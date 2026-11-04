Il DP World Tour torna per il primo degli ultimi 2 importanti eventi che concludono la stagione, e si inizia con l’Abu Dhabi Championship che questa settimana è il torneo di golf più importante visto che il PGA Tour gioca un evento minore, ma da non trascurare nelle scommesse, il WWT Championship. Pronostici Golf 5-8 novembre 2026.

Abu Dhabi Championship 2026 (DP World Tour): analisi, tracciato e statistiche

Tutto pronto per l’Abu Dhabi Aldar Championship 2026, il torneo di golf che fa da penultima tappa della stagione del DP World Tour. Field ovviamente di grande livello, ad iniziare dal favorito Rory McIlroy che entra da numero 3 della Race to Dubai dove al momento comanda Eugenio Chacarra su Patrick Reed. Presenti anche Jon Rahm, Matt Wallace, Victor Perez, l’inglese Tommy Fleetwood che ha vinto questo torneo due volte ed è presente un altro britannico, Aaron Rai, che si presenta da campione in carica di questo evento.

Ben 7 gli italiani in gioco, e 6 di loro sperano di avanzare verso la finale di Dubai. L’azzurro messo meglio è Gregorio De Leo, che allo Yas Links Golf Club entra da 46° e dunque ha la possibilità di difendere la propria posizione. Francesco Laporta è colui che più di tutti può avvicinarsi concretamente alla qualificazione, partendo da 57° e avendo avuto già in passato esperienze di questo tipo. Serviranno prove importanti in questo torneo per le rimonte di Stefano Mazzoli (61°) e Guido Migliozzi, (67). Francesco Molinari e Filippo Celli, invece, partono dal 73° e 78° posto, dunque da una situazione molto più complessa.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Aaron Rai, 22/1; 2024: Paul Waring, 125/1; 2023: Victor Perez, 55/1; 2022: Thomas Pieters, 40/1; 2021: Tyrrell Hatton, 12/1; 2020: Lee Westwood, 90/1; 2019: Shane Lowry, 60/1; 2018: Tommy Fleetwood, 20/1; 2017: Tommy Fleetwood, 60/1; 2016: Rickie Fowler, 16/1; 2015: Gary Stal, 150/1; 2014: Pablo Larrazabal, 125/1; 2013: Jamie Donaldson, 66/1; 2012: Robert Rock, 150/1; 2011: Martin Kaymer, 8/1, 2010: Martin Kaymer, 14/1.

Il tracciato dello Yas Links dell’Abu Dhabi Golf Club è un par-72 da 7,425 yard, disegnato da Kyle Phillips e nuovo, visto che è stato aperto nel 2010. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici Golf 5-8 novembre 2026: le scommesse sull’Abu Dhabi Championship

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Partiamo subito da un favorito, anzi dal favorito assoluto, Rory McIlroy @7.50 che in questa stagione è stato protagonista sia sul PGA Tour che sul DP World Tour, evidenziati soprattutto dal suo straordinario trionfo consecutivo al Masters di Augusta ad aprile. Il nordirlandese, attualmente stabile al numero 2 del ranking mondiale (OWGR). Nel 2025 ha chiuso al 3° posto assoluto con un eccezionale punteggio complessivo di -24, facendo registrare durante il torneo un fantastico 62 finale, il suo giro più basso di sempre nel DP World Tour. Ha ottenuto ben quattro secondi posti in carriera in questo specifico evento ed è quasi sempre arrivato tra i primissimi.

