Arriviamo da una settimana d’apertura delle LIV Golf Series straordinaria con la cassa a quota @67 di Elvis Smylie che ha vinto il primo torneo della stagione che continua questa settimana col LIV Adelaide 2026, come continua il PGA Tour che ha in programma un evento molto sentito nel mondo del golf, l’AT&T Pebble Beach Pro-AM 2026. Fermo invece il DP World Tour che ha concluso lo swing medio orientale e tornerà dalla prossima settimana in Kenya. Pronostici Golf 12-15 febbraio 2026.

AT&T Pebble Beach Pro-AM 2026 (PGA Tour): analisi, field, statistiche, percorso

Il PGA Tour si sposta dall’Arizona alla California, dopo la vittoria di Chris Gotterup al Phoenix Open. Questa settimana tocca al AT&T Pebble Beach Pro-AM 2026, torneo iconico con un field sempre di primo piano, che permette anche ai non professionisti (ovvero gli amatori) di giocare. Presente il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, ma c’è anche il suo antagonista principale questa volta, Rory McIlory (che tra l’altro è il campione in carica qui, dove Scheffler non ha mai trionfato), senza dimenticare gli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, Si Woo Kim, ma anche Xander Xhauffele e Viktor Hovland, o lo stesso Chris Gotterup che cerca il bis. Tra i big che possono ambire al successo segnaliamo anche Hideki Matusyama, Matt Fitzpatrick, Russell Henley e pure Jason Day.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Rory McIlroy (-21); 2024: Wyndham Clark (-17); 2023: Justin Rose (-18); 2022: Tom Hoge (-19); 2021: Daniel Berger (-18); 2020: Nick Taylor (-19); 2019: Phil Mickelson (-19); 2018: Ted Potter Jnr (-17); 2017: Jordan Spieth (-19); 2016: Vaughn Taylor (-17); 2015: Brandt Snedeker (-22); 2014: Jimmy Walker (-11); 2013: Brandt Snedeker (-19); 2012: Phil Mickelson (-17); 2011: D.A. Points (-15); 2010: Dustin Johnson (-16).

Si gioca in California, su due tracciati. L’iconico Pebble Beach Golf Links. Disegnato da Neville e Grant nel 1919 e rinnovato da Connor e Palmer nel 2007, è un classico tracciato costiero, un par-72 corto da 6.972 yard con Fairways e Roush in Ryegrass con Poa Annua e greens in Poa Annua. L’altro tracciato è lo Spyglass Hill Golf Club disegnato da Trent Jones Senior nel 1966, un par-72 da 7.014 yards e qui Fairways e Rough sono in Perennial Ryegrass con Poa Annua e greens ancora in Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Around the Green, Tee to Green, Greens in Regulation, Scrambling, Approach e Putting.

Pronostici Golf 12-15 febbraio 2026: le nostre scommesse su Pebble Beach

Per questio tornei abbiamo scelto alcuni possibili vincitori tra le tre categorie: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta).

Iniziamo con un favorito, anzi IL favorito, Scottie Scheffler @4.00, che avevamo provato anche nello scorso torneo dove ha pagato un avvio da 73 colpi al giovedì, una partenza ad handicap che non li ha permesso di recuperare, nonostante negli altri 3 round solo Si Woo Kim ha tenuto i suoi numeri. Scheffler ha ottime statistiche su questo tracciato (il sesto posto del 2024 e il nono del 2025 nelle sue due partenze all’AT&T Pebble Beach Pro-Am la dicono lunga) e in Approach, Tee to Green, Ball Striking e Putting. Del resto parliamo del numero 1 al mondo, la quota è bassa per le medie di golf, ma la prendiamo come “paracadute”. Scheffler sarà motivato per portare a casa uno dei grandi tornei che gli manca ancora nel palmares.

Proviamo anche la quota alta, il longshot, con Shane Lowry @51.00. Secondo classificato qui 12 mesi fa dietro a Rory, Lowry ci è andato vicino di nuovo al Truist Championship di maggio, giocato sul Tillinghast Classic al Philadelphia Cricket Club. La sconfitta di quella domenica contro Sepp Straka sembrava aver messo a dura prova l’irlandese nato nella contea di Westmeath, e dopo il putt vincente alla Ryder Cup a settembre ci è andato di nuovo molto vicino a ottobre all’India Championship (terzo posto) e il mese scorso al Dubai Invitational, dove un doppio bogey alla buca 18 ha consegnato la vittoria a Nacho Elvira. Shane è comunque in forma e sta lottando per tornare alla vittoria, col tracciato costiero di Pebble Beach che sulla carta si dovrebbe sposare molto bene col suo gioco.

LIV Golf Series: analisi e scommesse LIV Adelaide 2026

Un inizio col botto della stagione di LIV Golf Series, con la tappa di Ryad vinta da Elvis Smylie che ci ha mandato in cassa in quota @67.00 volte la posta. Questa settimana ci spostiamo proprio nelle zone di Smylie, ovvero il LIV Adelaide 2026, sempre dal Grange Golf Club (un corto par-72 da 6,946 yards) dove lo scorso anno è arrivata la terza di diverse vittorie stagionali di Joaquin Niemann, col cileno che ha prevalso sul messicano Abraham Ancer. Questo è anche il torneo di casa di altri due big tra gli Aussie, ovvero Cameron Smith e Marc Leishman.

Il field è però sempre comandato da Jon Rahm che continua nella ricerca del successo, e che ha iniziato la stagione con l’ennesimo 2° posto. Il principale avversario dello spagnolo è Bryson DeChambeau anche questa settimana, con David Puig pronto ad inserirsi come terzo incomodo. Attenzione anche a Tyrrell Hatton che può sempre dire la sua, così come Carlos Ortiz che ha ottimi trascorsi su questo tracciato.

Visto che questa settimana non c'è il DP, e che vogliamo festeggiare la cassona dello scorso weekend, anche per questo torneo selezioniamo una free pick pubblica per tutti voi

Giochiamo la quota di valore su Joaquin Niemann @15.00. Il cileno nel 2025 è stato il più vincente al LIV con la bellezza di 5 successi, il primo dei quali proprio qui ad Adelaide dove potrebbe tornare protagonista dopo un periodo negativo. Niemann dopo 3 tagli non superati al DP ha iniziato la stagione del LIV a Ryad con un modesto T22 ma qui al The Grande Golf Club il suo gioco potrebbe tornare a brillare, visto che qui aveva raccolto un 3° posto anche nel 2024.

