Si torna in gioco col golf questa settimana con due tornei un pò sotto tono. Il PGA Tour inizia lo swing in Florida col Cognizant Classic In The Palm Beache mentre per il DP World Tour ci spostiamo in Sudafrica con l’Investec SA Open. Pronostici golf 26 febbraio-1 marzo 2026.

Cognizant Classic In The Palm Beaches 2026 (PGA): analisi, field, statistiche e percorso

Torniamo in campo col golf e questa settimana il PGA Tour ha in programma il Cognizant Classic In The Palm Beaches 2026, che apre appunto il Florida Swing, il primo dei 4 tornei che si giocheranno nel Sunshine State (con Arnold Palmer Invitational, The Players Championship e Valspar Championship prima di spostarci in Texas e Georgia). Arriviamo dalla settimana del Genesis Open dove si è sbloccato Jacob Bridgeman col suo primo successo nel tour principale, che si giocava @80 volte la posta.

Questa settimana il field è più povero, con Ben Griffin che apre da favorito su Ryan Gerard ed Adam Scott, poi arriva nuovamente Bridgeman alla pari con Shane Lowry per il bis. In seconda fascia segnaliamo i fratelli Nicolai e Rasmus Hojgaard, Keith Mithcell, Michael Thorbjorsen, Aaron Rai e Brooks Koepka. In gioco anche Joe Highsmith, campione in carica dopo la vittoria a sorpresa nel 2025, ma il suo bis vale addirittura @251 volte la posta.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Joe Highsmith (-19); 2024: Austin Eckroat (-17); 2023: Chris Kirk (-14); 2022: Sepp Straka (-10); 2021: Matt Jones (-12); 2020: Sungjae Im (-6); 2019: Keith Mitchell (-9); 2018: Justin Thomas (-8); 2017: Rickie Fowler (-12); 2016: Adam Scott (-9); 2015: Padraig Harrington (-6); 2014: Russell Henley (-8); 2013: Michael Thompson (-9); 2012: Rory McIlroy (-12); 2011: Rory Sabbatini (-9); 2010: Camilo Villegas (-13).

Il tracciato del The Champion Course, PGA National Resort, Palm Beach Gardens, Florida, uno dei più difficili della stagione, è stato disegnato da Tom e George Fazio nel 1981 con ben 3 rinnovi da parte di Jack Nicklaus (2002, 2014 e 2018). Il percorso è un par-71 e misura 7.167 yards con Fairways in Celebration Bermudagrass ricoperta con Perennial Rye; Rough in TifSport Bermudagrass ricoperta da Perennial Rye e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Approach, Tee to Green, Greens in Regulation e Scrambling.

Pronostici golf 26 febbraio-1 marzo 2026: le nostre scommesse sul Cognizant Classic

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo da uno dei favoriti, ma con quota comunque abbastanza alta, ovvero Nicolai Hojgaard @21.00. Il talentuoso danese ha iniziato il 2026 in modo eccellente, classificandosi 52° all’Invitational e 4° al Desert Classic (il suo miglior risultato di sempre all’Emirates Golf Club). La sua stagione nel PGA Tour è poi iniziata con un solido 22° posto al Farmers Insurance Open, seguito dal 3° posto al WM Phoenix Open. In Arizona Nicolai si è messo in mostra in particolar modo nelle statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green. Hojgaard vanta anche un 3° all’HSBC Abu Dhabi Championship e un 11° al DP World Tour Championship alla fine del 2025, per un totale di 4 prestazioni nella top 11 nelle sue ultime 6 gare. Non avendo ancora vinto nel PGA Tour – un obiettivo sempre importante – Nicolai si trova al 55° posto nella classifica ufficiale del World Golf a solo un mese dall’inizio del Masters 2026, e in vista dell’Arnold Palmer dove cerca l’invito, quindi la motivazione non mancherà per il tre volte vincitore del DP World Tour che lo scorso anno ha giocato questo torneo chiudendo T18, con tutti e quattro i round nei 60 colpi (è stato undicesimo nelle ultime 54 buche).

Il longshot, ovvero la quota più alta, la giochiamo sull’azzardo in tripla cifra su Andrew Putnam @126.00 che ci sembra offerto ad una quota esagerata considerando anche un field più “soft” rispetto agli ultimi eventi PGA. Il suo status inferiore gli ha impedito di partecipare al Sony Open di apertura della stagione alle Hawaii, ma la sua prima partenza all’American Express ha visto il trentasettenne di Pepperdine chiudere al secondo posto, sulla scia di Scottie Scheffler (il suo miglior risultato dal campionato ZOZO del 2022 al Narashino Country Club). Putnam si ritrova nel mezzo di una battaglia per l’ambito invito all’Arnold Palmer Invitational la prossima settimana, un luogo in cui Andrew si è classificato 4° (2021) e 8° (2024) tra i migliori giocatori al mondo. Undicesimo qui lo scorso anno, Putnam si è classificato 3° nelle statistiche di Driving Accuracy, 4° in Greens in Regulation e 2° in Total Accuracy nel suo runner up al al PGA West

Investec SA Open 2026 (DP): analisi e scommesse

Casey Jarvis ha vinto la settimana scorsa in Kenya, al DP World Tour che continua nel continente africano il suo swing, e questa settimana c’è in programma il 2° dei tre tornei africani, l’Investec South African Open 2026 dallo Stellenbosch GC, su un nuovo tracciato. Questo campo ha ospitato l’evento Vodacom Origins del Sunshine Tour nel 2010 e nel 2019.

Patrick Reed torna questa settimana dopo i suoi successi in Medio Oriente e guida il field e le quote su Angel Ayora e su Jayden Schaper che, come Reed, ha già vinto più volte in questa stagione del DP World Tour. Più indietro Dean Burmester, Branden Grace e Hennie du Plessis mentre l’Italia si schiera con 3 giocatori: Francesco Laporta parte davanti a tutti dopo l’ottima prestazione della scorsa settimana, di poco avanti su Andrea Pavan mentre Matteo Manassero parte più attardato.

Vincitori ultime edizioni. 025: Dylan Naidoo, 350/1; 2023: Dean Burmester; 2022: Thriston Lawrence; 2021: Daniel van Tonder; 2020: Branden Grace, 14/1; 2019: Louis Oosthuizen, 13/2; 2018: Chris Paisley, 125/1; 2017: Graeme Storm, 150/1; 2016: Brandon Stone, 55/1; 2015: Andy Sullivan, 33/1; 2013: Morten Orum Madsen, 80/1; 2012: Henrik Stenson, 14/1; 2011: Hennie Otto, 33/1; 2010: Ernie Els, 9/1.

Il tracciato dello Stellenbosch Golf Club è un par-70 da 7,213 yards con fairways in Kikuyu e greens in Bentgrass. Qui sulla carta le statistiche più importanti sono quelle di Approach, seguite da Putting e Green in Regulation (GIR).

Per le nostre scommesse abbiamo scelto la quota di valore su Thriston Lawrence @26.00 che stiamo segnalando spesso di recente (anche la settimana scorsa era tra le nostre selezioni sui vincenti dove ha chiuso con un T29 finale). Questa settimana potrebbe tornare protagonista a Stellenbosch che è stata la scena della vittoria decisiva del nativo di Nelspruit nel Sunshine Tour nel 2019, con round di 68, 68, 65, vincendo con un colpo di scarto. Da allora si sono susseguiti altri cinque titoli del DP World Tour, tra cui la conquista di questo titolo a Blair Atholl nel 2022.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.