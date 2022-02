Pronostici Golf: Waste Management Phoenix Open e Ras al Khaimah Classic 2022

Phoenix Open e e Ras al Khaimah Classic 2022 sono i due eventi che ci attendono questa settimana tra PGA Tour e il DP World Tour per il grande golf mondiale e i migliori pronostici che trovate come sempre su BetItaliaWeb. Tom Hoge ha vinto al PGA, questa volta lo avevamo consigliato solo in top-20 a Pebble Beach dopo aver sfiorato il colpaccio @141 due settimane prima quando fece runner up. Un runner up che prendiamo anche questa volta con Jordan Spieth.

PGA Tour: Phoenix Open 2022

La stagione del PGA Tour continua in Arizona col Waste Management Phoenix Open dal mitico Stadium Course del TPC Scottsdale, un tracciato par-71 da 7,266 yard che è un test per molti. I Greens sono stati rifatti con Poa Trivialis e Ryegrass sulla vecchia TifEagle Bermudagrass e questo sarà uno spunto interessante e mescolare un pò le carte rispetto agli scorsi anni.

Approposito, vediamoli i vincitori delle ultime 10 edizioni di questo torneo. 2021: Brooks Koepka (-19); 2020: Webb Simpson (-17); 2019: Rickie Fowler (-17); 2018: Gary Woodland (-18); 2017: Hideki Matsuyama (-17); 2016: Hideki Matsuyama (-14); 2015: Brooks Koepka (-15); 2014: Kevin Stadler (-16); 2013: Phil Mickelson (-23); 2012: Kyle Stanley (-15); 2011: Mark Wilson (-18); 2010: Hunter Mahan (-16).

Field di primo piano con 6 giocatori della top-10 mondiale presenti, ad iniziare da Jon Rahm, numero 1 al mondo che ha fatto l’università in queste zone. Ritorna negli States anche Viktor Hovland pronto a conquistare il PGA dopo i successi all’European Tour e segnaliamo anche Patrick Cantlay, Justin Thomas, Xander Schauffele e Hideki Matsuyama.

Qui sono fondamentali le statistiche di Approach, Off the Tee, Putting e Greens in Regulation e nella media il migliore del Field è Sam Burns.

Phoenix Open: le nostre scommesse

Per il PGA Tour ho scelto 7 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Tra i favoriti mi piace molto Hideki Matsuyama @19.00 che qui ha vinto per due anni di fila tra 2016 e 2017 ma su questo tracciato si trova da dio visto che ha anche un T4 nel 2014, un 2° posto nel 2015, un T15 nel 2018 e un T16 nel 2020, davvero una costanza incredibile qui. Matsuyama ha vinto 2 degli ultimi 4 eventi PGA giocati e ha ottime statistiche in Tee to Green e Total Driving per fare bene ancora una volta e magari completare la tripletta vincente al TPC Scottsdale.

Vi segnalo la quota alta di Keith Mitchell @81.00 che potrà dire la sua su un tracciato dove ha chiuso T16 nel 2020, giocando molto bene. A questa quota un cippino lo punto volentieri per un giocatore in forma, come abbiamo visto la settimana scorsa col suo carrer best a Pebble Beach (T12). Nelle ultime settimane ha tenuto ottimi numeri in Off the Tee, 19th e Tee to Green ma la scorsa settimana si è messo in mostra anche in Total Driving e Greens in Regulation.

DP World Tour: Ras al Khaimah Classic 2022

Secondo appuntamento consecutivo dal Al Hamra Golf Club dove la settimana scorsa ha vinto Nicolai Hojgaard (noi siamo andati sul Hojgaard sbagliato, Rasmus). Il Field vede in gioco anche Adri Arnaus, Justin Harding, Rafa Cabrera-Bello e Laurie Canter tra i nomi di primo piano.

Il tracciato del Hamra Golf Club è un par-72 da 7,325 yards con greens in Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Approach, Tee to Green, Around the Green e Putting.

Come vincitore vi segnalo Adri Arnaus @23.00 che ho visto bene la settimana scorsa col 3° posto ad un Saudi International che aveva un Field di primissimo piano e che ha già vinto qui su questo tracciato ai tempi del Challenge Tour del 2018. Negli ultimi mesi lo spagnolo ha migliorato molto nelle statistiche di GIR, Tee to Green e Driving Accuracy, tutte cose che potrebbero fargli molto comodo su questo tracciato, se anche il suo putting terrà i rendimenti apprezzati nelle ultime settimane.

