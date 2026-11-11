Siamo all’epilogo della stagione di golf del DP World Tour col Championship di Dubai mentre il PGA Tour continua gli eventi minori delle FedEx Fall Series con il nuovo Austin Championship. Pronostici Golf 12-15 novembre 2026.

DP World Tour Championship 2026: analisi, tracciato e statistiche

Dopo 11 mesi di competizione, iniziati con l’Australian PGA Championship lo scorso novembre, arriviamo finalmente all’atto conclusivo del DP World Tour a Dubai col DP World Tour Championship 2026. La vittoria di Jon Rahm ad Abu Dhabi lo proietta al sesto posto in classifica, offrendogli una concreta, seppur remota, possibilità di conquistare la vetta della Race to Dubai: per riuscirci, dovrebbe vincere nuovamente sull’Earth Course, sperando contemporaneamente che l’attuale leader Eugenio Chacarra finisca fuori dalle prime 10 posizioni e che giocatori del calibro di Rory McIlroy e Patrick Reed non si piazzino tra i primi 2 o 3. La posta in palio è alta: oltre all’Harry Vardon Trophy, i giocatori si contendono un montepremi di 10 milioni di dollari per il titolo del DP e il bonus pool della Race to Dubai; si deciderà inoltre l’assegnazione delle 10 cards per il PGA Tour)

Ovviamente il field è di livello visto che conta solo i 50 migliori giocatori della classifica Race To Dubai stagionale del DP. Rory McIlroy è il favorito dai bookmaker, seguito a breve distanza da Jon Rahm, vincitore la scorsa settimana e vincitore di questo torneo nel 2019 e nel 2022 (Rory ha vinto 3 volte: 2024, 2015 e 2012). Seguono, nelle quote, Tommy Fleetwood, Adam Scott, Eugenio Chacarra e Tyrrell Hatton; l’unica novità rispetto alla scorsa settimana è l’ingresso di Ryan Fox mentre l’ultimo ad entrare in gioco da qualificato in extremis è Joost Luiten.

Fanno rumore le assenze, per esempio quella del campione in carica Matt Fitpatrick ma anche di altri big come Shane Lowry, Robert MacIntyre, Ludvig Åberg e Justin Rose che hanno scelto di non partecipare ai playoff a causa dell’instabilità nella regione.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Matthew Fitzpatrick, 14/1; 2024: Rory McIlroy, 5/1; 2023: Nicolai Hojgaard, 22/1; 2022: Jon Rahm, 5/1; 2021: Collin Morikawa, 15/2; 2020: Matthew Fitzpatrick, 16/1; 2019: Jon Rahm, 7/1; 2018: Danny Willett, 80/1; 2017: Jon Rahm, 12/1; 2016: Matthew Fitzpatrick, 66/1; 2015: Rory McIlroy, 5/1; 2014: Henrik Stenson, 17/2; 2013: Henrik Stenson, 11/1; 2012: Rory McIlroy, 6/1; 2011: Alvaro Quiros, 40/1; 2010: Robert Karlsson, 50/1.

Il tracciato dell’Earth Course, Jumeirah Golf Estates, Dubai è stato disegnato nel 2009 da Greg Norman, si tratta di un par-72 da 7.675 yard con Fairways in Bermuda; Rough in Bermuda/Rye e Greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici Golf 12-15 novembre 2026: le nostre scommesse sul DP World Tour Championship

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Qui apriamo con un favorito, anzi IL favorito con una quota anche bassa per i canoni delle scommesse sul golf, ma lo proponiamo lo stesso, e parliamo di Rory McIlroy @4.50 che va a caccia dell’ottavo successo nella Race to Dubai, il quinto consecutivo. L’edizione dello scorso anno si è conclusa con la vittoria di Matt Fitzpatrick, che ha superato proprio Rory ai playoff, conquistando il suo terzo successo sull’Earth Course e impedendo a Rory di aggiudicarsi il quarto, ma quest’anno Fitzpatrick non ci sarà. Quattro degli ultimi sette vincitori di questo torneo erano tra i favoriti dei bookmaker, con quote piuttosto basse. Rahm, reduce dalla vittoria della scorsa settimana, è l’unico altro giocatore in gara ad aver già trionfato su questo campo (per ben tre volte), il che lo rende la minaccia più concreta. Data la posizione di Eugenio Chacarra in vetta alla classifica, Rory dovrà necessariamente attaccare fin dalle prime battute di questa settimana. Il fatto che quest’anno abbia difeso con successo il suo titolo al Masters dimostra che il nordirlandese ha ancora forti motivazioni. Se dovesse vincere questa settimana, eguaglierebbe il record di otto titoli detenuto da Colin Montgomerie; e, a 37 anni, chi può dire che non riuscirà ad alzare ulteriormente l’asticella? Il secondo posto a Wentworth e il terzo ottenuto la scorsa settimana ad Abu Dhabi hanno visto Rory primeggiare nella statistica Tee to Green e Off the Tee che qui è importante; solo una prestazione sottotono al Delhi Golf Club (un campo del tutto inadatto alle sue caratteristiche) ha leggermente offuscato il suo recente stato di forma.

