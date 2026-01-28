La settimana scorsa è tornato Scottie Scheffler al PGA e ha subito vinto, e noi con lui visto che lo avevamo giocato. Questa settimana tiene banco il ritorno di Brooks Koepka al Farmers Insurance Open, col campione di golf statunitense che ha lasciato il LIV per tornare al PGA. Si gioca anche il DP World Tour impegnato al Bapco Bahrain Championship. Pronostici Golf 29 gennaio-1 febbraio 2026.

Farmers Insurance Open 2026 (PGA): analisi, field, statistiche e percorso

Dopo la vittoria nostra e del numero 1 al mondo Scottie Scheffler al The American Express, suo 20° successo PGA Tour in carriera, si torna in campo questa settimana nel mitico Torrey Pines, si rimane quindi in California per il Farmers Insurance Open 2026. Scheffler questa volta non ci sarà ma il field rimane molto interessante ad iniziare dal campione in carica Harris English, oltre a Xander Schauffele, J.J. Spaun, Justin Rose, Hideki Matsuyama, Keegan Bradley, Chris Gotterup, Ludvig Aberg, Maverick McNealy, Aaron Rai, Patrick Cantlay, Ryan Gerard, Andrew Novak e Max Greyserman. Da segnalare anche i nuovi arrivi dal DP che si sono guadagnati la card per il PGA lo scorso anno, e che vedremo in gioco questa settimana a Torrey Pines: Dan Brown, Keita Nakajima, Rasmus Neergaard-Petersen, Marco Penge, Kristoffer Reitan ed Adrian Saddier.

La grande attesa riguarda però Brooks Koepka che non gioca al PGA Tour dal Valspar Championship del marzo 2022, quando lascò per passare al LIV, ingolosito dai pretrol-dollari arabi, ma è il primo big che torna indietro e rientra nei ranghi del tour americano dove torna questa settimana. Il PGA non l’ha fatta passare liscia all’ex numero 1 e pluricampione Major: niente equity bonus fino al 2030, altri guadagni tolti e 5 milioni di dollari da donare a enti benefici qualora il PGA Tour lo richieda.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Harris English (-8); 2024: Matthieu Pavon (-13); 2023: Max Homa (-13); 2022: Luke List (-15); 2021: Patrick Reed (-14); 2020: Marc Leishman (-15); 2019: Justin Rose (-21); 2018: Jason Day (-9); 2017: Jon Rahm (-13); 2016: Brandt Snedeker (-6); 2015: Jason Day (-9); 2014: Scott Stallings (-9); 2013: Tiger Woods (-15); 2012: Brandt Snedeker (-16); 2011: Bubba Watson (-16); 2010: Ben Crane (-13).

Si gioca sul North e South course di Torrey Pines, percorsi storici e costieri. Il South Course è un par-72 da 7.765 yard, molto lungo, con Fairways in Bermudagrass ricoperta da Ryegrass; Rough in Kikuyugrass con Ryegrass e Greens in Poa Annua. Il North Course è invece un più corto Par 72 da 7,258 yards, con le stesse superfici di Fairways e Rough, mentre i greens qui sono in Bentgrass. Qui se facciamo una sintesi le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Total Driving, Approach, Greens in Regulation e Putting.

Pronostici Golf 29 gennaio-1 febbraio 2026: le nostre scommesse sul Farmers

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo da una quota di valore con Will Zalatoris @36.00 che non vede l’ora di partecipare al Farmers. Leader dopo 54 buche qui nel 2022, Zalatoris ha piazzato un putt di 2,4 metri alla buca 18 per aggiudicarsi il titolo, ma non ce l’ha fatta, è stato battuto in uno spareggio da Luke List. Will si mette in luce sui migliori campi da golf classici o tecnici degli Stati Uniti: 6° allo U.S. Open 2020, 2° al Masters 2021, 8° al PGA Championship 2021, 6° al Masters 2022, 2° al PGA Championship 2022, 2° allo U.S. Open 2022 e 9° al Masters 2024. Tre secondi posti e quattro piazzamenti tra i primi nove nei suoi primi 8 Major Championship degli Stati Uniti. Il 29enne nato a San Francisco, che si è classificato 7° (2021), 2° (2022) e 13° (2024) qui a Torrey Pines, oltre a 4° (2023) e 2° (2024) al Riviera Country Club, potrà giocare per la vittoria.

