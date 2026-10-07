Questa settimana si giocano due tornei di golf e anche questa volta il DP World Tour è il circuito col torneo più importante, l’Open de Espana 2026 mentre il PGA Tour continua i tornei minori del FedEx Fall col Baycurrent Classic 2026 per la trasferta giapponese. Pronostici Golf 8-11 ottobre 2026.

Baycurrent Classic 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche e tracciato

Il PGA Tour vola in Giappone per il Baycurrent Classic 2026 che prende il posto del ZOZO Championship, la cui sponsorizzazione è terminata nel 2024. Abbiamo visto il Yokohama Country Club per la prima volta l’anno scorso, quando Xander Schauffele ha vinto da favorito. Il Baycurrent è stato trasformato in un evento a numero chiuso con 72 partecipanti e senza taglio. Vi prendono parte i migliori 60 giocatori del PGA Tour disponibili in base alla classifica della Regular Season della FedExCup, oltre a una selezione dei migliori talenti del Japan Golf Tour. Con un montepremi di 8 milioni di dollari, è il torneo più ricco della FedEx Fall.

Il field è di alto livello per essere ancora un torneo FedEx Fall ed è presente, ancora una volta da favorito, Xander Schauffele per difendere il titolo. Dovrà guardarsi alle spalle da Collin Morikawa, Wyndham Clark, l’idolo di casa Hideki Matsuyama e ancora Justin Thomas, Doug Ghim, Jacob Bridgeman, Min Woo Lee e Ryan Gerard tra i primi in lavagna.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Yokohama CC: 2025: Xander Schauffele (-19); Hosted at Narashino CC: 2024: Nicolas Echavarria (-20); 2023: Collin Morikawa (-14); 2022: Keegan Bradley (-15); 2021: Hideki Matsuyama (-15); Hosted at Sherwood CC: 2020: Patrick Cantlay (-23); Hosted at Narashino CC: 2019: Tiger Woods (-19).

Il tracciato dello Yokohama Country Club è un tipico percorso tree-lined, un par-71 da 7.317 yards con Fairways in Korai Zoysiagrass; Rough in Noshiba Zoysiagrass e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting, e in seconda battuta anche Total Driving e Ball Striking.

Pronostici Golf 8-11 ottobre 2026: le nostre scommesse sul Baycurrent Classic

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Partiamo dalla quota di valore con Min Woo Lee @25.00 che arriva con il morale alle stelle dopo essersi messo in mostra alla Presidents Cup in collaborazione con Ryan Fox con cui ha vinto contro coppie composte da Sam Burns e dai vincitori di tornei Major Wyndham Clark e Collin Morikawa. In coppia con Sungjae Im ha inoltre pareggiato il match d’apertura contro il numero 1 al mondo Scottie Scheffler e Sam Burns e prima aveva concluso T4 alla finale PGA di East Lake. Risultati che infondono grande fiducia in Min Woo, giocatore che tradizionalmente offre ottime prestazioni in autunno. Lee dovrebbe trovarsi a proprio agio con le caratteristiche dello Yokohama Country Club: un mix di fairway ampi sulla maggior parte delle buche e aree di raccolta rasate a zero attorno ai green. Conosce già il percorso, avendo chiuso al 10° posto qui 12 mesi fa. Anche le sue prestazioni in Estremo Oriente giocano a suo favore: Giappone – 6° allo ZOZO (2023), 10° al Baycurrent (2025); Macao – 1° (2023) e 9° (2024) al Macau Open; Corea del Sud – 6° al Genesis Championship (2019).

