben Griffin, Hideki Matsuyama, JJ Spaun, Collin Morikawa, Keegan Bradley e Si Woo Kim come principali avversari.

Il tracciato del Waialae Country Club, disegnato nel 1927 da Seth Raynor, è stato pesantemente rinnovato negli ultimi anni, diventando un percorso ottimo per i grandi colpito, dove serve avere anche un drive accurato. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Driving Accuracy, Putting e ultimamente anche di par-5 Birdie or Better Conversion. Si tratta di un Par: 70 da 7,044 yard con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Nick Taylor (-16); 2024: Grayson Murray (-17); 2023: Si Woo Kim (-18); 2022: Hideki Matsuyama (-23); 2021: Kevin Na (-21); 2020: Cameron Smith (-11); 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Pronostici Golf 15-18 gennaio 2026: le nostre scommesse sul Sony Open

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Partiamo da un favorito, J.J. Spaun @19.00 che arriva da un 2025 fantastico, iniziato proprio con un T3 qui alle Hawaii, dove era in testa, prima di calare nel finale, e qui al Sony Open aveva fatto bene anche nel 2023 con un T12 finale. Nel 2025 Spaun ha avuto una vera e propria consacrazione con un solo successo, ma che successo, quello al major dello US Open, ma ha sfiorato altri successi con un 2° posto al Cognizant Classic, sempre in apertura di stagione, poi ha perso i playoffs chiudendo 2° ad un altro torneo importante come il The Players. Playoffs persi e 2° posto al FedEx St.Jude Championship. Non mi meraviglierei di vedere Spaun iniziare alla grande anche questa stagione, e vincere finalmente questo torneo che ha sfiorato per più volte.

Passiamo al longshot, la quota alta che spendiamo con Billy Horschel @67.00, il veterano che nel 2025 ha subito un infortunio all’anca che lo ha limitato e tenuto lontano dal campo per gran parte dell’annata, tuttavia un ritorno graduale in campo in autunno ha portato con sé alcuni segnali positivi per un giocatore che ha la qualità e le capacità per rientrare a breve nella top-50 del ranking mondiale che garantisce l’accesso ai tornei più importanti. Un taglio mancato a Wentworth al suo ritorno a settembre era prevedibile, essendo stato fuori dai giochi da aprile all’RBC Heritage, tuttavia il 54° posto al Baycurrent Classic dopo un 77 iniziale è stato migliore, e l’11° posto al Bank of Utah Championship, dove ha chiuso con tre round consecutivi di 66, suggeriscono che stava rapidamente tornando in forma. Il 3° posto nelle statistiche di Around the Green e il 12° in Putting nello Utah sono stati incoraggianti. Un settimo posto qui a Waialae nel 2021 è degno di nota, così come le 4 vittorie in carriera sui green di Bermudagrass. Dopo essere uscito dalla top 50 dell’OWGR prima della fine dell’anno e con solo una partenza garantita all’Open Championship in termini di Major, il 39enne cercherà di rimettersi in carreggiata il prima possibile.

Dubai Invitational 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Si torna in campo anche col DP World Tour che ha in programma il Dubai Invitational 2026 e non sono voluti mancare da subito alcuni dei giocatori più forti al mondo, come Rory McIlroy che comanda le lavagne delle quote assieme al campione in carica dello scorso anno, Tommy Fleetwood. Più staccati tutti gli altri ad iniziare da Jayden Schaper, Nicolai Hojgaard, Shane Lowry, Rasmus Neergaard-Petersen e David Puig. La truppa italiana non è molto nutrita, ma ci siamo con i nostri tre alfieri azzurri principali: Francesco Molinari, Matteo Manassero e Guido Migliozzi.

Si gioca sul tracciato del Dubai Creek Golf & Yacht Club un par-71 corto da 7,059 yards con abbondanza di ostacoli acquatici. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Dubai Invitational, Tommy Fleetwood, -19 (265 Strokes); 2017: MENA Tour, Mathiam Keyser (200 strokes, 3 rounds); 2016: MENA Tour, Rayhan Thomas (201, 3 rounds); 2000: Dubai Desert Classic, Jose Coceres (274, 4 rounds); 1999: Dubai Desert Classic, David Howell (275, 4 rounds); 1997: Asian Tour, Adrian Percey (272, 4 rounds); 1996: Asian Tour, Paul Friedlander (280, 4 rounds).

Qui vi segnaliamo la quota di valore di Rasmus Neergaad Petersen @17.00. Tre volte vincitore del Challenge Tour, incluso l’UAE Challenge del 2024, poco più a nord di qui, il ventiseienne ha ottenuto la sua attesissima vittoria anche nel DP World Tour all’Australian Open a dicembre, mettendo pressione e battendo un big come Cam Smith. Il danese ha messo insieme un 2025 favoloso, guadagnandosi il “posto fisso” nel PGA Tour e l’ingresso al Masters e all’Open di quest’anno grazie alle sue imprese. Il 10° posto al Dubai Desert Classic, il 2° al Qatar Masters e il 3° al DP World Tour Championship sono stati forse i risultati più rilevanti, ma ci sono state anche molte altre prestazioni impressionanti nel corso dell’anno. Anche a livello statistico Petersen è ottimo su questo tracciato visto che ha chiuso al 18° posto mondiale nelle statistiche di Approach per l’intera stagione 2025, con anche un 9° posto in Tee to Green, numeri che lo mettono in lizza per la vittoria anche questa settimana, prima di partire per la sua annata al PGA.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.