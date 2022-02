Pronostici Golf: Pebble Beach, Ras al Khaimah Championship e Saudi International 2022

La settimana scorsa abbiamo sfiorato un altro colpo con i pronostici sul golf e con Zalatoris @41 che ha perso i Playoffs al PGA Tour e che non giocherà questa settimana perché positivo al covid. La settimana prima era successa la stessa cosa con Hoge @141.

Almeno ci siamo rifatti in parte con la cassa all’European Tour, e Hovland @11 che ha vinto il 2° evento del nuovo DP World Tour che continua questa settimana col Ras al Khaimah Championship 2022, anche se i riflettori sono puntati dall’altra parte dell’oceano con l’AT&T Pebble Beach 2022 e sul Saudi International che non fa più parte del circuito principale, ma che ha richiamato un Field di primissimo piano, il migliore di questo fine settimana che ci attende.

PGA Tour: Pebble Beach 2022

Questa settimana si gioca il AT&T Pebble Beach Pro-Am dagli iconici Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Club e Shore Course. Il primo è un Par-72 da 7,051 yards, gli altri due sono entrambi Par-71 corti sotto le 7.000 yards. I greens sono in Poa Annua e le statistiche più importanti per primeggiare sono: Approach, Putting, Total Strokes Gained, Birdies or Better.

Il field ha in Patrick Cantlay il favorito, seguito da vicino da Daniel Berger che cerca di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Jason Day cerca di tornare sotto i riflettori, come Jordan Spieth che ha vinto nel 2017 qui. Le nuove leve sono rappresentate da Maverick McNealy e Cameron Tringale tra i pretendenti alla vittoria finale.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Daniel Berger (-18); 2020: Nick Taylor (-19); 2019: Phil Mickelson (-19); 2018: Ted Potter Jnr (-17); 2017: Jordan Spieth (-19); 2016: Vaughn Taylor (-17); 2015: Brandt Snedeker (-22); 2014: Jimmy Walker (-11); 2013: Brandt Snedeker (-19); 2012: Phil Mickelson (-17); 2011: D.A. Points (-15); 2010: Dustin Johnson (-16).

Pebble Beach 2022: le nostre scommesse

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito vado sul bis di Daniel Berger @13.00 che nella sua storia ha giò difeso con successo un titolo PGA (St.Jude) e spero possa farlo anche a Pebble Beach dove vanta anche un T10 nel 2010 e un T5 nel 2020. Berger è il migliore di tutto il Field se facciamo una media delle statistiche più importanti, citate prima (in 2° posizione c’è proprio Patrick Cantlay che lo precede però nelle quote).

Trovo valore anche su un Testa a Testa con TaT 72 Buche Justin Rose v Seamus Power: ROSE @1.90 che troviamo su Snai. L’inglese torna a Pebble Beach dopo 5 anni in un torneo in cui ha debuttato con un T6 e dove potrebbe anche vincere visto che nelle ultime uscite è apparso in forma. Lo vedo decisamente meglio piazzato rispetto a Seamus Power che è un buon giocatore, ma non è Rose che inoltre è molto più adatto a questo tracciato come caratteristiche, tanto da essere il 7° migliore del Field nella media statistiche, per questo può anche vincere (e in quel caso si gioca intorno @30 volte la posta, altra quota non male).

DP World Tour: Ras al Khaimah Championship 2022. Si gioca anche il Saudi International

Il Ras al Khaimah è stato infilato nel programma ma si presenta con un Field sinceramente un pò povero. Il favorito è Bernd Wiesberger seguito da altri nomi interessanti come Robert MacIntyre, Adrian Meronk, Jordan Smith e Romain Langasque ma non parliamo certamente di un super torneo.

Si gioca dal tracciato del Al Hamra Golf Club disegnato da Peter Harradine, un par-72 da 7,325 yards. Questo tracciato ha ospitato in passato tra il 2016 e il 2018 solo 3 tornei del Challenge Tour, vinti da Adri Arnaus, Jens Dantorp e Jordan Smith.

Questa settimana i tornei sono tre visto che si gioca anche il discusso Saudi International 2022 che non fa parte del programma principale, ma ha riscosso un grande successo visto che il Field è probabilmente il migliore di questo weekend, meglio anche del PGA Tour.

Ci sono infatti i favoriti Dustin Johnson, Tyrrell Hatton, Cameron Smith e Xander Schauffele, ma anche Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Paul Casey e tanti altri grandi nomi del gol mondiale.

Per questo torneo vi faccio un solo nome su tutti, Jason Kokrak che ha una quota di valore @36.00 che ha vinto 3 tornei in un solo anno e che nell’ultima prestazione ha dimostrato di essere in forma con un T17 al Sony Open.

Tutti i pronostici completi di Guru sul Golf li trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Contattaci per informazioni su come accedere e intanto entra nel canale FREE, completamente gratuito.