Un altra settimana di casse con i pronostici golf grazie a DeChambeau che vince al LIV, che torna anche questa settimana in Sudafrica, ma Aberg crolla alla domenica al The Players (vinto da Cameron Young) e ci nega la doppietta col PGA Tour che torna a sua volta con Valspar Championship. In gioco anche il DP World Tour con l’Hainan Classic. Pronostici Golf 19-22 marzo 2026.

Valspar Championship 2026 (PGA): analisi, field, statistiche, percorso

La scorsa settimana siamo tornati in cassa con la vittoria di Bryson DeChambeau al LIV e il testa a testa al PGA con un ottimo Bridgeman, ma proprio dal The Players arriva una brutta notizia, visto che avevamo anche Ludvig Aberg che iniziava la domenica con tre colpi di vantaggio sul secondo, ma gira in 76 colpi, come se avesse perso il talento da un giorno all’altro, e negandoci così una bella doppietta con i pronostici di Golf, ma ci accontentiamo del tat caricato su Bridgeman e la quota @11 di Bryson.

Questa settimana si continua col PGA Tour che rimane in Florida, a Palm Harbor, col Valspar Championship 2026, evento che si disputerà sui fairway dell’Innisbrook Resort and Golf Club con in palio 9,1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. A difendere il titolo sarà il norvegese Viktor Hovland che l’anno scorso vinse con lo score di -11 avanti di un colpo rispetto allo statunitense Justin Thomas. Field medio alto visto che avremo solo un giocatore in top 10 del world ranking, Xander Schauffele, ma ci sono anche: Patrick Cantlay, Akshay Bhatia, Tony Finau, Jordan Spieth, Justin Thomas, Wyndham Clark, Ben Griffin e Sahith Theegala in un field di livello che conta anche Brooks Koepka, tornato dal LIV al PGA, e reduce da un buon T13 al The Players.

Si gioca sul tracciato di Copperhead Course al Innisbrook Resort di Palm Harbor, Florida, un par-71 lungo con le sue 7,340 yard con Rough e Fairways in Celebration Bermudagrass ricoperta da Ryegrass mentre i greens sono in TifEagle Bermudagrass / Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Approach, Putting Averag, Greens in Regulation e Driving Distance, in ordine di importanza.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Viktor Hovland (-11); 2024: Peter Malnati (-12), 2023: Taylor Moore (-10); 2022: Sam Burns (-17); 2021: Sam Burns (-17); 2019: Paul Casey (-8); 2018: Paul Casey (-10); 2017: Adam Hadwin (-14); 2016: Charl Schwartzel (-8); 2015: Jordan Spieth (-10); 2014: John Senden (-7); 2013: Kevin Streelman (-10); 2012: Luke Donald (-13); 2011: Gary Woodland (-15); 2010: Jim Furyk (-13).

Pronostici Golf 19-22 marzo 2026: le nostre scommesse sul Valspar Championship

Per questio tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo da un favorito, Matt Fitzpatick @17.00 che ha primeggiato sia per fairway centrati che per drive totali la settimana scorsa, ma un bogey finale lo ha fatto chiudere al 2° posto, deludendo le aspettative dell’inglese che torna questa settimana come uno degli uomini da battere al PGA. Fitzpatrick potrà rifarsi su questo tracciato che si adatta bene alle sue caratteristiche, e infatti lo scorso anno ha chiuso con un ottimo T5. L’inglese è anche sesto nella classifica dei leader in birdie-or-better e 19° in adjusted scoring average.

La quota di valore la spendiamo su Jordan Spieth @29.00 che si presenta con ottime statistiche di Approach, Around the Green e Tee to Green, tenendo anche buoni numeri di putter negli ultimi 2 mesi. A Copperhead Spieth ha concluso al 7° posto (al suo debutto nel 2013), al 20° (2014), ha vinto (2015), al 18° (2016) e al 3° (2023) in 8 partecipazioni. Dodicesimo a Riviera e undicesimo a Bay Hill prima del Players Championship (dove ha chiuso con un modesto 32° posto che non ci spaventa, visto che in carriera non ha mai avuto grandi acuti in quel torneo).

