Arriviamo da una grande settimana con i pronostici di golf grazie alla vittoria di Nico Echavarria al PGA Tour, che vale una quota @41.00 per noi e gli utenti Telegram VIP di Betting Maniac. Questa settimana si torna alla grande con ben tre tornei, il PGA Tour con l’Arnold Palmer Invitational 2026, il DP World Tour con lo Joburg Open 2026 e anche il LIV Hong Kong. In verità i tornei sono ben 4 visto che chi non si è qualificato per Bay Hill potrà giocare il Puerto Rico Open. Pronostici Golf 5-8 marzo 2026.

Arnold Palmer Invitational 2026 (PGA): analisi, field, statistiche e percorso

Torniamo con i pronostici sul golf e col PGA Tour che la settimana scorsa ci ha regalato una grande cassa @41 con Echavarria al Cognizant Classic, col colombiano che in questo modo si è guadagnato anche la partecipazione all’importante Arnold Palmer Invitational 2026, che è considerato un mini-Major e Signature Event di questa stagione, anche se è molto indietro in un field stellare dominato dal numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, su Rory McIlroy, ma ci sono anche Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele e Hideki Matsuyama. Presente anche il campione in carica, Russell Henley, e sarà interessante seguire anche Justin Thomas al suo debutto nel 2026.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Russell Henley (-11); 2024: Scottie Scheffler (-15); 2023: Kurt Kitayama (-8); 2022: Scottie Scheffler (-5); 2021: Bryson DeChambeau (-11); 2020: Tyrrell Hatton (-5); 2019: Francesco Molinari (-12); 2018: Rory McIlroy (-18); 2017: Marc Leishman (-11); 2016: Jason Day (-17); 2015: Matt Every (-19); 2014: Matt Every (-13); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Tiger Woods (-13); 2011: Martin Laird (-8); 2010: Ernie Els (-11).

Il tracciato di Bay Hill è un percorso classico ed iconico, disegnato nel 1961 da Wilson e Joe Lee e rinnovato proprio da Arnold Palmer nel 2009 e nel 2015. Si tratta di un par-72 da 7,466 yard con Fairways e Rough in Celebration Bermuda ricoperti di Perennial Rye mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: di Tee to Green e Putting, seguite da: Green in Regulation, Approach, Scrambling e Driving Distance.

Pronostici Golf 5-8 marzo 2026: le nostre scommesse sull’Arnold Palmer Invitational

Per questio tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta).

Qui andiamo con un favorito, Rory McIlory @10.00 che qui ha già vinto, anche se nell’ormai lontano 2018. Rory sta giocando splendidamente e dopo essere andato vicino alla vittoria al Riviera Country Club due settimane fa (dove non ha mai vinto) cercherà di aggiungere un titolo qui a Bay Hill alla sua ricca bacheca (al giorno d’oggi solo Tiger Woods, Scottie Scheffler e Matt Every hanno all’attivo più vittorie all’Arnold Palmer Invitational). Un altro enorme punto a favore di Rory questa settimana è il suo amore per Bay Hill. Nella nostra analisi dei colpi guadagnati all’Arnold Palmer Invitational, McIlroy, dopo ben 40 round, si trova al secondo posto, dietro a Scottie Scheffler, ovviamente. Scheffler ha una media di 2,58 colpi guadagnati a giro (su 20 round) rispetto ai 2,13 di McIlroy su 40 giri. Sono gli unici due giocatori a superare la soglia dei 2 colpi, con Jordan Spieth al secondo posto a quota 1,69. In 11 trasferte qui, Rory si è classificato 4° (2017), 1° (2018), 6° (2019), 5° (2020) e 2° (2023). Ha inoltre 4 vittorie nel PGA Tour nello Stato del Sole, tra PGA National (2012), TPC Sawgrass (2019 e 2025) e Bay Hill, oltre ad altri 15 piazzamenti nella top 10 in 46 partenze in Florida. Rory si presenta con ottime statistiche in Approach, Ball-Striking e Tee to Green.

Le scommesse sul Puerto Rico Open 2026 del PGA

Chi non è stato invitato a Bay Hill potrà comunque giocare il Puerto Rico Open 2026 sempre per il PGA Tour. Ne parliamo velocemente con una giocata extra. Il tracciato è quello del Grand Reserve Country Club in Rio Grande, Puerto Rico, un par-72 con superficie in Paspalum. Qui hanno vinto in passato: Ryan Brehm, il nostro Nico Echavarria, Brice Garnett e Karl Vilips.

