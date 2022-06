Pronostici Travelers Championship 2022 del PGA Tour e dopo lo US Open torna anche il DP World Tour (European Tour) col BMW International Open 2022. Vediamo analisi, quote e scommesse sul Golf.

Pronostici Travelers Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Arriviamo dalla settimana dello US Open vinto da Matt Fitzpatrick che avevamo segnalato in top-20. E’ stato un buon major nel complesso con i piazzamenti delle varie giornate e le giocate speciali che abbiamo dato nel nostro VIP TELEGRAM, sfiorando anche la quota @31 con Will Zalatoris. Questa settimana si torna col Travelers Championship 2022 a Cromwell in Connecticut. Field molto interessante con tanti big in gioco: Sam Burns, Patrick Cantlay, Tony Finau, Rory McIlroy, Xander Schauffele, Scottie Scheffler e Justin Thomas.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Harris English (-13); 2020: Dustin Johnson (-19); 2019: Chez Reavie (-17); 2018: Bubba Watson (-17); 2017: Jordan Spieth (-12); 2016: Russell Knox (-14); 2015: Bubba Watson (-16); 2014: Kevin Streelman (-15); 2013: Ken Duke (-12); 2012: Marc Leishman (-14); 2011: Freddie Jacobson (-20); 2010: Bubba Watson (-14).

Il tracciato del TPC River Highlands è un par-70 corto da 6,852 yards con greens che sono un mix di Bentgrass e Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Strokes Gained: Par 4, Ball Striking. Aggiungo anche l’esperienza e lo storico su questo percorso.

Pronostici Travelers Championship 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 5 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti

Come favorito vi segnalo il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler @12.00, che ha sfiorato un altra vittoria al major dello US Open la settimana scorsa a Brookline dove è stato tra i migliori in diverse statistiche importanti (Off the Tee, Total Driving, Strokes Gained on Approach, Greens in Regulation, Strokes Gained Tee to Green, Ball Striking) ed è tra i migliori 6 nella media delle statistiche più importanti per fare bene qui che vi ho segnalato prima. Scheffler ha esperienza su questo tracciato, anche positiva visto che lo scorso anno ha chiuso 11°.

Molto valore su Keegan Bradley @31.00 che è in un buon momento visto che arriva dalla top-10 allo US Open. Una top-10 ad un major per Bradley non la vedevamo dallo US Open del 2014. Prima del T7 della scorsa settimana Bradley aveva messo insieme altri ottimi risultati (5° TPC Sawgrass, 8° TPC San Antonio, 4° TPC Louisiana, 2° TPC Potomac) rientrando nella top-50 del ranking mondiale e in lizza per la prossima President Cup nel Team USA. La settimana scorsa a Brookline è stato il migliore dell’intero Field nelle statistiche di Approach e 4° in Tee to Green e nella media delle statistiche più importanti è addirittura il 5° migliore del field, anche sopra a Scheffler. Ha esperienza al Travelers visto che sul tracciato del TPC River Highlands ha giocato 5 volte incassando un T8 nel 2017 e un 2° posto nel 2019.

European Tour (DP World Tour): BMW International Open 2022

Torna in gioco anche il DP World Tour che questa settimana ha in programma il BMW International Open. Field dominato da Billy Horschel ma segnaliamo altri giocatori interessanti: Kalle Samooja, Laird Shepherd, Louis Oosthuizen, Marcel Schneider, Richard Mansell, Ryan Fox, Sean Crocker, Sergio Garcia, Thorbjorn Olesen, Victor Perez e Yannik Paul. Non dimentichiamo il nostro Andrea Pavan che ha vinto questo torneo nel 2019 (era quotato @100) mentre il campione in carica e niente di meno che Viktor Hovland che però non è in lavagna anche se l’ultimo vincitore su questo tracciato (dove non si gioca dal 2017) è Romero.

Si gioca in Germania al Golfclub München Eichenried. Il tracciato è un par-72 da 7,284 yards con greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee; A; SG Approach; T2G: SG Tee to Green; ATG: SG Around the Green; P: SG Putting.

Qui vi segnalo una singola quota di valore, Pablo Larrazabal @36.00 che ha detto che questo tracciato è il suo preferito dopo il T14 del 2017 e dopo aver vinto qui nel 2011 e nel 2015. Allo spagnolo l’aria tedesca sembra fare bene, per un giocatore che vanta 7 titoli European Tour in bacheca ed è entrato nella top-70 del ranking nazionale, cosa che non gli capitava dal 2014. Il momento è quindi propizio e il tracciato è quello giusto per provare il colpo vincente che migliorerebbe anche la sua situazione per la qualificazione al prossimo major, l’Open Championship. Aggiungo che Larranzabal si presenta con ottime statistiche SG Approach e SG Tee to Green. In un Field non proprio di primo livello lo spagnolo potrà dire la sua qui, e a questa quota è da provare assolutamente.

