Pronostici Golf: settimana con Arnold Palmer Invitational 2022 e altri due tornei

PGA Tour Arnold Palmer Invitational 2022 è l’evento più importante di una ricca settimana di Golf che ha in programma un altro evento del PGA, il Puerto Rico Open, senza dimenticare il DP World Tour (ex European Tour) col Magical Kenya Open 2022.

PGA Tour Arnold Palmer Invitational 2022, la presentazione del torneo

Questa settimana c’è un evento molto atteso per il PGA Tour che ruba la scena agli altri eventi, si tratta del Arnold Palmer Invitational che, come dice il nome, ha un Field ad invito con tanti giocatori in top-30 presenti a questo importante torneo: Jon Rahm, Viktor Hovland, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama, Sam Burns, Billy Horschel, Tyrrell Hatton, Sungjae Im, Matt Fitzpatrick, Jason Kokrak, Paul Casey, Patrick Reed, Kevin Na e Will Zalatoris. Non ci sarà il campione in carica, Bryson DeChambeau che non potrà difendere il titolo per infortunio. Purtroppo non ci sarà nemmeno il nostro Francesco Molinari che ha vinto questo torneo nel 2019.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Bryson DeChambeau (-11); 2020: Tyrrell Hatton (-5); 2019: Francesco Molinari (-12); 2018: Rory McIlroy (-18); 2017: Marc Leishman (-11); 2016: Jason Day (-17); 2015: Matt Every (-19); 2014: Matt Every (-13); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Tiger Woods (-13); 2011: Martin Laird (-8); 2010: Ernie Els (-11).

Il tracciato è lo storico Bay Hill Country Club a Windermere, Florida. Si tratta di un par-72 da 7,466 yards con greens in TifEagle Bermudagrass. Qui sono importanti le statistiche di: Approach, Off the Tee, Putting (Bermuda), Ball-striking, Strokes Gained: Par 5.

PGA Tour Arnold Palmer Invitational 2022, le nostre scommesse

Per il PGA Tour ho scelto 8 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Tra i miei favoriti c’è Viktor Hovland @18.00 salito fino al numero 4 del ranking mondiale, 3° lo scorso anno qui e in top-10 nella media delle statistiche più importanti per Bay Hill. Da allora Hovland ha migliorato e fatto esperienza con 4 vittorie in giro per il mondo (BMW International Open, WWT Championship at Mayakoba, Hero World Challenge e Dubai Desert Classic) ed ora manca il primo titolo negli States. Hovland è a proprio agio sui greens in TifEagle Bermudagrass.

Vi segnalo anche un Testa a Testa, il TaT 72 Buche Tyrell Hatton v Marc Leisham: LEISHMAN @2.00. Sfida tra due che a Bay Hill hanno già vinto, Hatton nel 2020, Leishman nel 2017. La differenza la potrebbero fare le recenti statistiche con cui si presentano al torneo. L’australiano è l’8° migliore del Field.

Pronostici Golf, si gioca anche il Puerto Rico Open

Per tutti gli esclusi dall’Arnold Palmer, il PGA ha come sempre in programma l’alternativa, il Puerto Rico Open dal Grand Reserve Country Club nel Rio Grande. Il tracciato è classico, anche se è un lungo par-72 da 7,506 yards, con greens in Sea Dwarf Paspalum. Qui sono importanti le statistiche di: Driving Distance, Driving Accuracy, Greens in Regulation, Scrambling e Putting Average su Paspalum.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Branden Grace (-19); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Martin Trainer (-15); 2017: D.A. Points (-20); 2016: Tony Finau (-12); 2015: Alex Cejka (-7); 2014: Chesson Hadley (-21); 2013: Scott Brown (-20); 2012: George McNeill (-16); 2011: Michael Bradley (-16); 2010: Derek Lamely (-19).

Vi segnalo Kurt Kitayama @26.00 che arriva da un 3° posto all’Honda Classic che è il suo miglior piazzamento di sempre in carriera al PGA Tour. Spero che sulla scia dell’entusiasmo possa vincere al Puerto Rico Open. Una curiosità, prima del T3 della settimana scorsa sapete qual era il miglior piazzamento di Kitayama al PGA? Il T17 proprio a questo torneo nell’edizione del 2017.

Torna l’European Tour col Magical Kenya Open

Chiudiamo con l’European Tour (DP World Tour) che torna dopo la sosta con il Magical Kenya Open, evento che ha in Justin Harding il campione in carica del 2021 dopo che nel 2020 il covid aveva cancellato questo evento. Nel 2019 fu il nostro Guido Migliozzi a vincere la prima edizione di questo torneo su un tracciato che porta bene all’Italia visto che qui nel 2018 ha vinto anche Lorenzo Gagli un evento del Challenge Tour.

Entrambi sono in gioco anche in questa edizione, assieme ad Adri Arnaus, Adrian Meronk e Thomas Detry tra i favoriti del field. Il tracciato del Muthaiga Golf Club a nord di Nairobi è un par-71 da 7,184 yard con greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: tee-to-green, GIR e Driving Accuracy.

Qui vi segnalo Johannes Veerman @23.00 che in carriera ha già vinto un titolo European Tour (il D+D Real Czech Masters dello scorso anno) e si presenza con ottime statistiche di Approach, Off the Tee e Tee to Green. Ha già giocato 3 volte in Kenya, e in 2 occasioni ha offerto un ottimo gioco. Il suo meglio lo da in greens in Bentgrass e ha già sfiorato altre vittorie come l’8° all’Italia Open, 6° al Dutch Open, 12° allo Joburg Open e 12° anche all’ultimo torneo giocato, il Ras al Khaimah Championship.

