Pronostici Rocket Mortage Classic 2022 per il PGA Tour, ma si torna in gioco anche col DP World Tour (ex European Tour) che ha in programma l’Hero Open 2022. Infine c’è anche il nuovo, e contestato, circuito del LIV Invitational che però sta richiamando sempre più campioni da tutto il mondo. Cerchiamo la 5° cassa consecutiva su un vincente in questa incredibile stagione di pronostici golf.

Risultati Pronostici Golf

Non ci fermiamo più! Succede di tutto nel finale del 3M Open. Piercy esplode, ne approfitta TONY FINAU che avevamo consigliato anche in FREE PICK. Non è l’unico bel colpo visto che per non farci mancare nulla avevamo anche Grillo e Im nelle nostre selezioni, vale a dire dal 1° al 3°. Bel piazzamento in top-20 anche per Tarren. Con le scommesse sul golf rimaniamo su un altro pianeta.

4° cassa di fila nel Golf, la 2° in FREE PICK. Da maggio li stiamo massacrando.

Pronostici Rocket Mortage Classic 2022: Field, tracciato e statistiche

Come già detto la settimana scorsa ha vinto Tony Finau e noi abbiamo incassato. Questa settimana il PGA Tour fa tappa a Detroit per il Rocket Mortgage Classic giunto alla 4° edizione, e con un field di tutto rispetto, aperto dai favoriti delle lavagne degli Sportsbook: Patrick Cantlay, Will Zalatoris, Tony Finau, Cameron Young, Max Homa e Kevin Kisner.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Cam Davis (-18); 2020: Bryson DeChambeau (-23); 2019: Nate Lashley (-25).

Il tracciato del Detroit Golf Club è storico visto che risale al 1899. Questa settimana si giocherà sui tracciati North e South per un complessivo par-72 da 7,370 yards dal design classico di Donald Ross. Il layout è molto tipico e i greens sono in Poa Annua con Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per vincere sono quelle di: Off The Tee, Approach, Strokes Gained: Par 5, Birdie or Better.

Pronostici Rocket Mortage Classic 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Vi propongo 3 di queste selezioni, per caso “I Tre Cameron”. Inizio da quello messo meglio sulla carta, e quindi con la quota più “bassa” se vogliamo definire una quota oltre 20 volte la posta come bassa. Si tratta di Cameron Young @21.00 che sta senza dubbio giocando il suo miglior golf in carriera, e lo abbiamo visto con le grandi prove al PGA Championship e a St Andrews. Young è il 6° migliore del field nella media delle statistiche importanti che abbiamo citato prima, e in stagione è il 2° migliore del Tour in Driving Distance che tanto ha aiutato uno come Dechambeau a vincere qui nel 2020.

Come seconda selezione vado su Cameron Davis @34.00 che è il campione in carica qui, ed è quindi un altro che sa come sfruttare le caratteristiche di questo tracciato e vincere. Davis è addirittura al 3° posto del field nella media delle statistiche più importanti e si presenta in forma con 4 top-10 e un T16 negli ultimi 9 eventi giocati.

Quota alta su Cameron Champ

Chiudo con la quota alta di Cameron Champ @61.00 che alla sua 4° stagione vanta già 3 titoli PGA, 2 di questi su greens Bentgrass/Poa Annua, e su par-72, quindi le caratteristiche di questo tracciato fanno per lui sulla carta. Champ ha anche buone statistiche di Total Driving, Total Accuracy, Greens in Regulation, Ball Striking, Off the Tee, Tee to Green e Putting. Al suo esordio a Detroit nel 2019 ha chiuso in calo al 46° posto dopo aver tenuto il 2° posto le prime 36 buche. L’anno dopo è stato più costante e si è portato a casa il 12° posto, quindi ha ottimi precedenti su questo tracciato, e anche un ottima quota di valore da provare.

DP World Tour: Hero Open 2022

Dopo il Cazoo Classic, questa settimana il DP World Tour ha in programma l’Hero Open 2022 che torna a Fairmont St Andrews. Torna in gioco anche Ryan Fox subito favorito in un field che è composto dal campione della scorsa settimana, Richie Ramsay, dal campione in carica su questo tracciato, Adrian Otaegui, da Oliver Bekker, Romain Langasque e anche dal nostro Edoardo Molinari.

Il tracciato è quello del Torrance Course, a Fairmont St Andrews, Scozia. Si tratta di un par-72 da 7,230 yards con greens che sono un mix di Fescue/Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee; SG Approach; SG Tee to Green; SG Around the Green e Putting.

Per il DP World Tour ho scelto 3 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui una free pick interessante.

Quota di valore sul Testa a Testa Rozner-Helligkilde

In questo caso il mio consiglio è un Testa a Testa che trovate su SNAI che a mio avviso ha sbagliato accoppiamento: TaT 72 Buche Antoine Rozner v Marcus Helligkilde: ROZNER @1.80. Il francese negli ultimi tornei ha vissuto di alti e bassi con un 15°, un 13°, un taglio non superato e un 34° posto, ma Marcus Helligkilde è un giocatore di chiaro livello inferiore.

Ha fatto due belle prove al Barracuda e a di recente al Barbasol, ma non mi impressiona visto che si tratta certamente di due eventi PGA ma di basso livello e con un field nel complesso inferiore a quello che affronterà questa settimana. Del resto lo abbiamo già visto faticare in stagione al DP dove finora non ha brillato, con una sola top-20 in 9 partecipazioni.

Rozner invece ha il calibro per contendersi perfino la vittoria del torneo qui per un giocatore abituato a questo livello. Se lo volete prendere vincente lo trovato @34.00 volte la posta per un piccolo investimento, mentre il testa a testa rappresenta una quota più bassa ma su cui aumentare la puntata perché chiaramente più affidabile.

LIV Invitational Bedminster

Il terzo evento del LIV Golf Invitational si gioca a Bedminster. Dustin Johnson apre da favorito dopo un 8° e un 3° posto nei primi due eventi LIV, seguito da Louis Oosthuizen che ha un 12° e un 5° posto a referto al momento. Molto costante anche Talor Gooch, unico ad aver centrato la top-10 in entrambi gli eventi finora andati a referto per il LIV.

Il tracciato del Trump National Golf Club Bedminster disegnato da Tom Fazio è un par-72 molto lungo visto che supera la 7,500 yards. Come caratteristiche ricorda Quail Hollow o Shadow Creek dove Jason Kokrak vinse nel 2020. Avevo pensato a prenderlo, ma la sua quota @23 non mi da molto valore, visto che non è nemmeno in un momento super convincente.

Questo è un tracciato che ricorda anche Caves Valley dove Bryson DeChambeau perse ai playoffs contro Patrick Cantlay. Proprio Dechambeau @12.00 è uno dei grandi favoriti e gli do fiducia.

Vero che sta combattendo con un infortunio ormai da tempo, ma ultimamente sembra in ripresa e su questo tracciato dove servono grandi colpitori, potrà mettersi in mostra col suo punto di forza, e testare se ha finalmente recuperato al 100% come spero.