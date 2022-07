Pronostici Genesis Scottish Open 2022 per il DO World Tour, il torneo più importante della settimana dove si sono trasferiti molti big in attesa della prossima settimana quando si giocherà il major, l’Open Championship 2022 a St.Andrews. Questa settimana il l PGA Tour ha invece in programma il Barbasol Championship con un Field di secondo piano. Vediamo i nostri migliori Pronostici Golf.

Risultati Pronostici Golf

La settimana scorsa non è arrivato un colpaccio come quella precedente con Li, ma non ci possiamo comunque lamentare visto che iniziavamo l’ultimo giro al PGA con 4 giocatori in top-10 e la vittoria di JT Poston che avevamo consigliato in top-20 @3.15. Un pò un peccato visto che la vittoria era quotata intorno @50 volte la posta e dopo Li potevamo fare un altro colpaccio incredibile, ma non ci lamentiamo e dalle top-20 portiamo a casa anche la quota @5.40 di Hadley.

All’European Tour ci ha tradito un secondo giro negativo di Ryan Fox che ha chiuso 2°, ma in live abbiamo comunque pizzicaro Meronk @4. Il polacco è poi andato a vincere l’Irish Open. Aggiungiamoci anche lo spettacolare LIV Portland dove abbiamo incassato il testa a testa di Harding. A dire il vero di 3 testa a testa li abbiamo presi tutti e tre:

Vi ricordo che tutte le giocate le trovate ogni settimana nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM.

Pronostici Genesis Scottish Open 2022: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana il DP World Tour (ex European Tour) si prende la scena col torneo più importante e si passa dall’Irlanda alla Scozia con il Genesis Scottish Open 2022 che è l’ultimo test prima dell’atteso major di St.Andrews, l’Open Championship. Field di primo piano, ad iniziare dai tre grandi favoriti: Jon Rahm, Justin Thomas e Scottie Scheffler ma vi segnaliamo anche la presenza di Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Cameron Smith e la prima uscita del campione allo US Open, Matt Fitzpatrick. Tra i pretendenti non mancano nemmeno Sam Burns, Hideki Matsuyama, Collin Morikawa e Will Zalatoris, oltre al campione in carica del Open di Scozia, Minwoo Lee, tutti in gioco in vista del Open Championship.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Minwoo Lee, 200/1; 2020: Aaron Rai, 50/1; 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: Justin Rose, 14/1; 2013: Phil Mickelson, 22/1; 2012: Jeev Milkha Singh, 100/1; 2011: Luke Donald, 10/1; 2010: Edoardo Molinari, 70/1.

Il The Renaissance Club non fa parte dei tracciati storici scozzesi ma ospita l’Open per la 4° volta. Si tratta di un par-71 da 7,293 yards dove è facile finire sotto il par (Lee ha chiuso con -18 lo scorso anno dopo il -11 di Rai nel 2021 e addirittura il -22 di Wiesberger alla prima edizione qui) con un layout molto particolare. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Off The Tee, Birdie or Better, Strokes Gained: Par 3, Par-5 Scoring e Putting.

Pronostici Genesis Scottish Open 2022: le nostre free pick

Per il DP World Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Tra i big-3 favoriti io ho scelto Justin Thomas @15.00 che è tra i migliori del Field nella media delle statistiche e che credo cercherà la forma migliore in vista del major della prossima settimana, come spesso gli accade nei tornei prima di un evento importante (1/20/9/1/8/5/3 le posizioni negli ultimi 7 tornei giocati una settimana prima di un major). Di recente ha chiuso 5° al Byron Nelson la settimana prima di Southern Hills e ha chiuso 3° al Canadian Open che precede lo US Open. Me lo aspetto competitivo anche in questo torneo dove ha ottime statistiche di Tee to Green e Par-5 Scoring ma anche di Scrambling, Sand Saves ed Around the Green. Non a caso ha sempre portato a casa una top-10 in due prestazioni qui al The Renaissance Club (9° nel 2019 e 8° lo scorso anno).

