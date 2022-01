Pronostici Golf: Farmers Insurance e Dubai Desert Classic 2022

Farmers Insurance 2022 al via da mercoledì (invece del solito giovedì) per il PGA Tour mentre il giorno dopo inizia anche l’interessante Slync.io Dubai Desert Classic, secondo evento della stagione 2022 dell’European Tour, anzi del DP World Tour.

Arriviamo da una settimana agro-dolce dove abbiamo fatto bei colpi, ma abbiamo sfiorato quello più importante, Tom Hoge preso @141.00 di quota nel nostro VIP di Betting Maniac su Telegram, e che ha chiuso al 2° posto del The American Express facendoci sognare. Arriverà il colpo grosso, lo stiamo sfiorando da troppe volte.

PGA Tour: Farmers Insurance 2022

La settimana scorsa un altro giocatore poco noto, Hudson Swafford, ci ha rubato la gioia della quota @141 con Tom Hoge che è in gioco anche questa settimana da La Jolla, a nord di San Diego, per il Farmers Insurance Open, il primo torneo importante del nuovo anno, che infatti ha richiamato un Field di primo ordine con: Jon Rahm, Dustin Johnson, Justin Thomas, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau, Hideki Matsuyama, Sam Burns, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Tony Finau, Brooks Koepka, Daniel Berger, Sungjae Im, e il campione in carica Patrick Reed.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Patrick Reed (-14); 2020: Marc Leishman (-15); 2019: Justin Rose (-21); 2018: Jason Day (-9); 2017: Jon Rahm (-13); 2016: Brandt Snedeker (-6); 2015: Jason Day (-9); 2014: Scott Stallings (-9); 2013: Tiger Woods (-15); 2012: Brandt Snedeker (-16); 2011: Bubba Watson (-16); 2010: Ben Crane (-13).

Il tracciato è l’iconico Torrey Pines, un par-72 da 7,765 yard con greens in Poa Annua. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Driving Distance, Putting (Poa), Par 4 Scoring, Par 5 Scoring.

Farmers Insurance 2022: le nostre scommesse

Per il PGA Tour ho scelto 10 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito sono d’accordo con le lavagne dei bookmakers e consiglio Jon Rahm @7.75 che qui si è sempre trovato bene e non è un caso che proprio a Torrey Pines abbia vinto il suo primo torneo PGA nel 2017 e il suo primo major. Lo spagnolo è anche il primo in assoluto nella media delle statistiche più importanti per primeggiare qui. La quota non è altissima ma come abbiamo detto ha un senso visto il suo dominio nel North Course (leggi qui).

Un altro giocatore che ha una quota di assoluto valore che mi piace molto è Tony Finau @28.00 per la vittoria (@3.70 un suo piazzamento in top-10). Finau è perfetto per questo tracciato e infatti ha sempre superato il taglio in 7 tornei giocati qui, incassando 4 top-10 e il suo peggior piazzamento è un T24 del 2015. Manca la vittoria a Torrey Pines che potrebbe arrivare quest’anno visto che Finau ha iniziato bene questa stagione e il suo meglio lo da nei greens in Poa Annua, un altro punto a favore per lui.

La quota alta se la merita il nostro Francesco Molinari @101.00 che la settimana scorsa è tornato ad emergere tra i grandi del PGA con uno splendido T6 in cui ha giocato benissimo e con quota in tripla cifra lo provo volentieri (interessante anche il piazzamento in top-20 che si gioca @4.70 di quota). Chicco ha grandi precedenti a Torrey Pines, 13° lo scorso giugno allo US Open ma 10° anche nell’edizione del Farmers 2021 e 14° in quella del 2017. L’azzurro si trova bene a La Jolla e si presenta in forma.

DP World Tour: Dubai Desert Classic 2022

Secondo evento stagione del nuovo DP World Tour aperto con la vittoria della vecchia volpe Thomas Pieters, belga giocatore di punta negli ultimi anni dell’European Tour. Questa settimana ci riproverà al Slync.io Dubai Desert Classic dove tutto sommato abbiamo un bel Field dominato da Rory McIlory, seguito da Viktor Holland e Collin Morikawa che sono i big 3 presenti, ma ci saranno anche altri veterani esperti di mille battaglie come Sergio Garcia (che ha vinto qui nel 2017) e il campione in carica Paul Casey.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Paul Casey, 25/1; 2020: Lucas Herbert, 200/1; 2019: Bryson DeChambeau, 10/1; 2018: Hao-tong Li, 110/1; 2017: Sergio Garcia, 20/1; 2016: Danny Willett, 40/1; 2015: Rory McIlroy 7/2; 2014: Stephen Gallacher, 45/1; 2013: Stephen Gallacher, 70/1; 2012: Rafael Cabrera-Bello, 125/1; 2011: Alvaro Quiros, 16/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 66/1.

Il tracciato è quello del The Majlis Course dal Emirates GC, un par-72 da 7,424 yards con greens in Bermuda (TifEagle). Qui le statistiche più importanti per giocarsela sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green; Putting.

