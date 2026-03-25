Dopo i tre tornei della scorsa settimana e un altro bel colpo con i pronostici sul golf, ovvero la vittoria di Fitzpatrick @17 al PGA Tour, questa settimana tornano solo il PGA Tour con lo Houston Open 2026 e il DP World Tour che ha in programma l’Hero Indian Open. Pronostici Golf 26-29 marzo 2026.

Risultati Pronostici Golf 2026

Continua il favoloso 2026 con i pronostici Golf, e anche la settimana scorsa siamo andati in cassa con Fitzpatrick che è tornato a vincere al PGA Tour per una quota @17 incassata grazie al successo dell’inglese al Valspar, e sfioriamo la doppietta con Rahm, battuto al LIV al playoffs da DeChambeau che ci aveva ripagato la settimana prima, e questa invece ci tradisce. Incassiamo anche il testa a testa al PGA che entra senza problemi con Koepka che gioca un altro buon torneo, al suo secondo evento da quando è rientrato nei ranghi del PGA, e supera nettamente un Spaun che non supera nemmeno il taglio.

Ecco i risultati del 2026 con le casse di golf che potevano essere anche maggiori visto che abbiamo preso ben 3 runner up, sfiorando altre vittorie tra PGA, LIV e anche DP che al momento è il circuito in cui stiamo faticando maggiormente. I colpi con Echavarria @41 al Congizant del PGA e di Smylie @67 al primo torneo dell’anno del LIV (a Ryhad) rimangono i più importanti.

⛳️VALSPAR

🔸Matt Fitzpatick @17.00✅✅✅

🔸Koepka v Spaun: KOEPKA @1.83✅

⛳️THE PLAYERS

🔸Bridgeman v Burns: BRIDGEMAN @1.80✅

⛳️LIV SINGAPORE

🔸Bryson DeChambeau @11.00✅✅✅

⛳️COGNIZANT CLASSIC 2026

🔸Nico Echavarria @41.00✅✅✅

⛳️GOLF LIV: RIYADH 2026

🔸Elvis Smylie @67.00✅✅✅

⛳️THE AMERICAN EXPRESS 2026

🔸Scottie Scheffler @4.00✅

Houston Open 2026 (PGA): analisi, field e statistiche

Finita la campagna in Florida, il PGA Tour si sposta in Texas, più precisamente a Houston, per il Texas Children’s Houston Open 2026, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari e 500 punti Fed Ex Cup. Al Memorial Park golf Course a difendere il titolo sarà l’australiano Min Woo Lee, reduce, l’anno scorso, da una vittoria (il suo primo titolo sul tour maggiore) di appena un colpo su Scottie Scheffler e Gary Woodland (nonostante fosse inizialmente iscritto come testa di serie e favorito del torneo il numero 1 al mondo non ci sarà, Woodland si). Fondato nel 1946, lo Houston Open è uno dei più importanti tornei in preparazione del The Masters, primo major di stagione che si disputerà dal 9 al 12 aprile come di consueto sui fairway dell’Augusta National in Georgia.

Fanno parte del field anche molti dei nomi che hanno partecipato al The Players due settimane fa come il favorito Chris Gotterup, i fratelli Hojgaard, Brooks Koepka, Wyndham Clark, Tony Finau, Rickie Fowler, Shane Lowry, Sam Burns, Kurt Kitayama, Marco Penge (36°) e Ben Griffin.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Memorial Park: 2025: Min Woo Lee (-20); 2024: Stephan Jaeger (-12); 2022: Tony Finau (-16); 2021: Jason Kokrak (-10); 2020: Carlos Ortiz (-13); Hosted at Golf Club of Houston: 2019: Lanto Griffin (-14); 2018: Ian Poulter (-19); 2017: Russell Henley (-20); 2016: Jim Herman (-15); 2015: J.B. Holmes (-16); 2014: Matt Jones (-15); 2013: D.A. Points (-16); 2012: Hunter Mahan (-16); 2011: Phil Mickelson (-20); 2010: Anthony Kim (-12).

Si gioca al Memorial Park Golf Course, Houston, Texas, un tracciato costruito nel 1935 e rinnovato nel 2019 da Tom Doak. Si tratta di un lungo par-70 da 7,435 yards con Fairway e Rough in Bermudagrass ricoperta con Perennial Ryegrass e Greens in MiniVerde Bermuda ricoperta da Poa Trivialis. In tutto il percorso si contano solo 21 bunkers. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee, Tee to Green, Approach e ovviamente Putting, ma anche Driving Distance e Green in Regulation qui fanno molto comodo.

