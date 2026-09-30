Dopo la settimana della Presidents Cup (ennesima vittoria del Team USA) di golf, che ha interrotto il circuito americano, il PGA Tour torna questa settimana col Bank Of Utah Championship 2026 ma anche questa volta il torneo più importante è quello del DP World Tour all’Alfred Dunhill Links 2026 da St.Andrews, una settimana dopo la cassa quota @10 con la vittoria di Matt Fitzpatrick all’Open di Francia. Pronostici Golf 1-4 ottobre 2026.
Alfred Dunhill Links 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche, tracciato
L’Alfred Dunhill Links rimane uno dei tornei più iconici e blasonati del DP World Tour con un montepremi di 5 milioni di dollari in palio e un field di primo piano. Il vincitore della scorsa settimana (che ci ha mandato in cassa anche noi con quota @10, secondo anno di fila che centriamo l’Open di Francia), Matt Fitzpatrick, condivide il ruolo di favorito con il connazionale britannico Tommy Fleetwood mentre il campione in carica Robert MacIntyre e Tyrrell Hatton si trovano appena dietro. Attenzione anche ad Alex Noren tra i contender, davanti ad Alex Fitzpatrick e a Justin Rose.
L’Italia si affida a Guido Migliozzi che è indietro nelle lavagne delle quote, ma è l’azzurro messo meglio, davanti a Filippo Celli, Matteo Manassero, Francesco Molinari e Renato Paratore.
Nei primi 3 giorni si gioca sui tracciati di Kingsbarns, Carnoustie e St Andrews, con giornata finale alla domenica sull’Old Course, per un torneo difficile da interpretare anche per questa varietà di condizioni. L’Old Course di St.Andrews è un par-72 da 7.318 yards, con greens in fescue/bentgrass di superficie per il put. Proprio il Putting è una delle statistiche principali per fare bene in questo percorso, assieme a greens in regulation, scrambling.
Vincitori ultime edizioni. 2025, Robert MacIntyre, 16/1; 2024, Tyrrell Hatton, 11/1; 2023: Matt Fitzpatrick, 12/1; 2022: Ryan Fox, 80/1; 2021: Danny Willett, 100/1; 2019: Victor Perez, 175/1; 2018: Lucas Bjerregaard, 50/1; 2017: Tyrrell Hatton, 22/1; 2016: Tyrrell Hatton, 66/1; 2015: Thorbjorn Olesen, 200/1; 2014: Oliver Wilson, 500/1; 2013: David Howell, 125/1; 2012: Branden Grace, 50/1; 2011: Michael Hoey, 250/1; 2010: Martin Kaymer, 16/1.
Pronostici Golf 1-4 ottobre 2026: le nostre scommesse sul Alfred Dunhill Links 2026
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Iniziamo con una quota di valore su Jacob Skov Olesen @38.00 che arriva dal settimo posto a pari merito a Doonbeg dove il danese era 12 sotto il par dopo le prime 45 buche e si stava allontanando dal gruppo insieme al vincitore finale, Lowry, anche se poi è calato dopo un giro finale da 73 colpi. Il giocatore di di Copenaghen era in testa alla classifica dopo il primo giorno dell’Open Championship dello scorso anno, prima di piazzarsi terzo al Trump Aberdeen nella sua successiva gara e quinto più avanti nello stesso anno qui a St Andrews, per poi concludere al terzo posto a Doha a febbraio su un altro percorso che tende a presentare ottime prestazioni quando si tratta di golf links.
La quota alta la giochiamo su Jeff Winther @91.00 che avevamo provato anche la settimana scorsa dove si è confermato in grande forma (nelle ultime sette gare, con una vittoria e altri quattro piazzamenti tra i primi 20), rimanendo per diversi tempo in testa al torneo. T23-T15-T10 nelle ultime tre settimane per Winther che si presenta anche con ottime statistiche di approach, driving accuracy e putting.
Bank Of Utah Championship 2026 (PGA Tour): analisi e scommesse
Il PGA Tour torna in gioco dopo una settimana di pausa per la Presidents Cup, e lo fa con il Bank Of Utah Championship 2026 nel deserto dello Utah e al Black Desert Resort, altro torneo della FedEx Fall dopo Iil Biltmore Championship di due settimane fa. Nello Utah ci sarà un presenza di giocatori della Presidents Cup come Christiaan Bezuidenhout, Jackson Koivun e Nick Taylor e un field leggermente migliore visto che tra i partecipanti figurano anche i 50 migliori giocatori della FedEx Cup, ovvero Eric Cole, Matt McCarty, Maverick McNealy e il campione in carica Michael Brennan, oltre agli attuali giocatori dell’AON Next 10 Max Homa, Pierceson Coody, Harry Hall e Sudarshan Yellamaraju.
Si gioca per la seconda volta sul tracciato del The Black Desert Resort, un par-71 da 7,421 yards disegnato da Tom Weiskopf e Phil Smith nel 2023, un tracciato desertico e in altitudine, con Fairways in Dominator Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per primeggiare sono quelle di: Putting, Off the Tee, Tee to Green ed Approach, seguite da Total Driving e Ball Striking.
E proprio su Michael Brennan @18.00 giochiamo la nostra quota da favorito e la nostra selezione per questo torneo. Brennan difende per la prima volta il titolo ad un torneo PGA per un giocatore in crescita che conta 5 vittorie nei sui ultimi 35 tornei disputati. Se consideriamo nello specifico il PGA Tour, si tratta di 2 vittorie nelle sue prime 29 gare! Da ragazzo ha difeso con successo il titolo del Middle Atlantic Amateur nel 2017, 2018 e 2019, e al suo debutto nel PGA Tour Americas, nel 2025, ha vinto 4 volte in 7 gare, l’ultima delle quali è stata proprio questa vittoria al Black Desert, quando è approdato al PGA Tour. Questo risultato, tra l’altro, è arrivato quasi un mese dopo la sua precedente gara, dove si era classificato quarto al Fortinet Cup Championship – quindi qualche settimana di pausa dopo i Playoff non è un problema. Vincitore del Wyndham Championship a fine agosto, Brennan, ha poi concluso al 42° posto al FedEx St. Jude Championship e al 10° al BMW Championship di Bellerive, in eventi dei Playoff a cui hanno partecipato i migliori giocatori del mondo, in un field molto più leggero come quello di questa settimana, Brennan potrà uscirne come grande protagonista visto che si presenta a questo torneo forte di un 3° posto nella classifica Strokes Gained Putting.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.