Proviamo un long shot su Justin Lower @111.00 che in tripla cifra ci sembra esagerato visto che parliamo comunque di uno specialista del Paspalum e su un field più leggero come quello di questa settimana perchè no. 35° qui nel 2022 alla sua unica partenza al Puerto Rico Open, assomiglia molto ad un giocatore che ha già vinto qui in passato, Brice Garnett. Anche Lower ama queste condizioni climatiche e ha buoni record in queste zone. Non dimentichiamo che in un field molto più impegnativo, quello di Torrey Pines, ha chiuso con un onorevole 30° posto nel suo ultimo start. Proviamoci.

Joburg Open2026 (DP): analisi e scommesse

Il DP World Tour chiude lo swing africano a Johannesburg, per lo Joburg Open 2026 un altro evento co-organizzato dal DP World Tour e dal Sunshine Tour. Il field è aperto dal favorito, Jayden Schaper, ma subito dietro ci sono Angel Ayora, Hennie du Plessis e non dimentichiamo Patrick Reed. Gli azzurri si schierano con 4 giocatori, un Francesco Laporta in grande forma, che col 2° posto della scorsa settimana si è guadagnato la card per l’Open Championship, seguito a distanza da Stefano Mazzoli, Filippo Celli e Renato Paratore.

Si gioca sul Houghton Golf Club di Johannesburg, un percorso par-70 da 7,227 yard aperto nel lontano 1920, e rinnovato nel 2009 da Jack Nicklaus con greens molto ondulati e in superficie Bentgrass. Qui le statistiche principali sono quelle di: Greens in regulatio, Scrambling, Fairways Hit e Putts per GIR.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Calum Hill, 80/1; 2023: Dean Burmester; 2022: Dan Bradbury; 2021: Thriston Lawrence; 2020: JB Hansen; 40/1; 2017 (Dec): Shubhankar Sharma, 66/1; 2017 (Feb): Darren Fichardt, 90/1; 2016: Haydn Porteous, 150/1; 2015: Andy Sullivan, 16/1; 2014: George Coetzee, 11/1; 2013: Richard Sterne, 18/1; 2012: Branden Grace, 35/1; 2011: Charl Schwartzel, 4/1; 2010: Charl Schwartzel, 9/1.

Qui segnaliamo la quota di valore su Daniel Van Tonder @36.00 che è un giocatore che ha vinto 12 volte nel Sunshine Tour, incluso il South African Open nel 2021. La vittoria al Kenya Savannah Classic 2021 è il suo unico successo a questo livello, tuttavia l’altitudine di Nairobi lo rende un contender serio questa settimana. Lo scorso anno van Tonder ha vinto gli eventi SDC Open e MyGolfLife Open in due settimane consecutive a livello di Challenge Tour. Il sesto posto ottenuto la scorsa settimana a Stellenbosch in un campo molto simile a questo è incoraggiante dopo che un primo round di 72 aveva rischiato di vederlo mancare il taglio. I round di 68/64/68 gli hanno permesso di recuperare e anche questa settimana potrà essere competitivo a Houghton dopo aver concluso terzo qui nel 2022 e quinto lo scorso anno.

LIV Hong Kong 2026: analisi e quote

Tornano in campo anche le LIV Golf Series col LIV Hong Kong 2026, sul tracciato del Hong Kong Golf Club è stato fondato nel 1869. È un par 70 che misura appena 6.547 metri e sembra fatto apposta per Bryson DeChambeau anche se ad aprire da favorito anche questa volta è Jon Rham che non ha ancora concluso fuori dalla top 10 in nessun evento LIV da quando è entrato a far parte del tour separatista del PGA, ma lo spagnolo è a caccia di un successo che manca ormai da troppo. Lo scorso anno proprio qui ha vinto un altro grande campione iberico, Sergio Garcia, suggellando la vittoria con tre colpi di vantaggio sul sudafricano Dean Burmester. Attenzione a Tom McKibbin che ha vinto l’Hong Kong Open dell’Asian Tour nel novembre 2025.

Le giocate del LIV Golf Series rimangono un esclusiva del canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP, assieme a tutte le altre giocate e ai contenuti completi sul golf.

