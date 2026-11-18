Ultimo torneo regolare delle Fall Series del PGA Tour di questo 2026 è in programma in Georgia. Parliamo del RSM Classic dove sono presenti diversi giocatori importanti e anche un rappresentante azzurro, Stefano Mazzoli. Fermo il DP dopo l’evento conclusivo della scorsa settimana a Dubai, dominato da Hatton. Pronostici Golf 19-22 novembre 2026.

Ultimi risultati pronostici Golf. Finale di stagione al DP

La stagione del DP World Tour è andata in archivio col gran finale, e l’ex European Tour è fermo questa settimana (tornerà la prossima settimana col BMW Australian PGA). A Dubai, nel gran e ricco finale del DP World Tour Championship avevamo puntato su Rory McIlroy tra i favoriti, ma è uscito Tyrrell Hatton che ha letteralmente dominato tutto il torneo al al Jumeirah Golf Estates, praticamente già dal primo giro, e non ha lasciato chance agli avversari. Rory ha comunque vinto qualcosa, col suo 2° posto si è infatti aggiudicato per l’ottava volta in carriera la Race to Dubai raggiungendo in questo modo il numero di successi nell’ordine di merito ottenuti da Colin Montgomerie. Spodestato così, dopo quasi tutto l’anno passato davanti, Eugenio Chacarra, che la buona rimonta la prova anche, ma finisce terzo.

In Texas invece torneo infinito per il PGA Tour. Si trattava della prima edizione dell’Austin Championship e si è dovuto finire un giorno dopo, al lunedì, per colpa delle condizioni meteo avverse alla domenica. La vittoria va a sorpresa a Ramey Chad che grazie al giro da 65 al lunedì batte di due colpi i più accreditato Ben Kholes.

RSM Classic 2026 (PGA Tour): tracciato, field, statistiche

Il PGA Tour si sposta in Georgia per RSM Classic 2026 soprannominato dai giocatori “Island Swing Major” ed è molto apprezzato da gran parte della comunità golfistica che risiede (o utilizza come base per gli allenamenti) a Sea Island o nella vicina St. Simons Island. Parliamo di un torneo con un montepremi incrementato a 7,4 milioni di dollari (e 500 punti per la FedEx Cup Fall). Si tratta dell’ultimo torneo regolare del 2026 visto che poi l’anno si chiuderà con 2 eventi speciali come l’Hero World Challenge (dove è arrivata la conferma del ritorno dopo 2 anni di Tiger Woods) e il Grant Thornton Invitational.

Il field del 2026 vede la presenza di nomi di spicco come Keegan Bradley, Blades Brown, Bud Cauley, Eric Cole, Harry Hall, Ryo Hisatsune, Ben James, Brooks Koepka, Jackson Koivun, Denny McCarthy, Sepp Straka, Michael Thorbjornsen e Matt Wallace. Ci sarà anche il campione in carica in difesa del titolo, il finlandese Sami Valimaki che arriva inoltre da un buon 7° posto ad Austin. In Georgia ci sarà anche il nostro Stefano Mazzoli, vincitore del Corales PuntaCana Championship questa estate a luglio. Il torneo sarà un ottimo banco di prova per la stagione a venire avendo l’esenzione per entrambi i maggiori circuiti (sia Dp World Tour sia PGA Tour) e potendo partecipare al primo major in carriera, il PGA Championship.

Si gioca al Sea Island Resort, sul tracciato del Seaside Course da St.Simon’s Island in Georgia. Si tratta di un tracciato disegnato da Colt e Allison nel 1928 e rinnovato nel 1998 da Fazio. Si tratta di un tipico tracciato costiero (costa atlantica), un par-70 da 7.005 abbastanza standard, con fairways e Rough in Perennial Ryegrass e Green in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting, Green in Regulation e Tee to Green.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Sami Valimaki (-23); 2024: Maverick McNealy (-16); 2023: Ludvig Aberg (-29); 2022: Adam Svensson (-19); 2021: Talor Gooch (-22); 2020: Robert Streb (-19), 2019: Tyler Duncan (-19); 2018: Charles Howell III (-19); 2017: Austin Cook (-21); 2016: Mackenzie Hughes (-17); 2015: Kevin Kisner (-22); 2014: Robert Streb (-14); 2013: Chris Kirk (-14); 2012: Tommy Gainey (-16); 2011: Ben Crane (-16); 2010: Heath Slocum (-14).

Pronostici Golf 19-22 novembre 2026: le nostre scommesse su RSM Classic 2026

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Iniziamo da un Favorito con Ben James @18.00. La pressione di trovarsi in testa alla classifica ha finito per avere la meglio su di lui la settimana scorsa ed è chiaro che la sconfitta alla seconda buca di spareggio sia stata una delusione per il 23enne statunitense che cercherà di rifarsi subito questa settimana in Georgia. In passato, molte delle sue vittorie da amateur sono arrivate subito dopo un torneo concluso con un giro finale deludente. Inoltre, è interessante notare la geografia dei suoi successi: molti sono stati ottenuti lungo la costa atlantica, tra Florida, Maine, Long Island (New York) e Carolina del Sud. La prima vittoria di James sul PGA Tour è questione di tempo, e il suo percorso durante le “Fall Series” ricorda un po’ quello di Ludvig Aberg nel 2023. Finora il rendimento di James nelle Fall Series è stato sensazionale: in cinque tornei ha collezionato due secondi posti, un quinto e un sedicesimo posto. PGA Tour lo mette #6 nel ranking mentre i bookmakers lo mettono come favorito principale.

Quota di Valore su Blades Brown @25.00 che invece è dato al vertice del ranking secondo il sito di PGA Tour, ma è leggermente più indietro in lavagna. Dopo la vittoria al WWT Championship (che ci ha fregato una bella quota @18 proprio su James discusso prima) di due settimane fa il prodigioso 19enne ha ancora molti obiettivi da raggiungere e un alta motivazione in questo momento di forma ottimale, come ha dimostrato la scorsa settimana all’Austin Championship, dove ha chiuso con un quarto posto a pari merito. Con la sua prima vittoria sul PGA Tour già in tasca, l’obiettivo ora è qualificarsi tramite la “AON Next 10” per gli eventi “Signature” della West Coast del 2027, che si terranno a Torrey Pines e Riviera. Il prossimo obiettivo è entrare tra i primi 50 del ranking mondiale (Official World Golf Ranking) entro la fine del 2026: un risultato che gli garantirebbe, prima di Natale, un invito per il Masters 2027 recapitato direttamente a casa sua. Passato dalla 62ª alla 54ª posizione, Brown avrebbe bisogno di un piazzamento tra i primi 2 o 3 questa settimana all’RSM Classic per evitare di dover affrontare trasferte in Australia e Sudafrica, nel circuito del DP World Tour, tra fine novembre e dicembre, un incentivo non da poco. Brown può inoltre contare sulla conoscenza del campo, frequentando abitualmente il Sea Island Performance Center per i suoi allenamenti.

Chiudiamo col Longshot, ovvero l’azzardo a quota più alta che spendiamo su un grande nome che mai ci saremmo aspettati di prendere da azzardo in un torneo minore del PGA Fall Series, Brooks Koepka @51.00. si tratta di una quota assurda per puntare sul cinque volte vincitore di tornei major. Nel suo ultimo torneo, l’Alfred Dunhill Links Championship – caratterizzato da un field di altissimo livello – Koepka ha chiuso al sesto posto a pari merito; una vittoria questa settimana gli garantirebbe l’accesso ai primi due “Signature Event” della stagione 2027 del PGA Tour.

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