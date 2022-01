Pronostici Golf: The American Express e Abu Dhabi HSBC Champions 2022

The American Express 2022, continua la stagione del PGA Tour ma questa settimana si torna in campo anche con l’inizio della nuova stagione dell’European Tour (da ora DP World Tour) con l’Abu Dhabi HSBC Champions 2022. Vediamo come sempre le nostre analisi, le migliori quote e i pronostici golf.

PGA Tour: The American Express 2022

La settimana scorsa è tornato alla vittoria Hideki Matsuyama, peccato per il nostro Kevin Kisner al 3° posto. Questa settimana il PGA Tour torna in campo in California per il The American Express (ex Desert Classic). Il field è un pò svuotato dall’inizio dell’European Tour, ma sono tanti i big che hanno risposto presente, ad iniziare da: Jon Rahm, Patrick Cantlay, Scottie Scheffler, Tony Finau, Abraham Ancer, Sungjae Im, Patrick Reed e Matthew Wolff.

Si gioca sui 3 tracciati del PGA West al La Quinta Country Club. Il grosso del torneo si giocherà allo Stadium Course (disegnato da Pete Dye, 7,147 yards) e al Tournament courses (Jack Nicklaus, 7,181 yards) con finale al La Quinta (Lawrence Hughes), il più corto da 7,060 yards e con greens in Bermudagrass con Ryegrass e Poa Trivialis mentre gli altri due greens sono in TifDwarf Bermudagrass/Poa Trivialis.

Si tratta di 3 corti par-72. Difficile capire quali siano le statistiche migliori, ma sicuramente i tracciati hanno il tratto comunue di premiare giocatori con ottime statistiche di: Approach, Proximity, Ball Striking.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Si Woo Kim (-23); 2020: Andrew Landry (-26); 2019: Adam Long (-26); 2018: Jon Rahm (-22); 2017: Hudson Swafford (-20); 2016: Jason Dufner (-25); 2015: Bill Haas (-22); 2014: Patrick Reed (-29); 2013: Brian Gay (-25); 2012: Mark Wilson (-24).

The American Express 2022: le nostre pick

Quella di Taylor Gooch @29.00 è una quota di assoluto valore per un giocatore in forma con un T15 al debutto a Kapalua e un T27 a Waialae . Ha sempre superato ol taglio in 4 prestazioni a questo torneo, con 3 top-25 a confermare un ottima costanza al PGA West. Se facciamo la media delle statistiche più importanti citate prima, Gooch è addirittura il 2° migliore del field, anche se è molto più indietro nelle lavagne per la vittoria finale, per questo la quota quasi @30 volte la posta è di valore.

Da provare anche la quota alta per un altro giocatore in forma, Michael Thompson @81.00 che ha sempre superato il taglio andando a premio in 5 tornei stagionali su 5, compreso un T5 a Waialae dove ha chiuso come migliore alla domenica (63 colpi). Al PGA West ha incassato 2 top-10 dal 2019 ad oggi, compreso col T5 dello scorso anno. Su questo tracciato e in questo momento un caffè è d’obbligo su Thompson.

DP World Tour: Abu Dhabi HSBC Champions 2022

L’Abu Dhabi HSBC Championship apre la stagione 2022 dell’European Tour (DP World Tour) che dopo 16 anni dal Abu Dhabi Golf Club quest’anno ci regala un atra incognita, la novità di giocare per la prima volta allo Yas Links, par-72 da 7,425 yard. Il tracciato è un test importante per molti, ed è abbastanza difficile. Qui sono importanti le statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Il field per questa prima dell’European Tour è decisamente di grande livello con Collin Morikawa favorito su Rory McIlroy, con Viktor Holland pronto ad inserirsi come terzo incomodo, ma dietro ci sono anche Shane Lowry (che ha vinto nel 2019), il campione in carica Tyrell Hatton e Tommy Fleetwood, trionfatore di questo torneo per due anni di fila tra il 2017 e il 2018. Guido Migliozzi tra gli azzurri di punta.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Tyrrell Hatton, 12/1; 2020: Lee Westwood, 90/1; 2019: Shane Lowry, 60/1; 2018: Tommy Fleetwood, 20/1; 2017: Tommy Fleetwood, 60/1; 2016: Rickie Fowler, 16/1; 2015: Gary Stal, 150/1; 2014: Pablo Larrazabal, 125/1; 2013: Jamie Donaldson, 66/1; 2012: Robert Rock, 150/1; 2011: Martin Kaymer, 8/1, 2010: Martin Kaymer, 14/1.

Vi segnalo una giocata speciale che mi piace molto, un Testa a Testa che trovate su SNAI. Si tratta di: TaT 72 Buche Tyrrell Hatton v Min Woo Lee: HATTON @1.80. Hatton è il campione in carica, lo scorso anno ha tenuto statistiche impressionanti qui e si è meritato la vittoria. A queste latitudini da sempre il suo meglio. Min Woo Lee è un giocatore in ascesa che vanta già 2 titoli in carriera, ma Hatton qui mi piace maggiormente e Lee è abbastanza modesto nelle statistiche di Approach e Putting che qui sono importanti.

