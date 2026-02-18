Questa settimana torna il DP World Tour che dopo la pausa in chiusura dello swing medio orientale, si sposta in Africa per il Magical Kenya Open 2026. Continuano i tornei del PGA Tour che questa settimana ha in programma il Genesis Open mentre è fermo il LIV che tornerà a inizio marzo. Pronostici Golf 19-22 febbraio 2026.

Genesis Open 2026 (PGA): analisi, field, statistiche e percorso

Il Genesis Open 2026 conclude lo swing sulla West Coast statunitense di questo inizio stagionale al PGA Tour di golf. Il torneo del Riviera Country Club è un altro Signature event organizzato dal TGR Live (Tiger Woods Foundation) che richiama l’élite del golf mondiale, con un field che ricalca quasi perfettamente quello della settimana scorsa a Pebble Beach vinto da Collin Morikawa. Si inizia dal numero 1 al mondo Scottie Scheffler che guida il field su Rory McIlroy, Justin Rose, Tommy Fleetwood, Chris Gotterup, Russell Henley, J.J. Spaun, Robert MacIntyre, Ben Griffin e Xander Schauffele tutti in campo. Infatti, 19 dei primi 20 dell’OWGR sono tutti presenti a Los Angeles questa settimana.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Hideki Matsuyama (-17); 2023: Jon Rahm (-17); 2022: Joaquin Niemann (-19); 2021: Max Homa (-12); 2020: Adam Scott (-11); 2019: J.B. Holmes (-14); 2018: Bubba Watson (-12); 2017: Dustin Johnson (-17); 2016: Bubba Watson (-15); 2015: James Hahn (-6); 2014: Bubba Watson (-15); 2013: John Merrick (-11); 2012: Bill Haas (-7); 2011: Aaron Baddeley (-12); 2010: Steve Stricker (-16).

Si gioca sul tracciato del Riviera Country Club, un par-71 da 7.383 yards, con Fairwaysn e Rough in Kikuyugrass e greens in Poa Annua. Qui sono importanti le statistiche di Tee to Green e Off the Tee su tutti, seguiti da Accuracy e Putting.

Pronostici Golf 19-22 febbraio 2026: le nostre scommesse sul Genesis Open

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito torniamo su Scottie Scheffler @4.20 per la terza settimana consecutiva. 7° (2022), 12° (2023) e 10° (2025) nelle sue ultime 3 partenze in Riviera; ha vinto 15 delle sue ultime 40 partenze (una percentuale di successo pazzesca del 38%) a partire dall’Arnold Palmer Invitational del 2024. Inoltre, si è classificato 2° o 3° in altre 6 di queste 40 partenze. Calcolando questo, Scottie vince o finisce tra i primi 3 nel 53% dei casi. Ha vinto 3 delle sue ultime 6 partenze nel Main Tour e 4 delle sue ultime 8. Il texano numero 1 al mondo si classifica al 1° posto anche per Off the Tee, Tee to Green ed è al 2° posto anche nelle statistiche di Putting. Nonostante i problemi al primo turno delle ultime due settimane, Scottie ha lottato ai piani alti, portando a casa un T3 e un T4. Questi risultati hanno portato la sua striscia di piazzamenti tra i primi quattro a livello mondiale a nove di fila!

Quota alta su Sepp Straka @46.00. Secondo la scorsa settimana a Pebble Beach sui green di Poa Annua, l’austriaco si presenta tra i primi 25 del field per Putting, tra i primi 15 per Off the Tee, tra i primi 10 per Approach ed è T2 per Tee to Green, insieme a Si Woo Kim e Rory McIlroy. 15° qui nel 2022, ha totalizzato -8 e -11 nelle buche finali. Straka ha ottimi rendimenti in zona, come a Torrey Pines e Pebble Beach, con un positivo record in California che include la vittoria all’American Express nel gennaio dello scorso anno. A maggio Straka vinse il Signature-event Truist Championship con una quota molto simile a quella proposta in questa settimana. Riproviamolo.

Magical Kenya Open 2026 (DP): analisi e scommesse

Il DP World Tour torna questa settimana dopo una breve pausa, prima in Kenya e poi in Sudafrica per due settimane di eventi co-sanzionati dal Sunshine Tour, prima che l’Asian Swings del Tour ci riporti più a est. Il Magical Kenya Open 2026 è alla sua 7° edizione da quando è nel Tour principale (2019), dopo essere stato in precedenza un appuntamento fisso di inizio stagione del Challenge Tour. Guido Migliozzi ha vinto l’edizione 2019 qui al Karen Country Club (quotato @300 volte la posta), con Justin Harding che si è aggiudicato il titolo nel 2021 dopo che il Covid ha impedito l’edizione 2020. L’evento del 2022 si è spostato dal sud-ovest di Nairobi al nord-est, al Muthaiga Golf Club, dove Ashun Wu si è imposto. Jorge Campillo si è aggiudicato il trofeo nel 2023, tenendo a bada la stella giapponese Masahiro Kawamura con 2 colpi di vantaggio, prima che Darius van Driel completasse un’impressionante vittoria inaugurale qui nel 2024. Jacques Kruyswijk completa la serie di vincitori recenti.

Field che non ha nomi di punta questa settimana a dire la verità, e che è guidato, almeno nelle quote dei bookmakers, da Angel Ayora su Hennie du Plessis, Joost Luiten, Thriston Lawrence e Antoine Rozner. Non mancano gli azzurri, con una truppa di italiani ben fornita e aperta da Francesco Laporta su Guido Migliozzi, ma occhio anche a Gregorio De Leo e a Matteo Manassero. Sono più indietro Stefano Mazzoli, Renato Paratore e Filippo Celli. Come abbiamo detto qui abbiamo già vinto in passato, alla prima edizione. Speriamo nel bis.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Jacques Kruyswijk, 80/1; 2024: Darius van Driel, 80/1; 2023: Jorge Campillo, 45/1; 2022: Ashun Wu, 60/1; 2021: Justin Harding 33/1; 2019: Guido Migliozzi, 300/1.

Si gioca sul tracciato del Karen Country Club, un par-70 da 7,056 yards con Fairways in Kikuyu; Rough in Kikuyu mix e Greens in classica Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per contendere la vittoria sono indubbiamente quelle di Greens in Regulation (GIR).

Abbiamo detto degli azzurri, ma come giocata andiamo sulla quota di valore per Callum Hill @26.00. Secondo classificato nelle sue ultime due uscite e con un ottavo e un terzo posto anche nelle ultime due presenze qui al Karen Country Club. Si pensava che la sua incapacità di chiudere il Bahrain Championship da una posizione così dominante a metà percorso avrebbe lasciato delle cicatrici, ma la prestazione di Hill la settimana scorsa ha spazzato via i dubbi e ci ha ripresentato un giocatore in ottima forma, che qui ha già dato dimostrazione di giocare bene. @26 volte la posta la quota ha valore e lo proviamo

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.