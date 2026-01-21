Dalla settimana scorsa siamo tornati in pista con il golf grazie all’inizio del 2026 del PGA Tour e del DP World Tour che continuano questa settimana con i rispettiv The American Express ed Hero Dubai Desert Classic. Pronostici Golf 22-25 gennaio 2026.

The American Express 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche e percorso

Anche questa settimana di golf il torneo principale è quello del DP, ma partiamo come sempre dal PGA Tour che scalda i motori della nuova stagione con il The American Express 2026, una settimana dopo la vittoria di Chris Gotterup alle Hawaii. Questa settimana si gioca in California e il field è interessante, ovviamente per via della presenza del numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, ma vanno citati anche Russell Henley, Robert MacIntyre, Ben Griffin, Justin Rose, Harris English, Sepp Straka (il campione in carica), Alex Noren, Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Sam Burns e Patrick Cantlay, tutti giocatori da top-25 del ranking mondiale, quindi non parliamo proprio di un torneino, anzi. Ci saranno anche i due rappresentanti azzurri oltre oceano, Francesco Molinari e Matteo Manassero, ma sono molto indietro nelle quote (@176 il primo, addirittura @301 volte la posta il secondo).

Vincitori ultime edizioni. 2025: Sepp Straka (-25); 2024: Nick Dunlap (-29); 2023: Jon Rahm (-27); 2022: Hudson Swafford (-23); 2021: Si Woo Kim (-23); 2020: Andrew Landry (-26); 2019: Adam Long (-26); 2018: Jon Rahm (-22); 2017: Hudson Swafford (-20); 2016: Jason Dufner (-25); 2015: Bill Haas (-22); 2014: Patrick Reed (-29); 2013: Brian Gay (-25); 2012: Mark Wilson (-24).

Si gioca su 3 diversi percorsi. Il Pete Dye Stadium Course, ovviamente disegnato da Pete Dye nel 1986, è un classico tracciato desertico, un par 72 da 7,210 yards con Fairways e Rough in Tifgreen 328 Bermudagrass con Ryegrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass con Poa Trivialis. Il Tournament Course, PGA West è stato invece disegnato da Jack Nicklaus nel 1987; si tratta di un Par: 72 da 7,147 yard con Fairways in Ryegrass; Rough: in Bermudagrass, 2″; e Greens in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis/ Ryegrass. Infine il La Quinta Country Club di Lawrence Hughes, e con re-design di Pascuzzo nel 1999; un Par 72 da 7,060 yards con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass Poa Trivialis/ Ryegrass. Qui difficile segnalare le statistiche più importanti, certamente se facciamouna media ci sono certamente tee-to-green su tutte, poi birdie average, approach e putting.

Pronostici Golf 22-25 gennaio 2026: le nostre scommesse sul The American Express

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo dalla quota di valore per noi rappresentata da Ludvig Aberg @23.00. Con otto Top 25 consecutive e un incremento in quasi tutte le statistiche principali, comprese quelle più importanti per fare bene qui, la giovane stella svedese potrebbe tornare a brillare anche in questo inizio di 2026. Aberg è in perfetta forma, e la serie include anche quattro Top 10. E’ al suo debutto all’American Express ma già in passato ha dimostrato che la mancanza di familiarità non è un ostacolo e come detto le sue caratteristiche dovrebbero sposarsi bene con questo tracciato.

Proviamo la quota alta (longshot) con Nick Taylor @71.00, un giocatore che ha portato a casa un torneo almeno una volta negli ultimi 3 anni, e speriamo possa iniziare al meglio anche il 2026. 3 delle sue 5 vittorie sul Tour a Pebble Beach (2020), Waialae (2025) e nel deserto al TPC Scottsdale (2024) sono tutte arrivate sulla costa occidentale, inoltre la vittoria al WM Phoenix Open ha visto il canadese impegnato nella lotta di domenica con Scheffler, prima di aggiudicarsi il titolo in uno spareggio contro un altro “topo del deserto”, Charley Hoffman. 19° al Tour Championship ad agosto, Nick ha giocato il WWT Championship e il Nedbank Challenge nel DP World Tour verso la fine del 2025, con un 18° posto in Sudafrica che lo ha visto tra i primi 20 per Strokes Gained tee to Green. Anche un -8/62 di giovedì al Sony Open alle Hawaii la scorsa settimana, è stato notevole, con Nick al comando dopo 36 buche e 5° in vista di domenica prima che le forti raffiche di vento lo limitassero (condizioni che il canadese non ama). Taylor ha poi chiuso con un 13° posto e si presenta con ottime statistiche anche in Approach e Tee to Green da Waialae. Il numero 51 al mondo ha collezionato 3 vittorie nel PGA Tour sui green di Bermudagrass e ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera, il 12° posto qui nel 2025, dove si è classificato 8° dopo 36 buche. A questa quota proviamoci, anche se con Scheffler in campo è difficile per tutti.

