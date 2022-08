Pronostici Wyndham Championship 2022, finale di regular season per il PGA Tour. Abbiamo preparato alcune free pick su vincenti e testa a testa con i nostri pronostici Golf, anche sul DP World Tour che gioca il Cazoo Open 2022.

Pronostici Wyndham Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Dopo una serie di 4 vincenti, la settimana scorsa non ci aspettavamo un altra vittoria di Tony Finau, anche se abbiamo fatto qualche bel colpo con i piazzamenti in top-20 e i testa a testa. Finau ha offerto una grande prestazione e ha vinto 2 tornei di fila, come non capitava dal novembre 2019 con Brendon Todd.

Questa settimana si conclude la regular season del PGA Tour col Wyndham Championship 2022 a Greensboro in North Carolina, appuntamento che ha richiamato un field interessante (Sungjae Im, Shane Lowry, Will Zalatoris, Billy Horschel, Webb Simpson) e con molti giocatori motivati per rientrare nei 125 che la prossima settimana in Tennessee inizieranno i FedEx Cup Playoffs che ci porteranno, taglio dopo taglio, torneo dopo torneo, alla finale di Atlanta con i migliori 30.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Kevin Kisner (-15); 2020: Jim Herman (-21); 2019: J.T. Poston (-22); 2018: Brandt Snedeker (-21); 2017: Henrik Stenson (-22); 2016: Si-Woo Kim (-21); 2015: Davis Love III (-17); 2014: Camilo Villegas (-17); 2013: Patrick Reed (-14); 2012: Sergio Garcia (-18); 2011: Webb Simpson (-18); 2010: Arjun Atwal (-22).

Il tracciato del Sedgefield Country Club disegnato da Donald Ross è un par-70 da 7,131 yards con Greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Birdie or Better, Putting (Bermuda), Par 4, Strokes Gained: Total.

Pronostici Wyndham Championship 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 7 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC.. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Tra i favoriti ho scelto Will Zalatoris @19.00 che spero possa sbloccarsi in questo finale visto che si tratta di un giocatore molto solido e costante a cui sta mancando l’acuto in una stagione in cui non ha vinto, nonostante 3 runner up (due dei quali ai playoffs, tra cui il PGA Championship). Oltre ai tre 2° posti ci sono anche altre 4 top-6 e di recente ha chiuso con un T20 a Detroit, a seguito del T28 al The Open. Segnalo anche il 2° posto al major americano, lo US Open. Buono anche nelle statistiche visto che facendo la media di quelle più importanti lo troviamo come 4°migliore del field.

Quota di valore su Si Woo Kim @26.00. Si torna su Green in Bermudagrass, un aiuto per Kim che ricorda bene Sedgefield dove ha vinto nel 2016, confermando di andare bene su questa superficie col suo put. Il sudcoreano cerca una bella prestazione anche per la qualificazione alla Presidents Cup, oltre ai punti Fedex. Nelle ultime 2 prestazioni l’ho visto molto bene con un T15 al Open Championship (5° dopo 54 buche) e un T14 la settimana scorsa al Rocket Mortgage Classic, la sua miglior prestazione in carriera a Detroit, tutti segnali incoraggianti.

Testa a testa sul talentuoso Kim

Chiudo con un Testa a Testa che trovate su Snai, TaT 72 Buche Brian Harman v Joohyung Kim: KIM @1.90. Brian Harman in passato ha portato a casa un paio di top-6 qui a Sedgefield, ma ha anche 6 tagli non superati in 9 presenze. Al The Open è stato ottimo con un T6, ma il torneo prima lo aveva visto non superato il taglio al Open di Scozia, e questi alti e bassi rimangono una costante anche in questo 2022. Speriamo di prendere il torneo basso anche per l’alternanza dopo il The Open.

Kim non fa calcoli, gioca per la vittoria. Nel suo breve periodo al PGA ha impressionato il suo talento che lo ha già portato al numero 34 del ranking. Dopo non aver superato il taglio al suo primo major, il PGA Championship, ha chiuso 23° al successivo US Open, cambiando passo nell’ultimo mese col 3° posto in Scozia e il 7° la settimana scorsa al Rocketa Mortage quando ha chiuso un giro da 63 colpi che è anche il record del tracciato al Detroit Golf Club.

DP World Tour: Cazoo Open 2022

La settimana scorsa vittoria a quota alta per Sean Crocker al DP World Tour che per questa settimana ha in programma il Cazoo Open, ex Open del Galles dall’iconico Celtic Manor resort. Field classico per questo Tour, con qualche assenza importante, su tutti quella di Ryan Fox (favorito la settimana scorsa) che lancia Thomas Detry e Jordan Smith in testa alle lavagne. Attenzione anche a Callum Shinkwin, Thorbjorn Olesen e Hurly Long che in questa cornice potrebbero inserirsi per la vittoria. L’Italia si affida principalmente ad Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2021: (Cazoo Open): Nacho Elvira, 250/1; 2020 (Wales Open): Romain Langasque, 66/1; 2020 (Celtic Classic): Sam Horsfield, 28/1; 2014 (Wales Open): Joost Luiten, 14/1; 2013: Gregory Bourdy, 40/1; 2012: Thongchai Jaidee, 125/1; 2011: Alexander Noren, 66/1; 2010: Graeme McDowell, 22/1.

Il tracciato del The Twenty-Ten course a Celtic Manor è un par-71 da 7,503 yards con fairways generosi che dovrebbero premiare i grandi colpitori e giocatori dal tee. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee; SG Approach; SG Tee to Green; SG Around the Green e Putting.

Free pick Cazoo Classic

Per il DP World Tour ho scelto 3 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC.. Vi segnalo qui una free pick interessante.

Per la vittoria vi consiglio Eddie Pepperell @30.00 che la settimana scorsa avevo preso in top-20, con l’inglese che mi ha ripagato con una grande prova a Fairmont St Andrews dove ha chiuso al 2° posto. Pepperell ha una quota alta e appare in ottima forma (prima del Hero Open aveva chiuso 11° anche al Cazoo Classic del 21 luglio). Il tracciato dovrebbe adattarsi molto bene alle sue corde ed ultimamente ha migliorato parecchio le statistiche di Driving Accuracy, Scrambling, Putting Average, Approach e anche GIR. Nel 2014 ha chiuso 4° qui a Celtic Manor.