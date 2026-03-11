Il DP World Tour è fermo per lasciare spazio ad uno dei tornei più importanti e spettacolari del golf, in questo caso del PGA Tour, col The PLAYERS Championship dal TPC Sawgrass dove troviamo tutti i grandi campioni, esclusi quelli che giocano al LIV che è impegnato nel torneo di Singapore. Pronostici Golf 12-15 marzo 2026.

The Players Championship 2026 (PGA): analisi, field, statistiche e percorso

Settimana importante per il golf del PGA Tour che si prende la scena con un segnature event che per molti è quasi un major, il The PLAYERS Championship 2026, una settimana dopo la vittoria di Akshay Bhatia all’Arnold Palmer Invitational. Il torneo è stato spostato da maggio a marzo, anticipando la sua presenza nella stagione e vedremo un field stellare guidato ovviamente dal numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che ha vinto per 2 anni di fila, prima di interrompere il suo dominio lo scorso anno, quando a vincere è stato Rory McIlroy che sarà anche questa volta il principale avversario di Scheffler, al pari con Collin Morikawa.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Rory McIlroy (-12); 2024: Scottie Scheffler (-20); 2023: Scottie Scheffler (-17); 2022: Cameron Smith (-13); 2021: Justin Thomas (-14); 2019: Rory McIlroy (-16); 2018: Webb Simpson (-18); 2017: Si Woo Kim (-10); 2016: Jason Day (-15); 2015: Rickie Fowler (-12); 2014: Martin Kaymer (-15); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Matt Kuchar (-13); 2011: K.J. Choi (-13); 2010: Tim Clark (-16).

Tracciato. Si gioca al The Stadium Course del TPC Sawgrass, disegnato da Pete Dye nel 1980 e rinnovato da Steve Wenzloff nel 2016. Si tratta di un Par: 72 da 7,275 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricorperta da Champion Fine Ryegrass mentre i Green sono in TifEagle Bermuda ricoperti di Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Driving Distance e Greens in Regulation.

Pronostici Golf 12-15 marzo 2026: le nostre scommesse sul The PLAYERS

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Partiamo da uno dei nostri favoriti, Collin Morikawa @17.00 che è stato eccellente nelle ultime 4 settimane sul PGA Tour. Ha vinto l’AT&T Pebble Beach Pro-Am festeggiando alla grande la nascita del figlio, settimo al Genesis Invitational e quinto all’Arnold Palmer Invitational la scorsa settimana: il numero 4 al mondo ha davvero trovato il suo ritmo. Ora Bay Hill è adatto ai giocatori che riescono a guadagnare più di un colpo a giro con il putter, mentre l’importanza del putt qui al TPC Sawgrass è molto minore, quindi preferisco le possibilità di Collin questa settimana in un torneo molto importante che accenderà le motivazioni dei big. Qui Morikawa è arrivato terzo dopo 36 buche nel 2023, chiudendo 13° alla fine, ed è entrato nella top 10 per la prima volta qui lo scorso anno, quando era quarto dopo 36 buche. Morikawa si presenta come un 5 volte vincitore al PGA, e con ottime statistiche, in particolare su tee al green.

Quota di valore su Ludvig Aberg @23.00 che ha faticato a trovare la forma nel 2026, con una malattia che ha rovinato le prime uscite, ma la settimana scorsa lo abbiamo rivisto in buona forma all’Arnold Palmer dove ha chiuso al 3° posto, dietro a Bhatia e Berger. Aberg si è classificato 5° per colpi guadagnati dal tee, 2° per colpi guadagnati in avvicinamento e 2° in Tee To Green. Si è classificato anche 1° in Driving Distance, 2° in Driving Accuracy, 1° in Total Driving e pure 5° in Greens in Regulation, e 2° in Ball Striking. Residente di Ponte Vedra Beach, Aberg usa il TPC Sawgrass 50/50 come campo di allenamento e gioca regolarmente sia al Dye Valley che allo Stadium Course. Decimo qui al debutto in campo nel 2024, lo svedese sembra pronto per il suo successo più importante al PGA.

Longshot, ovvero il colpo d’azzardo a quota alta, lo giochiamo su Sahith Theegala @71.00 che l’anno scorso non aveva ottenuto nessun piazzamento nella top 10 a causa di un infortunio; quest’anno è in salute e ne ha ottenute già tre e il T6 della scorsa settimana a Bay Hill è stato il suo miglior rendimento dell’anno. Non dimentichiamo che Theegala vanta anche un T9 qui nel 2024. A questo giocatore non dispiacciono i tracciati disegnati da Pete Dye: ottavo (2026) al PGA West, quinto (2023) e secondo (2024) ad Harbour Town, secondo (2022) al TPC River Highlands, più come già detto un nono qui al TPC Sawgrass nel 2024, Sahith sa destreggiarsi con maestria su campi di breve e media lunghezza quando è in forma. Sahith è in ascesa con oltre 40 posizioni guadagnate nella classifica ufficiale del golf mondiale, che lo portano al 76° posto. Questo risultato è alimentato da 3 piazzamenti tra i primi 8 all’American Express, al Farmers Insurance Open e dal sesto posto la scorsa settimana all’Arnold Palmer Invitational. Theegala si presenta anche con ottimi numeri nelle statistiche di Off the Tee, Approach, Around the Green e Tee to Green, numeri che non riusciva a tenere dal Genesis Invitational del 2023.

LIV Singapore 2026: analisi e quote

Come sempre le LIV Golf Series rimangono un esclusiva del canale Telegram VIP di Betting Maniac, ma andiamo comunque a vedere qualcosa sul torneo del LIV Singapore 2026 che si gioca sul tracciato del Sentosa Golf Club (un par-71 da 7,406 yards) che lo scorso anno è stato vinto da Joaquin Niemann che successe a Brooks Koepka che vinse l’edizione precedente ma che ha fatto un passo indietro tornando al PGA e lasciando il LIV. Il cileno invece fa parte del field, anche se non è in prima fila per difendere il titolo, li troviamo Jon Rham che la settimana scorsa ad Hong Kong si è finalmente sbloccato con la vittoria.

Come sempre sarà Bryson DeChambeau l’ostacolo principale dello spagnolo, e un altro iberico è tra i favoriti qui, David Puig, che si lascia alle spalle anche Sebastian Munoz e Tyrrell Hatton.