Passiamo alla quota alta, l’azzardo col longshot che spendiamo su Bernd Wiesberrger @51.00 che possiede sia il gioco che la forma necessari per essere protagonista in un field ristretto. Delle nove vittorie ottenute dall’austriaco tra European e DP Tour, due sono arrivate in tornei delle Rolex Series (lo Scottish Open e l’Italian Open nel 2019). Dopo aver lasciato il circuito LIV, è tornato al successo quest’anno al Volvo China Open, interrompendo un digiuno che durava da quasi cinque anni. Questo trionfo, unito ad altri quattro piazzamenti tra i primi cinque, ha portato il 41enne a un passo dall’ottenere una carta, ovvero il diritto di partecipazione per il PGA Tour della prossima stagione; attualmente occupa l’undicesima posizione nella “Race to Dubai”, piazzandosi settimo tra i dieci golfisti che al momento si aggiudicherebbero l’accesso al circuito americano. Questa settimana servirà un ultimo sforzo per blindare definitivamente la sua posizione. Il quinto posto ottenuto la scorsa settimana ad Abu Dhabi conferma le sue ambizioni: ha chiuso al 4° posto nella statistica Approach e al 9° in Tee to Green, con una percentuale ottimale di Greens In Regulation del 87,5%. Proprio quest’ultimo dato potrebbe rivelarsi decisivo sull’Earth Course, dove colpire il green con regolarità è fondamentale. È incoraggiante notare anche l’ottima prestazione di Wiesberger sul green la scorsa settimana (un aspetto non sempre costante nel suo gioco) dove ha registrato il sesto miglior dato in Putts per GIR. Il quarto posto conquistato qui nel 2016 rappresenta il suo miglior risultato in questo contesto; inoltre, i tre piazzamenti tra i primi dieci al Dubai Desert Classic, insieme a un ottavo e un secondo posto ottenuti sul vicino Fire Course (sempre all’interno del complesso di Jumeirah), dimostrano che Wiesberger si trova decisamente a suo agio su questi campi. A questa quota un piccolo tentativo lo facciamo.

Austin Championship 2026 (PGA Tour): analisi e scommesse

Iniziamo il nostro report PGA Tour facendo un passo indietro alla scorsa settimana quando abbiamo subito l’ennesima bad beat nella stagione di scommesse sul Golf in Messico dove avevamo Ben James @18 con 4 colpi di vantaggio all’inizio dell’ultimo giro della domenica dove si giocava live ad una micro quota @1.33, una domenica che però va malissimo e si fa rimontare dal giovane Blades Brown che lo batte poi nei playoffs.

Questa settimana si gioca il nuovo Austin Championship 2026. Dato che, oltre a questo torneo, rimane solo l’RSM Classic della prossima settimana nel calendario della PGA Tour Fall Series, ci sono molti stimoli in gioco per i partecipanti, tra cui un piazzamento tra i primi 50 dell’Official World Golf Ranking (che garantisce un invito al Masters 2027). Il field di questa settimana ad Austin, in Texas, è piuttosto competitivo. Tra i partecipanti figurano Daniel Berger, Christiaan Bezuidenhout, Blades Brown, Eric Cole, Brian Harman, Max Homa, Stephan Jaeger, Johnny Keefer, Jackson Koivun, Marco Penge, Seamus Power, Jordan Smith, Austin Smotherman e Nick Taylor.

Si tratta di un torneo nuovo quindi non abbiamo recenti vincitori e non abbiamo nemmeno precedenti sul tracciato, il Canyons Course, disegnato da Tom Fazio, un percorso inaugurato nel 1999, che ha ospitato il Barton Creek Classic del 2005, valido per il PGA Canadian Tour e anche l’edizione 2006 del Barton Creek Classic si è giocato qui. Si tratta di un Par: 72 da 7.451 yards. Per quanto riguarda le superfici Fairways e Rough sono in Tifway 419 Bermudagrass; i Greens in MiniVerde UltraDwarf Bermudagrass. Come detto abbiamo poco storico ma analizzando il percorso qui le statistiche più importanti porterebbero essere quelle di Off the Tee, Tee to Greem e Putting.

Qui giochiamo la quota che valutiamo di valore con Pierceson Coody @31.00 che dopo aver ottenuto un 6° e un 33° posto nelle due settimane trascorse in Messico, torna ora nel suo stato natale, il Texas, dove solitamente offre buone prestazioni. Vanta un 5° (2024), un 16° (2025) e un 22° posto (2026) al Colonial, oltre a un 19° (2024) e un 25° posto (2025) al TPC Craig Ranch; dato che il tracciato di Fazio Canyons presenta fairway piuttosto ampi, il profilo di Pierceson (un giocatore potente capace di diventare letale con il putter) sembra adattarsi perfettamente a questo campo. Coody si presenta con ottime statistiche di Tee to Green (dove è il 4° migliore del field) ma anche di Off the Tee, Approach ed Around the Green. L’unico aspetto che lo ha tradito la scorsa settimana sui green in erba Paspalum è stato proprio il putt. Prima di rientrare nel suo stato natale, Coody occupava inoltre la prima posizione per “Greens in Regulation” e la terza per “Ball Striking”: il suo gioco è in una forma smagliante. Questa settimana non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.