Hainan Classic 2026 (DP): analisi e statistiche

Questa settimana riprende, dopo l’interruzione per il The Players, anche il Dp World Tour, e lo fa aprendo l’Asian Swing, dal 19 al 22 marzo in Cina per l’Hainan Classic 2026, torneo che mette in palio 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai. Sull’isola di Hainan, nel sud est cinese, non sarà presente tuttavia il difensore del titolo, il britannico Marco Penge, che qui, lo scorso anno, vinse la prima edizione dell’evento. Per il primo torneo in casa non ci sarà nemmeno Haotong Li, attualmente occupato sul PGA Tour.

Il field rimane comunque di livello a partire dal danese Niklas Norgaard passando per Calum Hill (2 secondi posti in stagione, uno al Qatar Masters e uno al Bahrain Championship), gli olandesi Joost Luiten e Darius Van Driel e gli spagnoli Angel Ayora, Eugenio Chacarra e Nacho Elvira.

Presente anche una piccola delegazione italiana capitanata da Francesco Molinari che torna in campo dopo il Dubai Desert Classic di fine gennaio quando si classificò T4. Per il torinese, in stagione, si segnalano solamente 3 tornei: oltre al sopracitato torneo, Molinari si è piazzato 47esimo al Dubai Invitational e 10° al Nedbank Golf Challenge. Con lui saranno presenti anche Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Il tracciato del The Blackstone Course di Mission Hills, nell’isola di Hainan, è un lungo par-72 da 7,711 yard. Qui si è giocato nel lontano 2011 la World Cup con la vittoria di Matt Kuchar e Gary Woodland. I fairways sono abbastanza generosi da colpire, ma sono costellati da 147 bunkers e serve approcciarsi bene per affrontare poi il gioco sui greens e serve un colpo potente dal tee quindi sulla carta, anche se non abbiamo prove recenti qui, serviranno molte e diverse doti per provare a vincere, quindi occhio alle statistiche di Approach, Off the Tee, Driving Distance e Putting.

Qui andiamo con il longshot, la quota alta, su Freddy Schott @51.00. La vittoria in Bahrain all’inizio di febbraio è stata impressionante, dato che ha tenuto testa a Patrick Reed e Calum Hill nel playoff finale per la prima vittoria in carriera di Schott che potrà fare bene anche a Port Royal che è un altro percorso che incoraggia un gioco aggressivo e ben si sposa alle caratteristiche del tedesco, nonostante il ritiro a metà del primo giro dello scorso anno a causa di una serie di difficoltà. Schott si presenta con ottime statistiche di Off the Tee.

LIV Sudafrica 2026: analisi e quote

Dopo la vittoria di Bryson DeChambeau, tornano anche le LIV Golf Series col LIV Sudafrica 2026 in programma dal 20 al 22 marzo 2026 presso The Club at Steyn City a Johannesburg. Jon Rahm, Bryson DeChambeau e Cameron Smith sono tra i nomi di punta ma anche Tyrrell Hatton e Sergio Garcia continuano a essere costanti nelle posizioni alte della classifica e attenzione pure alle stelle di casa, con il veterano sudafricano Charl Schwartzel che potrà dire la sua ma anche Dean Burmester ha mostrato ottime prestazioni nei tornei sudafricani, senza dimenticare anche Louis Oosthuizen e Branden Grace.

Jon Rahm arriva da una vittoria nell’ultimo torneo a Hong Kong e da un secondo posto ad Adelaide. Bryson DeChambeau è stato il vincitore a Singapore dopo un playoff contro Richard T. Lee.

Il percorso The Club at Steyn City, situato a Johannesburg, è un tracciato Nicklaus Design di alto livello, inaugurato nel 2014 e noto per essere uno dei più moderni e lussuosi del Sudafrica. Si tratta di un Par 72 da 7.714 yard. Il campo si trova a circa 1.350 metri sopra il livello del mare. L’aria rarefatta di Johannesburg farà volare la pallina più lontano, un fattore che i giocatori dovranno calcolare attentamente. I green e i tee sono in Bentgrass 007, mentre fairway e rough utilizzano un mix di fescue e rye grass.

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