Questa settimana si gioca l’ultimo torneo della stagione regolare del DP World Tour di golf, il Genesis Championship 2026 che fa da antipasto ai due tornei playoffs che concluderanno la stagione con la Race to Dubai. Torna anche il PGA Tour con un torneo minore, il Butterfield Bermuda Championship 2026. Pronostici Golf 22-25 ottobre 2026.

Butterfield Bermuda Championship 2026 (PGA): analisi, statistiche, tracciato

Dopo una settimana di pausa torna il PGA Tour con un altro torneo delle FedEx Fall, si gioca infatti il Butterfield Bermuda Championship 2026. Ci spostiamo dal Giappone al al Nord Atlantico. Nel 2019 si trattava di un evento secondario, ma oggi il torneo assegna 500 punti FedExCup, vanta un montepremi di 6 milioni di dollari e garantisce un’esenzione completa di due anni sul Tour. Considerando che, oltre a questo, restano da disputare solo altri 4 tornei – che si concluderanno con l’RSM Classic – validi per il PGA Tour 2026, questa settimana non mancano certo gli stimoli.

Il field però, parliamoci chiaro, è di scarso livello questa settimana e lo vediamo già dal nome del favorito, Ben James, davanti ad Eric Cole e Corey Conners e c’è anche Austin Smotherman che ha vinto di recente, oltre ad Adam Schenk, campione in carica di questo torneo, anche se il bis in back to back paga @186 volte la posta in quota.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Adam Schenk (-12); 2024: Rafael Campos (-19); 2023: Camilo Villegas (-24); 2022: Seamus Power (-19); 2021: Lucas Herbert (-15); 2020: Brian Gay (-15); 2019: Brendon Todd (-24).

Il tracciato del Port Royal Golf Course, a Southampton, Bermuda, è un par-71 corto da 6,828 yards; un classico percorso costiero con Fairways in 419 Bermudagrass (le prime 9 buche), e un mix di 419 Bermudagrass con Zoysiagrass nelle ultime 9; Rough in Bermuda con Zoysiagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: , Greens in Regulation, Scrambling, Putting e Driving Accuracy.

Pronostici Golf 22-25 ottobre 2026: le nostre scommesse sul Bermuda Championship

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Iniziamo dalla quota di valore per Seamus Power @33.00. Grazie a una vittoria (nel 2022) e a quattro piazzamenti tra i primi 25 – che gli valgono un bilancio di 6 su 6 a Port Royal – è il giocatore che ha guadagnato di più nella storia di questo torneo. Si presenta inoltre forte di un 7° posto (a pari merito) e di un 21° posto (a pari merito) ottenuti nelle sue ultime due apparizioni. Si presenta anche con notevoli miglioramenti sul put che potrebbero aiutarlo ulteriormente a vincere per la seconda volta questo torneo.

Il longshot, ovvero la quota più alta, la azzardiamo su Justin Lower @61.00 che sta giocando bene e dovrà continuare su questa strada se vuole mantenere i suoi diritti di partecipazione al PGA Tour. Attualmente 156° nella classifica a punti autunnale della FedEx Cup, i prossimi tornei saranno decisivi per stabilire se nel 2027 giocherà nel circuito principale o nel Korn Ferry Tour. Il fatto di aver superato il taglio in 6 delle ultime 7 gare dimostra dei progressi; questo autunno ha ottenuto un 33° posto al Biltmore e un 21° al Bank of Utah. Al Biltmore ha mostrato un buon gioco dal tee al green (20°), mentre al Bank of Utah ha brillato nel putting (3°). Lower è uno specialista di Port Royal: nelle sue 5 partecipazioni su questo campo ha ottenuto un 17° (2021), un 8° (2022), un 20° (2023) e un 5° posto (2024). Del resto, la sua media punteggio di 68,22 al Bermuda Championship lo colloca tra i due migliori giocatori in gara che abbiano disputato almeno tre edizioni in questo torneo e ha una quota da provare.

