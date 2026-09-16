Questa settimana torna il PGA Tour che inizia la nuova stagione col primo degli 8 eventi della FedEx Cup Fall, ma i riflettori degli appassionati di golf sono tutti a Wentwoth dove il DP World Tour ha in programma uno dei tornei più importanti dell’anno, il BMW PGA Championship. Pronostici golf 17-20 settembre 2026.

Biltmore Championship 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche e tracciato

Benvenuti alla FedEx Cup Fall 2026 del PGA Tour, che definirà l’idoneità per la top 100 in vista della prossima stagione, al via il 21 gennaio 2027 con il torneo The American Express. Mentre i giocatori tra i primi 50 della classifica manterranno il diritto di partecipare agli eventi della FedEx Cup Fall, coloro che occupano la 51ª posizione o oltre porteranno con sé i punti accumulati durante la Regular Season e il FedEx St. Jude Championship, continuando a raccogliere punti nella FedEx Cup Fall per definire il proprio status di idoneità per il 2027. Inoltre, i migliori 10 giocatori della classifica FedEx Cup Fall (non già esenti da altre qualificazioni) otterranno l’accesso a due Signature Event all’inizio del 2027: l’AT&T Pebble Beach Pro-Am e il Genesis Invitational.

Questa settimana il PGA Tour torna con il Biltmore Championship 2026, una novità. Il calendario della FedEx Cup Fall è infatti passato dai 7 eventi dell’anno scorso agli attuali 8. Si gioca ad Asheville, su un campo inedito: il Cliffs at Walnut Cove. In vista della Presidents Cup della prossima settimana, scenderanno in campo Christiaan Bezuidenhout, Jacob Bridgeman, Corey Conners, Nico Echavarria, Ryo Hisatsune, Jackson Koivun (il favorito dalle quote) e Nick Taylor. Field debole senza i grandi nomi in campo, ma sono presenti anche Rasmus Hojgaard, Billy Horschel, Haotong Li, Keita Nakajima, John Parry, Matthieu Pavon, Margo Penge e Jesper Svensson, nomi importanti che hanno scelto di rinunciare all’appuntamento di Wentworth del DP di cui parliamo dopo, per partecipare al torneo in North Carolina dove non ci sarà nessun italiano in gioco.

Come detto si gioca su un nuovo campo, il The Cliffs a Walnut Cove, situato tra le Blue Ridge Mountains (parte della catena degli Appalachi), nella Carolina del Nord occidentale, il campo si trova a un’altitudine compresa tra i 670-685 metri sul livello del mare. Progettato da Jack Nicklaus, il campo è stato inaugurato nell’aprile 2005 con un giro dimostrativo giocato dallo stesso Nicklaus insieme a Kevin Costner. Il torneo BMW Charity Pro-Am (Korn Ferry Tour) ha preso il via il giorno successivo, costituendo parte integrante (sulle 18 buche) degli eventi BMW del 2006 e del 2007. Il percorso è un par-71 da 7.249 yard; con Fairway in Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass e Green in Bentgrass con Poa Annua. Non abbiamo tornei pregressi su cui basarci, ma studiando il tracciato qui le statistiche più importanti dovrebbero essere di Off the Tee e Tee to Green, seguite da quelle di Approach, Tee to Green, Driving Accuracy, Greens in Regulation e Ball Striking.

Pronostici golf 17-20 settembre 2026: le scommesse sul Biltmore Championship 2026

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Torneo non semplice da pronosticare e su un circuito nuovo, tanto che anche i bookmakers non hanno un vero e proprio favorito in un field del genere, senza i big. Il nostro diventa così un Benjamin James @28.00 che è una quota enorme, ma è dietro solo a Koivun @16 e a Bridgeman @18. Il ventitreenne ha chiuso al primo posto la classifica “PGA Tour University” ed è passato al professionismo in occasione dell’RBC Canadian Open; al suo debutto al TPC Toronto, si è presentato al comando della classifica alla vigilia del weekend. La settimana successiva ha concluso al 23° posto lo U.S. Open e, da allora, nelle sue ultime cinque apparizioni nel PGA Tour ha ottenuto un 15° posto all’ISCO, un 4° al Corales (era secondo dopo 54 buche) e un 3° al Wyndham (secondo dopo 36 buche). Da dilettante James ha vinto 19 tornei e ha frequentato l’Università della Virginia, quindi ha familiarità con il clima e le caratteristiche dei campi di questa zona. Nell’ultima uscita al Wyndham Championship, ha primeggiato nelle statistiche di Driving Accuracy, Total Driving, Greens in Regulation e Ball Striking oltre a Off the Tee, Approach* e Tee to Green tutte importanti questa settimana. Non gli mancherà la motivazione visto che attualmente è al 108° posto nella classifica della FedEx Cup, deve ancora lavorare per assicurarsi la carta completa del PGA Tour per il 2027.

