Pronostici Shriners Open 2022 del PGA Tour ma si giocano anche il DP World Tour col l’Open di Spagna, e torna anche il LIV Golf Invitational a Bangkok. Ecco i nostri Pronostici Golf.

Pronostici Shriners Open 2022: Field, tracciato e statistiche

Il PGA Tour torna in gioco col Shriners Open 2022 a Las Vegas, Nevada. Nel Field spiccano i nomi di Patrick Cantlay, Max Homa, Tom Kim e il campione in carica, Sungjae Im.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Sungjae Im (-24); 2020: Martin Laird (-23), 2019: Kevin Na (-23); 2019: Bryson DeChambeau (-21); 2017: Patrick Cantlay (-9); 2016: Rod Pampling (-20); 2015: Smylie Kaufman (-16); 2014: Ben Martin (-20); 2013: Webb Simpson (-24); 2012: Ryan Moore (-24); 2011: Kevin Na (-23); 2010: Jonathan Byrd (-24).

Il tracciato del TPC Summerlin è un par-71 da 7,255 yard con greens in Dominator Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Fairways Gained, Par 4, Putting (Bentgrass), Birdie or Better.

Pronostici Shriners Open 2022: le nostre scommesse sul Golf

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio una Free Pick.

Sungjae Im @12.00 non è solo tra i favoriti e campione in carica di questo torneo, si presenta anche in grande forma con una serie di ottime prestazioni con un triplo runner up e 5 top-15, oltre ad una buona prova anche alla President Cup e nella media delle statistiche più importanti per fare bene qui, è primo in assoluto in tutto il field. Impossibile non provare Im che oltre alla vittoria dello scorso anno, qui ha sempre giocato bene con un T15 nel 2018 e un T13 nel 2020. In 12 round al TPC Summerlin ha tenuto una media pazzesca di 66.5 colpi. Ultimamente abbiamo visto tanti giocatori riuscire a difendere il titolo vincendo un torneo in back to back, speriamo che anche Im possa confermarsi un anno dopo.

La settimana scorsa abbiamo giocato un doppio stake sull’argentino che riproponiamo anche questa settimana, ma a stake normale. Parliamo di Emiliano Grillo Miglior Sudamericano @2.00. Sempre un gruppo a 3 giocatori, ma questa volta c’è un avversario ostico come Mito Pereira che potrebbe dare fastidio, più di Augusto Nunez che dovrebbe fare da terzo incomodo, ma non credo abbia il talento e le statistiche per stare con i primi 2. Grillo è in grande forma, a Jackson ha chiuso con un 5° posto ed è stato il migliore del Field nelle statistiche di GIR. Nella media delle statistiche più importanti per questo torneo, Grillo è al 6° posto del Field, un ottimo dato, specialmente se paragonato a quello di Pereira ben lontano dalla top-10.

Pronostici Open di Spagna 2022

La Spagna da il bentornato al DP World Tour con l’Open de Espana 2002. Dopo Valderrama e Maiorca tocca alla capitale Madrid, per la terra iberica da sempre di primo piano per gli sport, e il golf non fa eccezione con uno dei top mondiali ovviamente presente e ovviamente grande favorito, Jon Rahm (che ha vinto per due anni di fila tra 2019 e 2020) che stacca Tommy Fleetwood. Altri beniamini di casa sono Rafa Cabrera-Bello (campione in carica) ed Adri Arnaus. In gioco anche altri nomi interessanti: Eddie Pepperell, Minwoo Lee e Richard Mansell.

Truppa azzurra composta da 6 giocatori. Il migliore secondo i bookmakers è Edoardo Molinari davanti a Renato Paratore e a Filippo Celli che potrebbe essere la sorpresa. Più staccati Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan a chiudere la lista dei giocatori italiani.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Rafa Cabrera-Bello, 55/1; 2019: Jon Rahm, 10/3; 2018: Jon Rahm, 4/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1; 2015: James Morrison, 225/1; 2014: Miguel Angel Jimenez, 22/1; 2013: Raphael Jacquelin, 55/1; 2012: Francesco Molinari, 16/1; 2011: Thomas Aiken, 45/1; 2010: Alvaro Quiros, 18/1.

Si gioca al Club de Campo Villa de Madrid, tracciato disegnato da Javier Arana, è un par-71 da 7,112 yard. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee; SG Approach; SG Tee to Green; SG Around the Green; Putting.

Di solito in Spagna vincono i giocatori di casa e dopo Rahm (x2) e Cabrera Bello, quest’anno potrebbe essere il turno di Adri Arnaus @23.00 che su Eurobet ha anche una bella quota di valore. Arnaus ha messo in mostra un putting caldissimo nelle ultime prestazioni (3° anche a Dunhill Links la settimana scorsa). Lo scorso anno all’Open di Spagna è stato il migliore sempre nelle statistiche di putting.

Pronostici LIV Golf Invitational Bangkok

Il 6° torneo del nuovo LIV Golf Series si gioca a Bangkok in Thailandia. Field ancora ristretto ma sempre più interessante, dove spicca come sempre Dustin Johnson da favorito dopo la vittoria a Boston a settembre, seguito dall’ultimo grande nome arrivato al LIV, Cameron Smith, che ha già marchiato il circuito con la vittoria a Chicago che valse anche a noi una bella cassa in quota @6.

Il tracciato è quello del Stonehill Golf Course situato a nord di Bangkok. I fairways e i greens sono molto larghi. Qui potrebbe toccare a Joaquin Niemann @8.00, un altro dei grandi nomi che si sono uniti per ultimi al nuovo circuito del LIV. Nei suoi primi tornei al LIV è stato costante con un 3° e un 4° posto. Niemann ha una serie di statistiche che potrebbero aiutarlo a fare la differenza questa settimana, in particolare tee to the green, ball striking, birdies or better e putting.