Genesis Championship 2026 (DP): analisi e scommesse

Siamo alla settimana decisiva: il Genesis Championship 2026 deciderà ciò che sarà del DP World Tour nelle prime due settimane di novembre. Al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan, in Corea del Sud, ci sarà infatti l’ultimo appuntamento che precede i due tornei conclusivi della stagione, l’Abu Dhabi Adar Championship e il DP World Tour Championship di Dubai. In buona sostanza, è l’ultimo appuntamento prima della conclusione continentale dell’annata.

La settimana scorsa ha vinto Eugenio Chacarra, che avevamo la settimana prima, ma abbiamo lasciato all’Open di Spagna e che entra da leader della Race to Dubai e con la sicurezza di avere la carta piena per il PGA Tour nel 2027. Al via ci saranno 126 giocatori, un mix tra i protagonisti del DP World Tour e i migliori talenti del Korean Tour. Field di livello dove segnaliamo anche Sungjae Im, Jacob Skov Olesen, Daniel Hillier, Ryan Fox e Thomas Detry. Il trionfatore di un anno fa, Junghwan Lee, ritorna dopo un’annata nella quale non è riuscito a dare continuità ai suoi risultati.

In Corea ci sarà anche un nutrito gruppo di italiani interessati alla classifica della Race to Dubai del 2026. Quelli che possono considerarsi senza pensieri sono Gregorio De Leo, 45°, Francesco Laporta, 55°, Stefano Mazzoli, 56°, Guido Migliozzi, 62°, Francesco Molinari, 67°, e Filippo Celli, 86°. Si trova, invece, letteralmente quasi in mezzo al guado Matteo Manassero, 98° e dunque con necessità di far risultato per evitare di dover avere una carta parziale. Soltanto un colpo di mano enorme, invece, potrebbe regalare a Renato Paratore un balzo dal 145° posto in su (gli servirebbe come minimo un terzo posto senza pari merito).

Si gioca per il secondo anno di fila in Corea del Sud dal Woo Jeong Hills Country Club, un par-71 da 7,367 yards. Qui sono importanti le statistiche di: Driving Accuracy, Putts per GIR, Off the Tee e Tee to Green.

Vincitori ultime edizioni. (Korea Open):2026, Jiho Yang (-9) (Genesis Championship): 2025, Junghwan Lee (-11), 350/1; (Korea Open): 2024, Minkyu Kim (-11); 2023, Seungsu Han (-6); 2022, Minkyu Kim (-4); 2021, Junseok Lee (-8); 2019, Jazz Janewattananond (-6); 2018, Minchel Choi (-12); 2017: Yikeun Chang (-7); 2016, K.H. Lee (-16); 2015, K.H. Lee (-13); 2014, Seunghyuk Kim (-2); 2013, Sung Kang (-4); 2012, Daesub Kim (-5); 2011, Rickie Fowler (-16).

Qui giochiamo un Favorito e andiamo su una delle stelle coreane di casa, Sunjae Im @9.50. Dopo aver mancato il taglio nei suoi primi due tornei, ha collezionato tre piazzamenti tra i primi cinque, è in grande forma ma è quasi sorprendente pensare che abbia vinto solo due volte sul PGA Tour. Nel 2018, sul Web.com Tour, Im ha ottenuto due vittorie ed è stato nominato “Giocatore dell’anno”; successivamente, nel 2018-19, ha ricevuto il riconoscimento di “Esordiente dell’anno” (Rookie of the Year) sul PGA Tour. Nel marzo 2020 ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito al Honda Classic, seguita nel 2021 dal successo allo Shriners. Vanta inoltre tre vittorie nel Korean Tour. Nelle sue 231 partecipazioni al PGA Tour, ha collezionato anche cinque secondi posti, sei terzi posti, 25 piazzamenti tra i primi cinque, 53 tra i primi dieci e ben 110 tra i primi venticinque. Un bilancio davvero notevole.

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