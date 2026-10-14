Questa settimana si torna a fermare il PGA Tour e abbiamo un solo torneo di Golf su cui scommettere, l’India Championship 2026 del DP World Tour, dove la scorsa settimana siamo stati sfortunati, rimanendo al vertice con Dean quotato @66 che è crollato nel finale (commettendo due bogey nelle ultime tre buche), e non prendiamo neanche Chacarra @22 che chiude 2° dietro a Forrest. Pronostici golf 15-18 ottobre 2026.

India Championship 2026 (DP World Tour): tracciato, field e statistiche

Questa settimana è in campo solo il DP World Tour nel mondo del Golf, e si gioca l’India Championship 2026. Questa assenza del PGA arricchisce il field del torneo che si giocherà a Delhi, e che infatti vede presenti Rory McIlroy e Tommy Fleetwood (il campione in carica di questo evento dopo aver vinto la prima edizione dello scorso anno in quota @7 e lo sappiamo bene visto che lo giocammo e lo incassamo) che aprono da favoriti, lasciandosi alle spalle Aaron Rai, Minwoo Lee, Shane Lowry e Robert MacIntyre.

Italiani come sempre presenti con Francesco Laporta che è lontano in quota per la vittoria visto che è offerto @66, ma secondo gli operatori delle scommesse è senza dubbio l’azzurro più competitivo che si lascia ampiamente le spalle Matteo Manassero @111, Gregorio De Leo e Guido Migliozzi entrambi @125, Filippo Celli ancora più indietro @201 mentre a chiudere ci sono Stefano Mazzoli @401 e Renato Paratore @501 ancora molto più indietro.

Il tracciato è quello del Delhi Golf Club, percorso disegnato da Wilkinson nel 1952 e rinnovato prima nel 1977 da Peter Thompson e poi nel 2019 da Gary Player. Il tracciato è molto classico come layout, e si tratta di un par-72 corto da 6.912 yards con Fairways e Rough in Bermuda mentre la superficie dei Geens è in Ultra-Dwarf Bermuda. Abbiamo ancora pochi precedenti su cui basarci, ma studiando il percorso, sicuramente le statistiche principali saranno quelle di Approach, seguite da Putting ed Around the Green.

Pronostici golf 15-18 ottobre 2026: le nostre scommesse sull’India Championship

Anche quest’anno, come nel 2025, l’India Championship si prende tutta la scena perchè sarà l’unico torneo in gioco e prendiamo tre giocate, una per livello con Favoriti (la quota più bassa, la giocata di Valore (in base alla quota media) e il Longshot (l’azzardo a quota alta) anche se trovate come sempre i contenuti completi con tutte le giocate, motivazioni e stake, in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su Telegram (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo ovviamente da uno dei favoriti, e qui abbiamo scelto Tommy Fleetwood @9.50, il campione in carica che ci ha mandato in cassa qui lo scorso anno, alla prima edizione del Championship indiano, e speriamo possa confermarsi per riportarci in cassa quasi a 10x. L’inglese apre favorito assieme a McIlroy che però su questo tracciato parte con qualche incognita, visto che la sua arma migliore (il driver) rimarrà per lo più inutilizzata su un tracciato del genere. I parziali di 69-69-68-71 registrati l’anno scorso (chiudendo al 26° posto a pari merito) suggeriscono che il numero 2 al mondo potrebbe sentirsi un po’ limitato su questo tracciato, anche se è lecito aspettarsi che rimanga comunque in lizza per la vittoria. Vedo comunque meglio Fleetwood che ha già vinto qui, inoltre il campione di Southport è reduce da un’ottima prova nell’ultimo giro del Dunhill Links: dopo aver smaltito i postumi di una malattia contratta a Parigi e ha chiuso 4°.

La quota di valore la spendiamo su Aaron Rai @16.00 che sta vivendo una stagione da favola con la vittoria al PGA Championship. A dire la verità la sua ascesa era già in corso grazie ai successi ottenuti allo Scottish Open 2020 (torneo delle Rolex Series), al Wyndham Championship 2024 (PGA Tour) e all’Abu Dhabi Championship dell’anno scorso (evento dei playoff del DP World Tour). Il prossimo obiettivo di Rai è senza dubbio rappresentare il Team Europe in Ryder Cup; per riuscirci, dovrà conquistare una o più vittorie di prestigio. Già lo scorso mese si è messo in mostra col secondo posto al BMW PGA Championship. Il giocatore di Wolverhampton si presenta con ottime statistiche di Driving Accuracy, e non dimentichiamo nemmeno la vittoria del 2018 a Hong Kong su un tracciato che rappresenta il termine di paragone più vicino al percorso di questa settimana.

Passiamo alla quota alta col longshot che azzardiamo su uno dei giocatori di casa, Shubhankar Sharma @201.00. A dire il vero il giocatore di casa che si presenta meglio sulla carta è Anirban Lahiri che su questo percorso è impressionante, con quattro vittorie all’attivo; tuttavia, il 56° posto su 57 partecipanti ottenuto nella sua ultima uscita al LIV Indianapolis non è molto incoraggiante e potrebbe essere anche un pò arrugginito. Preferiamo Sharma, che inoltre ha una quota anche molto più alta, e arriva qui in grande forma, avendo vinto nel fine settimana il suo secondo torneo stagionale del circuito PGTI. La vittoria ottenuta all’inizio dell’anno al Boulders Classic con un margine di ben otto colpi ha segnato il primo successo per il trentenne dai tempi delle vittorie nell’European Tour di fine 2017 (Joburg Open) e dell’inizio del 2018 (Maybank Championship). Il trionfo con sei colpi di vantaggio al Kapil Dev Invitational Tour Championship della scorsa settimana lo ha visto confermarsi, nonostante alcuni risultati altalenanti nel periodo intercorso tra questi successi. Già quarto qui a Delhi nelle edizioni 2014 e 2015 del Panasonic Open, Sharma ha tutte le carte in regola per ripetere l’impresa questa settimana, non sarà facile ma la quota oltre 200x ci ripagherebbe alla grande e può essere provata con un investimento basso.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.