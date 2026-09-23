Siamo nella settimana del torneo match-play di golf della Presidents Cup a squadre, col Team USA a caccia dell’11° vittoria consecutiva contro il Resto del mondo. Il vero torneo che ci interessa per le scommesse sul golf è quello del DP World Tour, il FedEx Open De France. Pronostici golf 24-27 settembre 2026.

Open di Francia 2026 (DP World Tour): analisi, statistiche, tracciato

Domenica si è concluso un altro avvincente BMW PGA Championship, con la vittoria di J.J. Spaun, al suo debutto a Wentworth. Questa settimana il DP World Tour continua con un altro torneo interessante come l’Open di Francia 2026 con un field interessante, sebbene manchino alcune delle stelle che hanno brillato la scorsa settimana nel Surrey. Ciononostante, Tommy Fleetwood, Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick e Victor Hovland hanno attraversato la Manica e sono comprensibilmente i favoriti dai bookmaker. Seguono nelle quote Ryan Gerard, Kristoffer Reitan ed Eugenio Chacarra e ci sarà anche il campione in carica Michael Kim.

In terra transalpina ci sarà una numerosa delegazione di giocatori italiani, ben 8, e secondo le quote sono Guido Migliozzi (che ha già vinto l’Open di Francia nel 2022) e Francesco Laporta quelli con più chance di fare bene, seguito da Filippo Celli, Gregorio De Leo e Matteo Manassero in seconda fascia, mentre sono molto più attardati Renato Paratore, Stefano Mazzoli ed Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2025, Michael Kim: 33/1; 2024, Dan Bradbury, 175/1; 2023: Ryo Hisatsune, 100/1; 2022: Guido Migliozzi, 80/1; 2019: Nicolas Colsaerts, 100/1; 2018: Alex Noren, 16/1; 2017: Tommy Fleetwood, 22/1; 2016: Thongchai Jaidee, 66/1; 2015: Bernd Wiesberger, 33/1; 2014: Graeme McDowell, 12/1; 2013: Graeme McDowell, 25/1; 2012: Marcel Siem, 70/1; 2011: Thomas Levet, 140/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 80/1.

Si gioca sul tracciato dell’Albatros Course a Le Golf National di Parigi, dove come detto si sono giocati anche i tornei di golf olimpici. Il percorso è stato disegnato nel 1990 da Hubert Chesneau, un Par: 71 da 7,247 yards. Le superfici sono: Fairways e Rough in Bent/Rye/Fescue; Rough e Greens in Bent/Meadow Grass. Qui attenzione alle statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici golf 24-27 settembre 2026: le nostre scommesse sul FedEx Open De France

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Oggi spendiamo tutte le giocate sul DP visto che non facciamo puntate sulla particolare Presidents Cup che da una settimana di sosta al circuito maggiore, il PGA, e su cui non mettiamo soldi, ma ne parliamo comunque a breve. Prima le scommesse sull’Open di Francia, una per livello, e iniziamo dal nostro favorito, che ha comunque una quota alta, e giochiamo Matt Fitzpatrick @9.00, un giocatore che ha vinto 10 titoli al DP. Il suo rendimento all’Open de France è altalenante, e non particolarmente incoraggiante, ma statisticamente questo percorso, che richiede tre caratteristiche fondamentali, dovrebbe essere perfetto per lui, innanzitutto, una precisione chirurgica visto che è il 7° al mondo nelle statistiche di Approach degli ultimi 12 mesi: un parametro fondamentale per avere successo su questo campo. In secondo luogo, la capacità di centrare il fairway. È necessario essere precisi anche dal tee per evitare il rough e gli ostacoli che difendono Le Golf National; anche sotto questo aspetto Matt eccelle, figurando stabilmente tra i primi 20 giocatori più precisi dal tee nel 2026. Anche i suoi numeri di Scrambling sono ottimi come quelli di Around the Green. A parte Scottie Scheffler, nessun altro al mondo ha ottenuto risultati paragonabili (a livello statistico) a quelli di Matt Fitzpatrick nell’ultimo anno. Occupa la quarta posizione nell’Official World Golf Ranking e ha chiuso al sesto posto nella sua ultima uscita a Wentworth, un risultato che poteva essere anche migliore. Esiste una forte correlazione tra Le Golf National e campi come il TPC Sawgrass, il Copperhead Course e l’Harbour Town Golf Links, grazie alla necessità di precisione, capacità di evitare gli ostacoli, strategia e abilità nel recupero che come detto sono tutti punti di forza di Fitzpatrick che in questa stagione ha vinto quattro volte sul PGA Tour; due di questi successi sono arrivati ​​proprio al Copperhead e ad Harbour Town (dove ha vinto due volte in carriera). È arrivato secondo anche al TPC Sawgrass.