Hero Dubai Desert Classic 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Dopo il riscaldamento della scorsa settimana col torneo dal field ristretto a 60 giocatori, il Dubai Invitational, il 2026 del DP World Tour entra nel vivo col Hero Dubai Desert Classic 2026, con diversi giocatori di grande calibro e nella top-50 del ranking mondiale, capitanati ovviamente da Rory McIlroy (che qui ha vinto 4 volte!), ma ci sono anche Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton (il campione in carica), Shane Lowry, Ryan Fox, Patrick Reed e Rasmus Neergaard-Peterson. Per l’Italia segnaliamo Francesco Laporta, Francesco Molinari, Guidao Migliozzi, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Renato Paratore, una ricca schiera azzurra ma tutti sono molto lontani con quote in tripla cifra per la vittoria.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Tyrrell Hatton, 9/1; 2024: Rory McIlroy, 7/2; 2023: Rory McIlroy, 16/5; 2022: Viktor Hovland, 10/1; 2021: Paul Casey, 25/1; 2020: Lucas Herbert, 200/1; 2019: Bryson DeChambeau, 10/1; 2018: Hao-tong Li, 110/1; 2017: Sergio Garcia, 20/1; 2016: Danny Willett, 40/1; 2015: Rory McIlroy 7/2; 2014: Stephen Gallacher, 45/1; 2013: Stephen Gallacher, 70/1; 2012: Rafael Cabrera-Bello, 125/1; 2011: Alvaro Quiros, 16/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 66/1.

Il tracciato dell’Emirates Golf Club è un percorso desertico, disegnato da Litten nel 1988, un Par: 72 abbastanza lungo (7,428 yards) con Fairways e Rough in Bermuda/Rye e Greens in Bermuda (TifEagle). Qui è necessario avere ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto la quota bassa di un favorito. Dopo esserci sbizzarriti al PGA, qui andiamo con un più solido Rory McIlroy @4.33, anche se la quota per il golf regala poco, ma come detto parliamo del numero 2 al mondo che su questo tracciato ha fatto la storia del torneo. A novembre avevamo puntato sul nordirlandese all’Earth Course, dove solo una prestazione grintosa di Matt Fitzpatrick e una successiva sconfitta nei play-off hanno impedito a Rory di conquistare un’altra vittoria a Dubai. Dopo essersi scrollato di dosso un po’ di ruggine la scorsa settimana a Dubai Creek, potrebbe essere pronto per un ulteriore successo negli Emirati Arabi Uniti in un campo decisamente più adatto al suo gioco. Rory, a suo dire, stava usando il Dubai Invitational come riscaldamento per il primo evento Rolex Series della stagione di questa settimana: “Onestamente, consideravo questa settimana un po’ come una settimana di allenamento in vista del Desert Classic della prossima settimana, giusto per scrollarmi di dosso un po’ di ruggine… Ho usato molto il driver questa settimana, più per allenarmi che altro. La prossima settimana all’Emirates, ovviamente, è importante portare la palla in fairway e darsi delle possibilità da lì”. Queste le due parole. Rory non è mai uscito fuori dalla top 10 qui all’Emirates nelle sue ultime 11 partenze, vincendo questo titolo in 4 occasioni. Il suo principale avversario, Tommy Fleetwood, ha chiuso la scorsa settimana al 25° posto rispetto al terzo di Rory, e che il campione in carica Tyrrell Hatton è stato fuori dai tornei regolari per quasi 2 mesi.