Giochiamo la quota di valore su Davis Thompson @31.00 che si presenta con ottime statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green e arriva da una serie di ottimi risultati: 7° al 3M Open, 8° al Rocket Classic e 14° al Wyndham Championship, torneo in cui aveva iniziato la domenica al sesto posto. Il ventisettenne proveniente dall’Università della Georgia dovrebbe sentirsi perfettamente a casa in quanto è cresciuto ad Atlanta e risiedendo tuttora in Georgia, inoltre i green in bentgrass sono le superfici preferite da Thompson; che si trova a suo agio sui campi più brevi e apprezzerà il par-71. Attualmente 77° nella classifica a punti “FedEx Fall”, il numero 118 del mondo cerca una carta stabile per il PGA Tour dove va a caccia del suo secondo titolo (ha vinto il John Deere Classic del 2024). Forse tra tutte le scelte di questa settimana (considerando anche tutte le giocate complete dal canale VIP Telegram di Betting Maniac) proprio Thompson è quella che ci piace maggiormente tra possibilità di vittoria e quota di assoluto valore sopra a 30 volte la posta.

BMW PGA Championship 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Il torneo più importante di questa settimana è senza dubbio quello del DP World Tour che nella storica cornice di Wentworth gioca il BMW PGA Champioship 2026, uno dei tornei più importanti di questo circuito e in generale uno degli appuntamenti clou del calendario golfistico in tutto il mondo, dopo la vittoria dominante di Shane Lowry all’Irish Open di casa, un successo che ci ha mandato in cassa @26.00 di quota, con ben 11 colpi di vantaggio.

Field ovviamente di grande livello, anche se non ci sarà il numero 1 al mondo, Scheffler. In queste condizioni Rory McIlroy parte con i favori del pronostico che stacca altri big come Jon Rahm, Ludvig Aberg, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick e Viktor Hovland. Ci sarà anche il campione in carica, Alex Noren, che lo scorso anno abbiamo incassato con un altro grande colpo @34 di quota!

L’Italia schiera 7 golfisti, guidati da Matteo Manassero su Francesco Molinari e Francesco Laporta, poco più staccato Guido Migliozzi. Sono più indietro invece Filippo Celli, Renato Paratore e Stefano Mazzoli.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Alex Noren, 45/1; 2024: Billy Horschel, 18/1; 2023: Ryan Fox, 50/1; 2022: Shane Lowry, 18/1; 2021: Billy Horschel, 28/1; 2020: Tyrrell Hatton, 16/1; 2019: Danny Willett, 66/1; 2018: Francesco Molinari, 22/1; 2017: Alex Noren, 20/1; 2016: Chris Wood, 66/1; 2015: Byeong-Hun An, 100/1; 2014: Rory McIlroy, 14/1; 2013: Matteo Manassero, 66/1; 2012: Luke Donald, 8/1; 2011: Luke Donald, 15/2; 2010: Simon Khan, 200/1.

Il tracciato è quello iconico del West Course di Wentworth, un par-72 da 7,267 yards disegnato da Harry Colt nel 1926 e rinnovato da Els tra il 2009 e il 2016 con un doppio intervento. Le superfici sono le seguenti: Fairways in Bentgrass, Fescue, Poa Annua; Rough in Rye, Fescue e Greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Qui andiamo col longshot, ovvero la quota alta su Ewen Ferguson @66.00 che qui sta andando a migliorare, 18° nel 2024 e 5° l’anno scorso a Wentworth. Nel 2026 il giocatore di Glasgow non è ancora riuscito a piazzare la zampata vincente per conquistare quello che sarebbe il suo quarto titolo nel DP World Tour, anche se ha portato a casa un 9° posto al South African Open, un 6° all’Indian Open e un 4° al Turkish Airlines Open, inoltre è tornato dalla pausa estiva in grande spolvero, ottenendo un 9° posto in Danimarca, un 24° al Nexo, un 15° al The Belfry e un altro 9° posto la scorsa settimana a Doonbeg. Le posizioni occupate a metà gara (3°, 22°, 7° e 5°) in questo arco di tempo indicano che gli manca solo un buon sabato per giocare per un titolo che meriterebbe. Lo scozzese si presenta con ottimi numeri in Off the Tee ed Approach e possiede le qualità nel gioco lungo necessarie per competere nuovamente questa settimana nel Surrey. A livello statistico gli ultimi sette vincitori su questo campo avevano tutti ottenuto un piazzamento tra i primi dieci (o migliore) in almeno una delle loro ultime cinque gare; inoltre, ognuno di loro vantava già un piazzamento tra i primi venti a Wentworth, tutte cose che Ferguson ha da offrire.

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