La quota di valore la giochiamo con Kristoffer Reitan @19.00 e anche lui possiede sulla carta tutte le caratteristiche per avere successo a Le Golf National visto che in passato ha saputo fare la differenza soprattutto grazie a driver e putter, Ha dimostrato la sua attitudine per questo percorso già nel 2019, chiudendo al 18° posto al debutto, appena un anno dopo essere passato al professionismo. Non solo ha vinto sul DP World Tour (con due successi nel 2025), ma ha trionfato anche sul PGA Tour nella sua stagione da esordiente, conquistando un titolo prestigioso al Truist Championship. Il norvegese è riuscito ad arrivare a East Lake già alla sua prima stagione e ora torna in Europa per qualche settimana prima di riprendere la sua avventura sul PGA Tour. Dopo un avvio lento a Wentworth la scorsa settimana, ha realizzato un 62 nel terzo giro risalendo fino al sesto posto, portandosi a soli due colpi dalla vetta prima della giornata conclusiva. Non è riuscito a confermarsi, scivolando al 39° posto della classifica, ma è un passo falso comprensibile dopo una stagione lunga e intensa che ha segnato una svolta radicale nella sua carriera. Considerando l’ottima prestazione offerta qui sette anni fa, quando era un giocatore ancora acerbo, quest’anno Reitan potrebbe fare anche meglio per un giocatore che punta a conquistare un posto nella squadra di Ryder Cup; giocare bene questa settimana su un campo che già conosce potrebbe aiutarlo notevolmente ad attirare l’attenzione del capitano Luke Donald,

Il longshot, ovvero la quota più alta, lo giochiamo sul nostro Guido Migliozzi @51.00. Tra i giocatori che la scorsa settimana a Wentworth hanno convinto sia per l’impressione visiva che per le statistiche, Guido è quello che attira maggiormente l’attenzione, tornando sul luogo del più grande trionfo della sua carriera fino a oggi. L’italiano è un giocatore dai risultati altalenanti, ma la scorsa settimana nel Surrey ha mostrato segnali evidenti di una ritrovata forma smagliante, chiudendo al 10° posto grazie soprattutto all’8° posto nella statistica di Approach e al 12° in Tee to Green. Degno di nota anche il 10° posto in Driving Accuracy; Guido ha così ottenuto il miglior risultato dal secondo posto in Turchia dello scorso maggio, una prestazione arrivata dopo un netto miglioramento mostrato la settimana precedente in Cina. Vincitore per quattro volte nel DP World Tour, il suo successo del 2022 a Le Golf National ha dimostrato il valore assoluto del ventinovenne quando è al top della forma: in quell’occasione sbaragliò la concorrenza con un incredibile giro finale da 62 colpi su un percorso estremamente impegnativo. Un paio di anni fa nei Paesi Bassi ha conquistato il suo titolo più recente, superando Joe Dean e Marcus Kinhult su un altro tracciato molto esposto al vento. Oltre alla vittoria ottenuta in questa sede, Migliozzi si è piazzato 22° alle Olimpiadi del 2024, inoltre, 12 mesi fa ha chiuso al 5° posto a Saint-Nom-la-Bretèche in questo stesso evento.

Presidents Cup: analisi e scommesse nel match tra USA e resto del mondo

La Presidents Cup 2026 è alle porte e il Team USA si presenta come il grande favorito per la vittoria — che sarebbe l’undicesima consecutiva — in vista degli incontri inaugurali in programma giovedì 24 settembre al Medinah Country Club di Chicago. Gli americani sono decisamente più talentuosi e hanno dominato questa manifestazione, registrando un bilancio di 13-1-1 che include 10 vittorie consecutive.

Il tracciato del Medinah Country Club presenta fairway ampi e green imponenti a più livelli, offrendo un lungo tracciato di 7.548 yard per un par-70. Il percorso è stato completamente rinnovato nel 2024 da OCM Golf che ha raddoppiato la superficie dei fairway e ampliato le dimensioni dei green del 40%. I giocatori sono chiamati ad affrontare bunker trasversali e a gestire complesse zone di caduta attorno ai green; il layout premia un gioco aggressivo e incline al rischio. Qui sono importanti le statistiche di Approach e Tee-to-green su tutte, seguite da Birdie-or-better, Off the tee, Around-the-green e Scrambling

Abbiamo detto del dominio degli americani e con l’edizione del 2026 che si disputerà in casa, sono assolutamente certo che la squadra statunitense porterà a 11 la striscia di successi consecutivi. Il problema è la quota davvero minima @1.20 per la vittoria del Team USA. Esiste un enorme divario di talento tra le due squadre: il Team USA schiera sette degli otto migliori giocatori in termini tee-to-green e conta 10 golfisti tra i primi 15 della classifica DataGolf, mentre la squadra internazionale ne ha soltanto uno (Si Woo Kim).

Tra i giocatori più interessanti del Team USA c’è ovviamente il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, sebbene il suo rendimento nel match-play non sia così devastante ma possiede tutte le caratteristiche tecniche e statistiche per guidare la sua squadra alla vittoria. Sarà aiutato da Patrick Cantlay (bilancio di 10-4-0) alla quarta Presidents Cup consecutiva; oltre ad essersi piazzato secondo al BMW Championship del 2019 a Medinah, guida la classifica di questo evento in Approach negli ultimi 10 tornei disputati. Occhio anche a Collin Morikawa, la sua precisione nel colpire la palla si è tradotta in un record di 6-2-0 alla Presidents Cup; inoltre, ha chiuso la stagione 2026 al quarto posto per percentuale di birdie o risultati migliori. Infine Justin Thomas vanta un record d’élite di 10-3-2 alla Presidents Cup e ha vinto il BMW Championship del 2019 a Medinah.

Per il resto del mondo abbiamo già citato Si Woo Kim, specialista del tee-to-green con un record di 6-5-0 alla Presidents Cup. Kim ha registrato dati positivi in ​​tutte le categorie di “Strokes Gained” durante l’unico torneo ufficiale disputato a Medinah. Il campione in carica dell’Open, Ryan Fox, ha chiuso al sesto posto per percentuale di birdie or better sui Par-4 nel 2026 e sarà un debuttante chiave per la squadra Internazionale, ma potrebbe non bastare.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.