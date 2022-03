Pronostici Golf: analisi, quote e free pick su The Players Championship 2022 e MyGolfLife Open

The Players Championship 2022, uno degli eventi più attesi ed importanti della stagione del PGA Tour dal TPC Sawgrass, una settimana dopo il successo di Scottie Scheffler all’Arnold Palmer Invitational (ennesimo runner up per noi con Viktor Hovland). Questa settimana si gioca anche il MyGolfLife Open 2022 dell’European Tour (DP World Tour).

PGA Tour: The Players Championship 2022

Il The Players Championship non è un major ma per qualità del field e blasone è da tutti considerato il torneo più importante non major, anzi, per alcuni è addirittura il 5° major, non ufficiale, così per capire l’importanza dell’evento che ovviamente richiama solo il meglio per un Field con il top al mondo, ad iniziare dal favorito Jon Rahm ma c’è anche il numero 2 del ranking mondiale, Collin Morikawa, senza dimenticare un veterano come Rory McIlroy che qui ha già vinto, e il campione in carica Justin Thomas.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Justin Thomas (-14); 2019: Rory McIlroy (-16); 2018: Webb Simpson (-18); 2017: Si Woo Kim (-10); 2016: Jason Day (-15); 2015: Rickie Fowler (-12); 2014: Martin Kaymer (-15); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Matt Kuchar (-13); 2011: K.J. Choi (-13); 2010: Tim Clark (-16).

Il tracciato è il mitico TPC Sawgrass disegnato da Pete Dye. Si tratta di un par-72 da 7,256 yards con greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Ball Striking, Par 5, Total Driving, Strokes Gained Total e Tee to Green.

The Players Championship 2022: le nostre free pick

Come possibile vincitore vi segnalo proprio Rory McIlroy @21.00 che qui ha vinto nel 2019 e che ha una quota di assoluto valore. Lo scorso anno non è andata benissimo al The Players, ma gioco sul suo riscatto in Florida dove in carriera ha riportato sempre grandi successi, non solo qui. La scorsa settimana si è scaldato con un T13 all’Arnold Palmer Invitational dove ha tenuto ottimi numeri nelle statistiche di Total Driving (1°), Ball Striking (3°) e Greens in Regulation (13°) e in generale ha ottime statistiche anche in: Off the Tee, Approach e Tee to Green.

Vi segnalo anche un Testa a testa con TaT Daniel Berger v Dustin Johnson: BERGER @1.90. Daniel Berger è il 4° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti (il migliore in assoluto è Jon Rahm che non a caso è anche favorito dalle quote). Dustin Johnson è stato numero 1 al mondo, ma non ha mai giocato benissimo qui. Il T5 di due anni fa è stata la sua unica top-10 in 12 apparizioni al TPC Sawgrass e negli ultimi 3 tornei giocati non ha di certo brillato, fino a non superare nemmeno il taglio al Genesis Open. La giocata la trovate su SNAI.

DP World Tour: MyGolfLife Open 2022

Continua anche l’European Tour col MyGolfLife Open 2022 dal Pecanwood Golf and Country Club in Sud Africa, tracciato disegnato da Jack Nicklaus, un lunghissimo par-72 da 7,697 yard con greens in Bentgrass.

Non abbiamo molti riferimenti non essendoci precedenti e il Field vede in gioco i nomi classici del tour, ad iniziare dal favorito Dean Burmester seguito da Adri Arnaus e da Bernd Wiesberger. Da segnalare anche Jordan Smith, Adrian Meronk, Justin Harding, Marcus Armitage, Thomas Detry e Johannes Veerman.

Qui vi segnalo un nome su tutti, quello di Justin Harding @29.00 vincente, ma si può declinare anche con l’interessante Testa a Testa, TaT 72 Buche Justin Harding v Olivier Bekker: HARDING @1.90 che trovate sempre su SNAI. La settimana ha fatto solo 42° in Kenya dove comunque aveva vinto in passato 1 dei suoi 2 titoli European Tour (l’altro è il Qatar Open) a cui affiufne anche 2 successi all’Asian Tour e 7 al Sunshine Tour. Qui è di casa e può fare bene in un inizio stagione che lo ha già visto tra i protagonisti. Aggiungo che il suo put su Bentgrass è tra i migliori del Field se è in giornata, speriamo di prenderlo in forma.

