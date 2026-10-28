Il DP World Tour si ferma in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione (si torna la prossima settimana con l’Abu Dhabu HSBC Championship) ma c’è il PGA Tour con il Vidanta World Mexico Open 2026. Pronostici Golf 29 ottobre-1 novembre 2026.

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Il DP World Tour è fermo in vista dei due tornei finali di playoffs (torna la prossima settimana con l’Abu Dhabu HSBC Championship). Intanto la settimana scorsa al Biltmore Championship, evento minore del PGA Tour, dove avevamo Seamus Power @33 di quota, in corsa al playoffs con Smotherman che si è giocato il giorno dopo alle Bermuda per via delle condizioni meteo avverse, e purtroppo in questo testa a testa finale è girata male all’irlandese e anche a noi che vediamo bruciare così un altra quota enorme con i pronostici di golf.

Mexico Open at Vidanta 2026 (PGA Tour): tracciato, field, statistiche

La Fall Series del PGA Tour fa tappa in Messico. Dal 2013, questo periodo dell’anno prevede regolarmente una trasferta in terra messicana e in questo 2026 saranno due gli appuntamenti: questo VidantaWorld Mexico Open 2026, seguito dal World Wide Technology Championship. Considerando che, oltre a questo, rimangono solo altri tre tornei prima della conclusione della stagione 2026 del PGA Tour – che terminerà con l’RSM Classic – questa settimana sono in palio diversi obiettivi di grande importanza, tra cui un posto tra i primi 50 dell’Official World Golf Ranking (che garantisce un invito al Masters 2027), un piazzamento nella “AON Next 10” della FedExCup Fall Series, una posizione tra i primi 100 della FedExCup Fall Series che conferisce la “Full Tour Card”, ovvero i pieni diritti di gioco per il 2027, per chi non ne è già in possesso e una posizione tra il 101° e il 125° posto nella FedExCup Fall Series (che garantisce uno status condizionato sul Tour per il 2027).

Il field di questa settimana è di alto livello: tra i partecipanti figurano Wyndham Clark, Ben Griffin, Corey Conners, Doug Ghim, Ben James e Tom Kim, alla sua prima apparizione dopo la storica medaglia d’oro conquistata ai Giochi Asiatici. Sono presenti anche numerosi giocatori europei, tra cui Harry Hall, Rasmus Hojgaard, Rasmus Neergaard-Petersen, John Parry, Marco Penge e Jordan Smith.

Il tracciato del VidantaWorld a Puerto Vallarta, sulla costa pacifica del Messico, disegnato ed inaugurato nel 2015 da Greg Norman. Si tratta di un percorso costiero, un Par: 71 da 7,436 yards con Fairways e Rough in Platinum Paspalum così come i Greens sono in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Off the Tee, Greens in Regulation, Driving Distance, Proximity to Hole, Approach, Scrambling e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Brian Campbell (-20); 2024: Jake Knapp (-19); 2023: Tony Finau (-24); 2022: Jon Rahm (-17).

Pronostici Golf 29 ottobre-1 novembre 2026: le nostre scommesse sul Mexico Open

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Come favorito andiamo su Wyndham Clark @13.00 che troviamo anche in testa al power ranking PGA per questo torneo, e giustamente. In un field del genere Clark sulla carta svetta in un 2026 che lo ha visto vincere già 3 tornei, e che tornei: la CJ Cup Byron Nelson, il BMW Championship e lo US Open dove ha vinto il suo 2° major in carriera. È il migliore nel circuito nel trasformare i green raggiunti in birdie. Nella sua ultima partecipazione qui ha chiuso con un T24 nel 2023.

La quota di valore la spendiamo su Marco Penge @25.00, un altro talento in grande ascesa. Dopo aver ottenuto tre vittorie sul DP World Tour la scorsa stagione, si trova attualmente al 110° posto nella classifica della FedEx Cup Fall Series; è dunque ancora fuori da quella fatidica “top 100” che garantisce pieni diritti di gioco per il 2027. La motivazione non mancherà a Penge che ha chiuso con un 10° posto al Biltmore e un 66° al Bank of Utah finora, ma in Europa è stato più convincente con un 6° posto all’Husqvarna British Masters, un 18° all’Omega European Masters e un 20° posto all’Open de España. Penge è un giocatore potente che esprime il meglio nel gioco di approccio da distanze superiori alle 175 yard. A Madrid è stato il migliore del field anche in Putting e ha già dimostrato di saper giocare bene su superfici in erba Paspalum (la sua prima vittoria sul DP World Tour è arrivata proprio lo scorso aprile all’Hainan Classic su questa superficie).

Il longshot, ovvero l’azzardo a quota alta lo giochiamo su Neal Shipley @38.00 che nei due eventi della “Fall Series” che si adattavano alle sue caratteristiche, ha ottenuto piazzamenti nella top 10, tra cui un terzo posto ad Asheville. Se la scorsa settimana, a Bermuda, il percorso si è rivelato troppo stretto, insidioso e, soprattutto, eccessivamente esposto al vento per le sue corde, credo che il “Norman Signature Course” possa essere più congeniale a Shipley, anche se è al debutto su questo tracciato, e questo fa alzare anche la quota di un giocatore che secondo noi potrebbe stare anche sotto a 30 volte la posta. Dotato di un gioco lungo e preciso dal tee, Shipley eccelle con i ferri lunghi; inoltre, il suo putting ha iniziato a dare segnali di ripresa. Negli ultimi 2 mesi è nella top-10 delle statistiche di: Tee to Green ed Off the Tee. Dopo aver registrato il quinto miglior dato nello “Strokes Gained: Putting” al Biltmore Championship, la scorsa settimana a Port Royal ha mantenuto un rendimento positivo sui green in erba Bermuda. Sebbene non vi siano risultati eclatanti che testimonino una particolare predisposizione per i campi in erba Paspalum, va ricordato che, durante la stagione 2025 nel Korn Ferry Tour, Shipley ha ottenuto un nono posto a Panama e un diciottesimo posto a Riviera Maya (Tulum Championship, in Messico) su percorsi in Paspalum, quindi l’esperienza e la competitività non gli mancano del tutto nemmeno su queste superifici.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.