Pronostici Golf 26-29 marzo 2026: le nostre scommesse su Houston Open

Per questio tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Il favorito su cui giocano è il terzo in lavagna secondo i book, ma non ha una quota così bassa, quasi di valore. Parliamo di Jake Knapp @21.00 che sembra perfetto per questo torneo. Dopo essersi ritirato pochi minuti prima del tee-time per malattia dall’Arnold Palmer Invitational, ha mancato il taglio al Players Championship, ma se si guarda al suo andamento da inizio stagione 2026, sta giocando un golf fantastico. 5 piazzamenti tra i primi 11, tra cui un 5° a Torrey Pines, un 8° al TPC Scottsdale, un 8° a Pebble Beach e un 6° a Riviera, evidenziano un giocatore in ascesa che sembra maturo per la vittoria, anche perchè sarà aiutato da un field più leggero (solo un giocatore in top-10 del ranking mondiale è presente questa settimana in Texas). Lungo e con un putter basso che funziona perfettamente al Memorial Park, si classifica 2° per Strokes Gained Putting e 8° per Putting Average finora in questa stagione sul PGA Tour. I risultati precedenti su tracciati molto simili a questo sono incoraggianti: Torrey Pines (3° 2024, 5° (2026); Vidanta (1° – 2024) e Detroit Golf Club (4° – 2025).. 27° qui l’anno scorso, quando era 10° prima di domenica.

Andiamo con la vera quota di valore, la giocata su Marco Penge @29.00 quasi a 30 volte la posta per uno dei top-player che si è messo già in mostra al DP, e potrà sfondare anche al PGA, aiutato anche lui da un field più leggero come detto. Vincitore di 3 tornei su 16 disputati lo scorso anno, Penge sta iniziando ad affermarsi anche oltre oceano con il 16° posto a Riviera e il 4° a Copperhead la scorsa settimana. Penge è ora pronto per il suo debutto al Memorial, dove si presenta con ottime statistiche di Tee to Green, Total Driving, Greens in Regulation e soprattutto Ball Striking dove è il migliore. La scorsa settimana al Valspar si è classificato quarto nella classifica della media putt e in 2 delle sue ultime 3 apparizioni è entrato nella top 16 della classifica Strokes Gained Putting.

Hero Indian Open 2026 (DP): analisi, statistiche e scommesse

L’Asian Swing del Dp World Tour vola, questa settimana, in India per l’Hero Indian Open 2026, torneo che si disputerà da giovedì 26 a domenica 29 e che metterà in palio 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai. Difende il titolo lo spagnolo Eugenio Chacarra in un field interessante in cui se la dovrà vedere con i vari Calum Hill (lo scozzese è partito forte quest’anno con 2 secondi posti di fila in Bahrain e in Qatar), Akshay Bhatia, Angel Ayora, Joost Luiten e diversi sudafricani tra cui Dylan Naidoo, Dylan Frittelli, Casey Jarvis e Thriston Lawrence.

Anche la truppa di italiani si schiera in campo nella capitale New Delhi con Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Matteo Manassero e i due fratelli Molinari. Tra tutti questi, il pugliese Laporta è sicuramente quello che, fin qui, sta giocando meglio in questo avvio di 2026. Per lui in stagione un 4° e un 2° posto di fila tra Kenya Open e South African Open Championship.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Eugenio Chacarra (-4, 45/1); 2024: Keita Nakajima (-17, 33/1); 2023: Marcel Siem (-14, 33/1); 2019: Stephen Gallacher (-9, 150/1); 2018: Matt Wallace (-11, 66/1); SSP Chawrasia (-10, 80/1).

Si gioca al DLF Golf and Country Club di Delhi, India, un par-72 da 7,416 yard disegnato da Gary Player nel 2015 con Fairways e Rough in Celebration Bermuda e Greens in Bermuda Mini Verde. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Qui ci prendiamo la quota alta, il longshot, con Frederic Lacroix @46.00, un altro giocatore con un buon record complessivo in India dove è andato costantemente a migliorare edizione dopo edizione (56/21/13) e sono supportati da un 11° e un 5° posto al PGTI nel 2023 e da un solido 26° posto all’India Championship di ottobre. Pur non eccellendo nel putting (comunque in miglioramento nelle ultime settimane anche in questo fondamentale) il gioco lungo di Lacroix lo sta mantenendo competitivo, e potrà fare bene anche su un tracciato di questo tipo. Il primo titolo DP World Tour di Frederic è arrivato al Danish Golf Championship del 2024, su un percorso che si è rivelato impegnativo, con solo lui e altri due giocatori a chiudere a doppia cifra sotto il par. Un altro impegno difficile potrebbe attrarlo questa settimana.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.