La quota alta (long shot) la spendiamo invece con Sungjae Im @28.00 che è stato un pò bloccato da un infortunio nella corsa ai playoffs FedEx dove non è riuscito a recuperare nonostante un’ottima rimonta nel finale con piazzamenti T15, T14, T5 e T10. Ha inoltre ottenuto un bilancio di 2-2-1 alla Presidents Cup. L’anno scorso ha fatto bene a Yokohama, classificandosi T20. Sungjae Im non solo ha collezionato quattro piazzamenti consecutivi tra i primi 20, mettendo a segno statistiche di altissimo profilo, ma è stato anche il migliore alla Presidents Cup nelle statistiche relative ai colpi di approccio e al gioco “tee-to-green”. Se a questo si aggiunge che Im è stato il leader del gruppo nel putting negli ultimi quattro tornei i punti a suo favore sono tanti.

Open de Espana 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Dopo il ritorno alla vittoria a sorpresa di Adrian Meronk (quotato @150) a Dunhill Links, il DP World Tour torna questa settimana con l’Open di Spagna 2026 che conferma Madrid come sua location. Anche questa settimana è il DP ad avere il torneo più importante e il field di maggior livello, con Ludvig Aberg che apre da favorito netto dopo il forfait di Jon Rahm che doveva essere l’altro grande contender. Uno dei grandi giocatori spagnoli, Rahm, è stato costretto a rinunciare al suo torneo di casa all’ultimo minuto, a causa dell’imminente nascita del suo quarto figlio. Ci sarà invece l’altro grande spagnolo, Sergio Garcia, che però è più indietro rispetto ai vari Shane Lowry, David Puig, Eugenio Chacarra, Patrick Reed e Marco Penge, il campione in carica del torneo iberico, che sono i primi inseguitori di Aberg. Un altro successo di Meronk è offerto @56 volte la posta a Madrid.

L’Italia non manca all’appuntamento e schiera 7 giocatori azzurri presenti nella capitale spagnola, guidati da Francesco Laporta e Guido Migliozzi, con Gregorio Del Leo, Filippo Celli, Matteo Manassero e Francesco Molinari più indietro, e Stefano Mazzoli a chiudere.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Marco Penge, 20/1; 2024: Angel Hidalgo, 250/1; 2023: Matthieu Pavon, 90/1; 2022: Jon Rahm, 5/2; 2021: Rafa Cabrera-Bello, 55/1; 2019: Jon Rahm, 10/3; 2018: Jon Rahm, 4/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1; 2015: James Morrison, 225/1; 2014: Miguel Angel Jimenez, 22/1; 2013: Raphael Jacquelin, 55/1; 2012: Francesco Molinari, 16/1; 2011: Thomas Aiken, 45/1; 2010: Alvaro Quiros, 18/1.

Anche per questa edizione e per la 6° volta nella sua storia, l’Open de Espana si gioca sul tracciato del Club de Campo Villa de Madrid, è un Par: 71 da 7,154 yards con Fairways in Bermuda/Rye/Bent; Rough in Bermuda/Rye/Bent e Greens in Bentgrass/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto un favorito, Ludvig Aberg @8.50 che con l’uscita di Rahm stacca tutti in lavagna, ma la quota vicina a 10x rimane buona. Lo svedese sembra in crescita di condizione mentre cerca la sua prima vittoria dopo il Genesis Championship della scorsa stagione sul PGA Tour. I piazzamenti tra i primi cinque all’Arnold Palmer Invitational, al Players Championship, al Valero Texas Open, all’RBC Heritage e allo US PGA Championship non si sono tradotti in vittorie di inizio stagione, ma ci fanno ben sperare. Ci sono anche il nono posto all’Open seguito dal quarto al Tour Championship che hanno confermato questo trend con l’avvicinarsi dell’autunno. Dopo East Lake il 26enne ha chiuso 27° a Wentworth, per poi migliorare notevolmente la precisione con il driver e arrivare 11° a Le Golf National; in quell’occasione si è classificato 6° nelle statistiche di Driving Accuracy, 2° in GIR, 3° in Tee to Green e 3° in Approach. Quando il gioco lungo funziona a questi livelli, Ludvig rappresenta una seria minaccia su qualsiasi campo.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.