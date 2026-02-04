Settimana importante per il Golf visto che continua il PGA Tour col WM Phoenix Open al TPC Scottsdale in Arizona, mentre il DP World Tour conclude lo swing del Medio Oriente col Qatar Masters dove ci sono anche molti azzurri in gioco. Infine il LIV Golf Series che torna per il primo evento del 2026, il LIV Riyadh, si riparte con Jon Rahm favorito e senza più Koepka tornato al PGA. Pronostici Golf 5-8 febbraio 2026.

WM Phoenix Open 2026 (PGA): analisi, field, statistiche e percorso

Al PGA Tour arriviamo dalla vittoria di un infinito Justin Rose che ha portato a casa il Farmers, e questa settimana tocca al WM Phoenix Open 2026 e in Arizona non mancano i big, a partire dal numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che non ha giocato la settimana scorsa, dopo essere tornato in gioco vincendo subito il suo primo torneo del 2026, il The American Express, e che ha vinto questo torneo per due anni di fila, prima del successo di Tom Detry lo scorso anno, non ci sarà il belga a difendere il titolo in questa edizione (è passato al LIV e giocherà il primo evento stagionale a Riyad), ma sono in gioco: Xander Schauffele, Cameron Young, Hideki Matsuyama (che ha vinto qui nel 2017) e Si Woo Kim.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Detry 58; 2024: N Taylor 55; 2023: Scheffler 2; 2022: Scheffler 15; 2021: Koepka 13; 2020: Simpson 11; 2019: Fowler 14; 2018: Woodland 53; 2017: Matsuyama 5.

Il mitico Stadium Course del TPC Scottsdale è un par-71 da 7.261 yard con Fairways e Rough in Bermudagrass con Perennial Rye e Fine fescue mentre i Greens sono TifEagle Bermudagrass ricoperata da un mix di Poa Trivialis e Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Putting, Around the Green, Approach e Greens in Regulation.

Pronostici Golf 5-8 febbraio 2026: le nostre scommesse sul Phoenix Open

Per questio tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Al PGA Tour giochiamo la quota più alta, il longshot su Nick Taylor @56.00, giocatore che ha vinto al PGA Tour ogni anno nel 2023, 2024 e 2025. 3 delle 5 vittorie di Nick nel Tour, ovvero a Pebble Beach (2020), Waialae (2025) e qui nel deserto al TPC Scottsdale (2024), sono tutte arrivate nel West Coast Swing. Inoltre, la vittoria al WM Phoenix Open del 2024 ha visto il canadese impegnato domenica in una battaglia serrata con Scheffler, prima di aggiudicarsi il titolo nello spareggio su Charley Hoffman. Il canadese di recente è diventato uno specialista del TPC Scottsdale, visto che si è classificato 2° qui nel 2023, e 25° qui lo scorso anno, in difesa del titolo. Un -8/62 iniziale nella difesa del Sony Open alle Hawaii a gennaio è stato notevole, con Nick primo dopo 36 buche e 5° in vista di domenica dove è calato per via delle forti raffiche a +48 km/h di domenica che non sono tipiche delle condizioni di Taylor che ha comunque resistito bene chiudendo 13°. Il numero 55 del mondo ha anche 3 vittorie nel PGA Tour su green di Bermudagrass, a questa quota lo proviamo volentieri.

Qatar Masters 2026 (DP): analisi e scommesse

Continua l’inizio stagione in Medio Oriente per il DP World Tour che dopo il Bahrain Championship vinto da Freddy Schott (al suo primo successo DP in carriera), ha in programma il Qatar Masters 2026 che è l’ultimo appuntamento dello swing medio orientale del DP, torneo che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. Field interessante, ad iniziare da Patrick Reed, vincitore del Dubai Desert Classic e 2° la scorsa settimana, ma c’è anche lo scozzese Calum Hill, pure lui protagonista in Bahrain. Da segnalare anche i vari Daniel Hillier, Jayden Shaper, Angel Ayora, Martin Couvra, Eugenio Chacarra, Niklas Norgaard e Jacob Skov Olesen. Anche qui non sarà presente il defending champion cinese Hatong Li, passato direttamente sul PGA Tour dopo la bella stagione DP. Ci saranno, però, alcuni vincitori del passato tra cui il giapponese Rikuya Hoshino, campione nel 2024, lo scozzese Ewen Ferguson, vincitore dell’edizione del 2022, lo spagnolo Jorge Campillo, campione nel 2020, il sudafricano Justin Harding (nel 2019) e il britannico Eddie Pepperell nel 2018.

