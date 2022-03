Pronostici Golf: WGC Dell Match Play, Corales Championship e Qatar Masters 2022

Una settimana davvero ricca per gli amanti dei Pronostici Golf che inizia già mercoledì con i primi testa a testa del WGC Dell Match Play, torneo del World Golf Championship con formato a gironi ad eliminazione e scontri diretti, molto interessante per le scommesse. Gli esclusi vanno a giocare il PGA Tour col Corales Championship o il Commercial Bank Qatar Masters del European Tour (DP World Tour).

WGC Dell Match Play 2022: analisi del torneo

Questa settimana ad Austin, Texas, si gioca il WGC Dell Match Play Championship, torneo ad invito con i migliori giocatori al mondo divisi in gironi, che si sfidano in una serie di testa a testa per passare il turno verso la seconda fase di eliminazione diretta verso la finale. Il format prevede la partenza un giorno prima rispetto al solito, al mercoledì.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Billy Horschel, 90/1; 2019: Kevin Kisner, 80/1; 2018: Bubba Watson, 50/1; 2017: Dustin Johnson, 10/1; 2016: Jason Day, 14/1; 2015 Rory McIlroy, 11/1; 2014: Jason Day, 20/1; 2013: Matt Kuchar, 35/1; 2012: Hunter Mahan, 50/1; 2011: Luke Donald, 35/1; 2010: Ian Poulter, 28/1.

Il tracciato del Austin Country Club è un par-71 da 7,127 yard disegnato da Pete Dye con Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per primeggiare sono quelle di: Approach, Off the Tee, Birdie or Better, Putting (Bermudagrass).

WGC Dell Match Play 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 10 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito vi segnalo Xander Schauffele @23.00 che qui ad Austin ha raccolto un 4°, un 2° ed un 3° posto e ha molta esperienza di tornei match play avendo giocato anche Ryder Cup e President’s Cup in passato. Sulla carta Xander ha uno dei gruppi più semplici con Tony Finau, Lucas Herbert e Takumi Kanaya. Passando il turno, al Round 16 potrebbe incrociare Paul Casey.

Proprio Paul Casey @41.00 è la quota di valore che vi segnalo. Il gruppo con Louis Oosthuizen, Corey Conners ed Alex Noren non è semplice ma Casey tra ball-strikers ed approach ha le caratteristiche giuste per fare bene qui. Parliamo di un giocatore d’esperienza che vanta 15 titoli all’European Tour e altri 3 al PGA Tour, ma ha anche 3 Ryder Cup (in 5 presenze). Non a caso qui ha chiuso come runner up nel 2009 e nel 2010. E’ giunto il momento di vincerlo questo torneo. Casey ha chiuso con un ottimo 3° posto nell’ultimo torneo giocato, il Players Championship.

Longshot con quota in tripla cifra su Keith Mitchell @101.00 che sarà subito impegnato in un gruppo che sulla carta lo vede come ultimo tra Patrick Cantlay, Sungjae Im e Seamus Power. Io non sono così convinto e non lo vedo così male. Cantlay sarà il più difficile da scavalcare, ma si presenta a questo torneo con qualche ombra. Passano il girone per Mitchell ci sarebbero Hatton o Berger che sulla carta non sono impossibili da battere. Insomma, a questa quota un cippino ci sta su questa giocata che rimane comunque un azzardo.

PGA Tour: Corales Championship 2022

Chi non rientra ad Austin si acconenta del Corales Championship che non ha certamente un Field di primo piano visto che i nomi più importanti sono quelli di Brice Garnett, Graeme McDowell, Hudson Swafford e Joel Dahmen che sono anche ex vincitori di questo evento, anche se tra i favoriti si inseriscono Jhonattan Vegas e Sahith Theegala.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Joel Dahmen (-12); 2020: Hudson Swafford (-18); 2019: Graeme McDowell (-18); 2018: Brice Garnett (-18).

Il tracciato del Puntacana Resort & Club è un lungo par-72 da 7,668 yards disegnato da Tom Fazio. Atteso molto caldo per questo torneo che propone Greens in Supreme Paspalum. Le statistiche più importanti sono quelle di Off The Tee, Approach, Around The Green, Tee to Green e Putting.

Vi lascio una singola giocata proponendovi Jhonattan Vegas @20.00 come possibile vincitore. Il venezuelano ha ottimi numeri negli ultimi tornei e in un evento con un Field del genere può puntare a vincere il suo 4° titolo al PGA, e non dimentichiamo che Vegas ha un ottimo rendimento di put su Paspalum (per esempio il mese scorso ha fatto 8° al Saudi International che ha Greens con questa superficie).

DP World Tour: Qatar Masters 2022

Chiudiamo con il DP World Tour, ex European Tour, che ha in programma il Commercial Bank Qatar Masters che si gioca dal Doha GC, un par-72 da 7,401 yards piazzato nel deserto. I Greens sono in Pure Dynasty Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Fairways, Greens in regulation, Scrambling e Putt per GIR.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Antoine Rozner, 22/1; 2020: Jorge Campillo, 125/1; 2019: Justin Harding, 55/1; 2018: Eddie Pepperell, 70/1; 2017: Jeunghun Wang, 33/1; 2016: Branden Grace, 8/1; 2015: Branden Grace, 25/1; 2014: Sergio Garcia, 8/1; 2013: Chris Wood, 100/1; 2012: Paul Lawrie, 50/1; 2011: Thomas Bjorn, 200/1; 2010: Robert Karlsson, 66/1.

Qui vi lascio una quota più alta, quella di Jorge Campillo @60.00 che ha vinto qui nel 2020 e che in passato ci ha mandato in cassa con belle quote. Speriamo che lo spagnolo ci premi anche questa volta su una tipologia di tracciato che ama (ha vinto anche il Trophee Hassan II nel 2019, tracciato molto simile a questo). L’ho visto bene col T13 al Magical Kenya Open e potrà vincere qui a Doha a due anni di distanza.