Longshot, o quota alta, con Wyndham Clark @46.00. L’ottavo posto all’Hero World Challenge alle Bahamas a metà dicembre ha visto Wyndham leader nelle 18 e 36 buche. Nel 2026 ha debuttato con un onorevole 13° all’American Express della scorsa settimana, con un impressionante -8/64 venerdì sullo Stadium Course, dove era nel penultimo gruppo prima della partenza di domenica. Il Californiano ha vinto a Quail Hollow (Wells Fargo Championship 2023), Los Angeles Country Club (U.S. Open 2023) e Pebble Beach (AT&T Pebble Beach 2024), e dà il meglio di sé sui campi da golf classici, con le sue vittorie che sono arrivate su tracciati molto simili a quello di Torrey Pines dopo i recenti rinnovi. 7 apparizioni qui hanno fruttato 5 piazzamenti a premio anche se senza mai mettere a segno grandi acuti che speriamo di vedere questa settimana. Qui si è comunque piazzato 9° e 11° dopo 36 e 54 buche al debutto in campo nel 2019, prima di concludere 35°, più un 8° posto dopo 36 buche qui al Genesis Invitational poco meno di 12 mesi fa. Anche il 17° posto finale (2° dopo 36 buche) nel 2020 e l’8° (2021) al Riviera Country Club sono un buon risultato, considerando i green di Poa Annua in associazione con i fairway e il rough di Kikuyugrass.

Bahrain Championship 2026 (DP): analisi e scommesse

Torna in campo anche il DP World Tour che rimane nel medio oriente dopo la vittoria di Patrick Reed al Dubai Desert Classic. Ora tocca al Bapco Bahrain Championship 2026, torneo giunto alla sua terza edizione con un field un pò in calo, ma sempre interessante, con lo stesso Reed in gioco a cercare una vittoria consecutiva che al DP manca addirittura dal 2017 quando Hatton vinse consecutivamente Alfred Dunhill Links Championship e Open d’Italia. Reed è tra i favoriti, appena dietro alla coppia formata da Jayden Schaper e Angel Ayora, e dietro anche a Daniel Hillier. Attenzione anche a Thomas Detry ed è in gioco per difendere il titolo anche il detentore del titolo, Laurie Canter che ha trionfato qui lo scorso anno.

Grande partecipazione azzurra, non abbiamo nessuno al PGA questa settimana, ma abbondano gli italiani in gioco in Bahrain, ben 8 con: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Da tenere d’occhio soprattutto Pavan, anche alla luce del suo 14° posto al Dubai, dove a lungo ha sognato la top ten.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Laurie Canter -14 (22/1), 2024: Dylan Frittelli -13 (175/1).

Il tracciato del Royal Golf Club, designato da Colin Montgomerie, è un par-72 da 7,302 yard, rinnovato da superfici in Paspalum e dove sono determinanti le buone statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto la quota da favorito di Angel Ayora @13.00. Il ventunenne spagnolo è sicuramente nella lista di molti osservatori di golf dei giovani talenti brillanti che potrebbero sfondare nel DP World Tour nel prossimo futuro. Nove piazzamenti nella top 10 a fine giugno hanno permesso al golfista di Malaga di arrivare fino ai Play-Off del DP World Tour, registrando ottimi piazzamenti: 9° ad Abu Dhabi e 8° all’Earth Course per completare la sua stagione e concludere con un onorevole 20° posto nella Race to Dubai. Il punto di forza di Ayora è senza dubbio il suo gioco lungo: 10° nella Driving Distance lo scorso anno nel Tour, 4° nel SG Off the Tee e 8° nel SG Tee to Green. Il 13° posto al Dubai Invitational e il 26° posto la scorsa settimana all’Emirates sono ottimi risultati per iniziare la sua campagna 2026 e cercare di assicurarsi la card del PGA per il 2027 che sembra alla sua portata. La nota negativa è che Ayora lo scorso anno non ha superato il taglio in Bahrain.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.