Importante delegazione azzurra visto che saranno in gioco gli italiani: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Haotong Li, 50/1; 2024: Rikuyu Hoshino, 45/1; 2023: Sami Valimaki, 80/1; 2022: Ewen Ferguson, 150/1; 2021: Antoine Rozner, 22/1; 2020: Jorge Campillo, 125/1; 2019: Justin Harding, 55/1; 2018: Eddie Pepperell, 70/1; 2017: Jeunghun Wang, 33/1; 2016: Branden Grace, 8/1; 2015: Branden Grace, 25/1; 2014: Sergio Garcia, 8/1; 2013: Chris Wood, 100/1; 2012: Paul Lawrie, 50/1; 2011: Thomas Bjorn, 200/1; 2010: Robert Karlsson, 66/1.

Il tracciato del Doha Golf Course è un classico percorso sul deserto, un lungo par-72 da 7.508 yard con Fairways e Rough in Bermuda e Greens in Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick abbiamo scelto la quota di valore su Jorge Campillo @46.00 un altro che ha già vinto questo torneo nel 2020. Da allora è seguita un’ulteriore vittoria al Magical Kenya Open del 2023 e con 3 vittorie lo spagnolo è uno dei più vincenti del field di questa settimana a Doha. Il 39enne ha quasi conquistato il quarto titolo più tardi nello stesso anno, confermando ancora una volta la sua passione per i tracciati in Qatar, conducendo dopo 54 buche e perdendo infine in uno spareggio contro Sami Valimaki qui a Doha. Il quinto posto qui il febbraio successivo, prima di partire per gli Stati Uniti per sfruttare la tessera del PGA Tour che si era guadagnato, rafforza ulteriormente il rendimento di Campillo che inoltre si presenta in ottima forma, e in queste zone abbiamo visto che da il meglio.

LIV Golf Series: il 2026 si apre col LIV Riyadh

Questa settimana inizia in Arabia Saudita una nuova stagione di LIV Golf Series e, per la prima volta, gli appassionati potranno assistere anche in questo circuito ad un format a 72 buche di azione per il LIV Riyadh 2026. La notizia più importante del circuito arriva da Brooks Koepka, il primo big che è tornato sui suoi passi, lasciando il LIV per tornare al PGA Tour dove ha ri-esordito la scorsa settimana al Farmers.

Field importante visto che si parte subito con Jon Rahm favorito su Bryson DeChambeau. E’ stato un 2025 avaro di vittorie per lo spagnolo che cerca di cambiare passo nel 2026. Attenzione anche a David Puig tra i favoriti in singola cifra, poi si sale con Tyrrell Hatton in doppia cifra. Un giocatore che invece nel 2025 ha vinto a ripetizione nel LIV è Joaquin Niemann che è tra i favoriti in seconda fascia per ripartire subito con un successo, ma occhio anche a Tom McKibbin chiamato all’anno della consacrazione definitiva. Occhio anche al veterano Sergio Garcia che può sempre dire la sua.

Le giocate del LIV rimangono in esclusiva nel canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC. Trovate i riferimenti qui sotto, in fondo a questo articolo, ma per festeggiare l’inizio stagionale del LIV, per questo primo evento vi forniamo una selezione anche per questo torneo. Giochiamo un favorito, David Puig @9.00. Il 24enne spagnolo ha ottenuto piazzamenti consecutivi nella Top-10 nelle ultime due settimane del DP World Tour. Puig ha concluso al sesto posto lo scorso anno qui, mettendo in mostra ottimi numeri statistici.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.