Come quota alta vi segnalo anche questa settimana Ryan Fox @46.00 che ci ha fatto sfiorare una bella cassa @26 la settimana scorsa in Irlanda dove ha pagato un brutto secondo giro che lo ha condizionato a chiudere 2°, nonostante un ultimo round di assoluto livello. Spero che riprenda da li anche per l’Open di Scozia per il neozelandese che è un regular del DP World Tour, sempre tra i contender dei principali tornei, anche se questa volta verrà messo alla prova da un Field più duro del solito, e infatti la sua quota è salita parecchio rispetto alle medie in cui siamo abituati a trovarlo. Ama giocare in Scozia dove ha un 10° e un 2° posto ai tempi del Challenge Tour ma anche un 4° e un 6° posto allo Scottish Open giocato a Dundonald Links e a Gullane. Al Renaissance ha impressionato di meno lo scorso anno (T44) ma questa volta si presenta molto meglio e con ottime statistiche di Tee to Green e Par-5 per cercare di catturare il suo 3° titolo European Tour.

Chiudo con un Testa a Testa: TaT 72 Buche Sung Jae Im v Viktor Hovland: IM @1.90. Hovland è in fase calante visto che non ha riportato a casa nemmeno una top-20 dal The Players. Di recente ha chiuso con un T51 a Muirfield Village e non ha nemmeno superato il taglio nell’ultimo evento giocato, lo US Open. I suoi numeri sugli short game sono negativi. Qui l’approccio al greens è importante, ed Hovland è solo il 128° del Field nelle statistiche around the greens. Questa tipologia di tracciato si adatta molto meglio ad Im su cui gioco meglio piazzato volentieri con quota alla pari rispetto al norvegese. Ad inizio stagione Im ha vinto al TPC Summerlin a cui aggiunge altre 10 top-20 per un giocatore molto costante. Anche lui non ha superato il taglio nell’ultimo torneo giocato, lo US Open, ma nei precedenti 3 si era messo in mostra con un T10 a Muirfield Village, un T15 al Colonial e un T14 al TPC Louisiana.

Barbasol Championship 2022

Il PGA Tour sembra unire le forze col DP e contro la nuova lega araba, il LIV Golf, che minaccia di portare nel proprio tour tutte le stelle principali. Stelle non ce ne saranno molte questa settimana al Barbasol Championship che ha in Kevin Streelman il giocatore più importante e tra i favoriti assieme a Chris Gotterup, Mark Hubbard, Adam Svensson, Taylor Pendrith, Chesson Hadley e Patton Kizzire.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Keene Trace: 2021: Seamus Power (-21); 2019: Jim Herman (-26); 2018: Troy Merritt (-23); Hosted at Robert Trent Jones Golf Trail: 2017: Grayson Murray (-21); 2016: Aaron Baddeley (-18); 2015: Scott Piercy (-19).

Il tracciato del Keene Trace Golf Club si trova a Nicholasville in Kentucky, ed è un par-72 da 7,328 yards con greens in Kentucky Bluegrass/Fescue. Qui sono importanti le statistiche di: Off the Tee, Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Per questo evento minore del PGA ho scelto 3 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti nel VIP BETTING MANIAC su Telegram.

Vi riporto uno dei miei favoriti, che è proposto a quota molto alta, Kelly Kraft @50.00 che l’ultima volta che ha giocato qui, nel 2019, ha messo a segno il record del tracciato chiudendo a 61 colpi (-11) nel terzo round per un 2° posto finale. Dietro a Jim Herman Negli ultimi 2 mesi ha giocato 6 tornei superando il taglio in 5 di essi e incassando anche tre top-25. Kraft è rientrato bene da un infortunio e gioca per meritarsi un posto in pianta stabile al PGA. Lo abbiamo visto competitivo la settimana scorsa al John Deere Classic dopo un T15 al Mexico Open e un T13 al RBC Canadian Open. Solitamente Kraft riesce sempre a mettersi in mostra agli eventi PGA con Field più leggeri, come al Corales dove ha un 3°, 5° e 14° posto negli ultimi 4 anni, o al Puerto Rico Open (T15).