Anche questa settimana, come la scorsa, abbiamo solo un torneo di Golf su cui puntare, e si tratta di un evento del DP World Tour che ha in programma da giovedì l’Amgen Irish Open 2026 a Doonbeg. Pronostici golf 10-13 settembre 2026.

Amgen Irish Open 2026 (DP): analisi, statistiche, field e tracciato

La settimana scorsa Thriston Lawrence è stato bravo a confermare il titolo all’Omega European Masters, con il sudafricano che ha difeso il titolo vincendo per due anni di fila il torneo svizzero. Questa settimana il DP World Tour ha in programma l’Amgen Irish Open 2026 dal Trump International Golf Links a Doonbeg dove ci attende un field interessante col ritorno al DP del numero 2 al mondo, Rory McIlroy (che è anche il campione in carica in Irlanda), seguito da Jon Rahm che invece torna dopo il fallimento del LIV. Ci saranno anche Robert MacIntyre, Joaquin Niemann, Tyrrell Hatton e Shane Lowry tra i nomi più importanti in campo questa settimana. Non mancano mai i rappresentanti azzurri guidati da Francesco Molinari, ma confermano la loro presenza anche Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Stefano Mazzoli.

Il torneo si sposta dal K Club, a Straffan, e si giocherà infatti sul tracciato del Trump International Golf Links a Doonbeg, County Clare, un percorso disegnato da Greg Norman nel 1999 e ridisegnato da Martin Hawtree dopo l’acquisto da parte della Trump Organisation’s. Si tratta di un par-70 da 6.838 yard con Fairways, tees e greens in un mix di Fescue, Bentgrass e Ryegrass. Qui sono importanti le statistiche di: Putting, Tee to Green, Off the Tee, Approach ed Around the Green.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Rory McIlroy, 4/1; 2024: Rasmus Hojgaard, 22/1; 2023: Vincent Norrman, 50/1; 2022: Adrian Meronk, 22/1; 2021: Lucas Herbert, 33/1; 2020: John Catlin, 40/1; 2019: John Rahm, 8/1; 2018: Russell Knox, 28/1; 2017: Jon Rahm, 14/1; 2016: Rory McIlroy, 4/1; 2015: Soren Kjeldsen, 150/1; 2014: Mikko Ilonen, 80/1; 2013: Paul Casey, 50/1; 2012: Jamie Donaldson, 66/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Ross Fisher, 20/1.

Pronostici golf 10-13 settembre 2026: le nostre scommesse sull’Irish Open

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Come favorito scegliamo quello che è in testa anche alle lavagne dei bookmakers secondo le quote, oltre ad essere il giocatore più alto nel ranking in questo field, Rory McIlroy @7.00. Lo avevamo giocato anche lo scorso anno @5 al K-Club e Rory ha vinto, si presenta quindi da campione in carica, anche se si giocherà su un tracciato diverso questa volta, come abbiamo visto. McIlroy ha mostrato un’ottima forma durante i playoff della FedExCup e il suo storico sui campi di tipo “links” è eccezionale. Sono davvero tanti i fattori che spingono su Rory, anche diverse statistiche importanti su questo tracciato, e in cui il numero 2 al mondo eccelle. L’attenzione sarà inevitabilmente rivolta alla sfida tra Rory e Rahm (due ex numeri 1 del ranking mondiale), con lo spagnolo che ritorna dal LIV e che sembra in condizioni peggiori rispetto al nord-irlandese che alla fine ho preferito scegliendolo come favorito.

Quota di valore sul solito Matt Wallace @26.00 che scegliamo per la terza settimana consecutiva, anche se di solito è tra i favoriti, questa volta ha una quota più alta che lo mette in seconda fascia. La scorsa settimana lo abbiamo selezionato in Svizzera dove non ha giocato male, e ha chiuso con un onorevole T9. Wallace rientra nella categoria dei giocatori capaci di tenere testa ai grandi favoriti McIlroy e Rahm e vorrà certamente dimostrare il proprio valore contro due veterani della Ryder Cup, soprattutto alla luce delle sue ambizioni di entrare a far parte della squadra per l’edizione del 2027. L’inglese deve migliorare nei putt corti che gli sono costati la vittoria la scorsa settimana. Il bilancio del fine settimana, chiuso con un parziale di -9, è stato comunque positivo; forse questa settimana potrà fare un ulteriore passo avanti, lasciandosi alle spalle gli errori sui putt corti e affrontando la gara con spirito nuovo. Wallace è anche tra i migliori del field nelle statistiche di Tee-to-Green che qui sono fondamentali, inoltre in carriera conta due piazzamenti importanti ottenuti su campi links (Hillside e Fairmont St Andrews) dal 2019 a oggi e potrebbe adattarsi bene al percorso di Doonbeg già al primo tentativo.

La quota alta (longshot) la giochiamo invece su Haotong Li @76.00, giocatore che vanta quattro vittorie nel DP World Tour all’attivo. Il cinese è un giocatore capace di grandi colpi, ma anche di alti e bassi, sappiamo che la sua forma è estremamente altalenante ma se lo prendiamo nella settimana giusta è capace di portare a casa grandi quote per noi. Le vittorie al China Open 2016, al Dubai Desert Classic 2018 (dove strappò il titolo a Rory) e al BMW International Open 2022 (quando avevamo puntato su di lui) sono state tutte impressionanti, ma il successo al Qatar Masters dell’anno scorso è forse il più significativo, data la natura del percorso di Doha, spesso simile a un links come affronterà questa settimana in Irlanda. Se a questo aggiungiamo i piazzamenti tra i primi quattro a Birkdale nel 2017 e a Portrush l’anno scorso, otteniamo un giocatore potenzialmente in grado di lottare per la vittoria tra le dune di Doonbeg. Quel successo in Qatar ha gettato le basi per la sua promozione al PGA Tour per il 2026; tuttavia, dopo un avvio promettente (8° posto all’American Express e 11° a Torrey Pines la settimana successiva), l’anno in corso si è rivelato finora piuttosto deludente per il trentunenne. Il ritorno al DP World Tour potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata: il 37° posto a The Belfry è stato seguito da un 18° posto la scorsa settimana a Crans, dove ha colpito l’81,9% dei green e si è distinto con un 12° posto nelle statistiche di Tee to Green* e un 2° in Approach. Se questa settimana dovesse migliorare anche nel gioco con il putter potrebbe essere un contender vero a sorpresa (non così tanto in verità per quello che abbiamo detto).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.