Quota di valore su Aaron Rai @16.00, il campione in carica qui, dove non è facile bissare, ma Rai potrà giocarsi le sue carte. Attualmente quinto nella “Race to Dubai”, se il vincitore del PGA Championship nutre ancora qualche speranza di chiudere la stagione in vetta alla classifica generale deve vincere qui e non è da escludere che possa compiere un’altra impresa. Oltre al successo ottenuto ad Aronimink lo scorso maggio, il giocatore di Wolverhampton ha chiuso al secondo posto nel torneo di punta del DP World Tour, disputato a Wentworth a settembre. In carriera si nota come le sue vittorie siano spesso arrivate subito dopo un’ottima prestazione e Rai rimane un giocatore da tenere d’occhio; il secondo posto nel Surrey ne è la prova lampante. I suoi trionfi allo Scottish Open e al PGA Championship sono stati preceduti da un piazzamento tra i primi cinque (o migliore) nella gara precedente, così come la vittoria ottenuta qui l’anno scorso. Anche il successo al Wyndham Championship del 2024 è arrivato dopo un quarto posto in Scozia, ottenuto nella sua penultima apparizione. Persino la sua prima vittoria importante, nel 2018 a Hong Kong, era giunta a breve distanza da un piazzamento nella top 10, conquistato due settimane prima a Sun City. Rai si presenta con ottime statistiche di Tee to Green.

WWT Championship 2026 (PGA Tour): analisi e scommesse

Torna anche il PGA Tour che questa settimana gioca in Messico il WWT Championship 2026 ma deve lasciare la scena al DP come evento principale di questa settimana di Golf. Si torna dopo la netta vittoria di Andrew Novak al Mexico Open la scorsa settimana, dove era quotato @45 volte la posta. Considerando che, oltre a questo, restano solo altri due tornei (che si concluderanno con l’RSM Classic) prima della fine della stagione, questa settimana sono in palio diversi obiettivi importanti, anche se il field è minore rispetto al solito. Ben Griffin è impegnato nella difesa di un titolo PGA Tour per la terza volta in carriera (nelle precedenti occasioni, ha ottenuto un 10° e un 3° posto). Tra i contender principali figurano anche Blades Brown, Ryan Gerard, Stephan Jaeger, Ben James, Johnny Keefer, Michael Kim, Jackson Koivun, Keith Mitchell, Marco Penge, Seamus Power, Jordan Smith e Nick Taylor.

Il World Wide Technology Championship si gioca a Los Cabos, in Messico, sul tracciato del El Cardonal, disegnato da Tiger Woods nel 2014, un lungo par-72 da 7,452 yards con Fairways e Green in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Tee to Green ed Approach su tutti, poi fairways hit, greens in regulation e scrambling.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at El Cardonal: 2025: Ben Griffin (-29); 2024: Austin Eckroat: (-24); 2023: Erik van Rooyen (-27); Hosted at El Camaleon: 2022: Russell Henley (-23); 2021: Viktor Hovland (-23); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Brendon Todd (-20); 2018: Matt Kuchar (-22); 2017: Patton Kizzire (-19); 2016: Pat Perez (-21); 2015: Graeme McDowell (-18); 2014: Charley Hoffman (-17); 2013: Harris English (-21); 2012: John Huh (-13); 2011: Johnson Wagner (-17); 2010: Cameron Beckman (-15).

La nostra scelta per questo torneo va sul longshot, la quota alta d’azzardo su Stephan Jaeger @56.00 che va molto bene sui campi in erba Paspalum (Jaeger si colloca al sesto posto come rendimento su queste superfici negli ultimi 5 anni). Il tedesco occupa la quinta posizione (a pari merito) per rendimento sui par 5 (un aspetto decisamente utile su un percorso par 72) e la sesta per numero di birdie a giro. Questo è quindi un tracciato che si sposa bene con le caratteristiche di Jaeger e a questa quota una puntatina si può fare. Dopo un periodo di riposo, che ha fatto seguito al 25° posto al Bank of Utah e a un ottimo 4° posto al Baycurrent Classic in Giappone, Jaeger si presenta a El Cardonal, un percorso che gli consentirà di centrare un numero di fairway superiore alla sua media abituale e il tedesco si presenta tra i migliori 20 del field anche nelle statistiche di Approach e Tee to Green. Nel 2023, su questo stesso campo, ha chiuso al 45° posto, dopo essere stato terzo al termine delle prime 36 buche.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.