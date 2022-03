Pronostici Golf: analisi, quote e free pick su Valspar Championship e Steyn City Championship 2022

Valspar Championship 2022 e Steyn City Championship sono i due tornei di Golf in programma questa settimana tra PGA Tour e DP World Tour (European Tour) in gioco dal 17 al 20 marzo.

PGA Tour: Valspar Championship 2022

Dopo la vittoria di Cameron Smith al The PLAYERS, il PGA Tour torna in gioco col Valspar Championship 2022 da Tampa Bay. Field di altissimo livello con in gioco Collin Morikawa, Viktor Hovland, Xander Schauffele, Justin Thomas, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton, Paul Casey e anche il campione in carica Sam Burns.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Sam Burns (-17); 2019: Paul Casey (-8); 2018: Paul Casey (-10); 2017: Adam Hadwin (-14); 2016: Charl Schwartzel (-8); 2015: Jordan Spieth (-10); 2014: John Senden (-7); 2013: Kevin Streelman (-10); 2012: Luke Donald (-13); 2011: Gary Woodland (-15); 2010: Jim Furyk (-13).

Il tracciato è quello di Copperhead al Innisbrook Resort di Palm Harbor, Florida un par-71 da 7,340 yard, un layout unico e con alcune buche simbolo come quelle dalla 16 alla 18, la cosiddetta The Snake Pit. I greens sono in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Greens in Regulation, Ball Striking, Bogey Avoidance e Tee to Green.

Valspar Championship 2022, le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Vi segnalo Matt Fitzpatrick @25.00 che siamo abituati a veder dominare all’European Tour dove ha vinto 7 volte, ma sta tenendo ottimi rendimento anche al PGA in questo 2022 e si presenta a questo appuntamento con ottime statistiche. I tempi per il primo successo al PGA sembrano finalmente maturi e questo tracciato in passato ha già regalato la prima gioia a diversi giocatori noti come Streelman, Hadwin o anche il campione in carica Burns. Vediamo se questo sarà il turno dell’inglese.

Qui ha vinto il suo primo titolo PGA anche Gary Woodland @51.00 che ha trionfato qui nel 2011. La settimana scorsa non ha superato il taglio deludendo al The PLAYERS ma in Florida solitamente gioca molto bene con un T5 all’Honda Classic e un altro T5 all’Arnold Palmer. Buon putter e ottimi numeri anche in Tee to Green, a questa quota un tentativo va fatto su Woodland.

DP World Tour: Steyn City Championship 2022

L’European Tour rimane in Sud Africa con lo Steyn City Championship 2022, una settimana dopo la vittoria di Pablo Larrazabal in un playoff a tre con Jordan Smith e Adri Arnaus (avevamo lo spagnolo tra le nostre selezioni), presenti anche in questo evento, come c’è Dean Burmester favorito in questo Field.

Il tracciato, disegnato da Jack Nicklaus, è il The Club at Steyn City e come quello della settimana scorsa ci da pochi riferimenti su cui basarci. E’ un par 72 molto lungo da 7.716 yard.

Per questo torneo vi segnaliamo il nostro Francesco Laporta @56.00 che ha una quota bella alta dopo l’ottima prova della settimana scorsa a Pecanwood. Francesco ha vinto 2 volte al Challenge Tour del 2019 e ora cerca di sbloccarsi anche al tour principale dove ha già sfiorato più volte il successo (T4 Irish Open, T4 Italian Open, T6 BMW PGA Championship, T7 Portugal Masters e 2° al Aviv Dubai Championship).

Tutti i pronostici completi di Guru sul Golf li trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC.