Pronostici CJ Cup 2022 per il PGA Tour e Mallorca Golf Open 2022 per il DP World Tour, sono questi i due appuntamenti di Golf di questa settimana, dopo aver chiuso un altra grande cassa la scorsa grazie alla vittoria di Adrian Otaegui @51.00.

Pronostici Golf, altra grande cassa

Adrian Otaegui domina all’Andalucia Masters e noi esultiamo con lui visto che lo avevamo scommesso ad una quota enorme @51.00 volte la posta. Continua quindi questa grande stagione con i pronostici di Golf, non male se pensiamo che anche la settimana scorsa eravamo andati in cassa con un altra spagnolo, Jon Rahm @3.25, e soprattutto con Tom Kim @23.00 che ha vinto lo Shriners Open.

Quello di Otaegui al DP World Tour della settimana scorsa non è stato nemmeno l’unico bel colpo visto che al PGA abbiamo preso il testa a testa di Keegan Bradley su Fleetwood, anche se qui c’è da mangiarsi le mani perchè Bradley alla fine ha vinto lo Zozo Championship, e sarebbe stata un altra quota intorno @50!

Pronostici CJ Cup 2022: Field, tracciato e statistiche

Abbiamo già detto della vittoria di Keegan Bradley la settimana scorsa al PGA Tour che dal Giappone questa settimana torna negli States, più precisamente in South Carolina per la CJ Cup 2022, torneo con field ristretto a 78 giocatori, ad iniziare dal favorito, Rory McIlroy, che ha vinto questo torneo lo scorso anno (ma si giocava a Las Vegas) e cercherà di difendere il titolo ma si dovrà guardare da altri nomi interessanti come: Jason Day, Harris English, Rickie Fowler, Taylor Montgomery, Webb Simpson, Danny Willett e Gary Woodland

Vincitori ultime edizioni. 2021: McIlroy 14; 2020: Kokrak 53; 2019: Thomas 5; 2018: Koepka 3; 2017: Thomas 4.

Il tracciato del Congaree Golf Club, disegnato da Tom Fazio, è un par-71 molto lungo da 7,655 yards con Fairways in TifGrand Bermudagrass e Greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Strokes Gained: Off the Tee, Approach, Around the Green, Putting (Bermudagrass).

Pronostici CJ Cup 2022: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Tra le 7 giocate proposte nel VIP (più i piazzamenti) per vincitori e testa a testa, ho scelto queste 2 FREE PICK. Sul favorito sono d’accordo con le quote dei bookmakers che mettono Rory McIlroy @8.00 in cima alle lavagne. A prescindere dalla vittoria di questo torneo lo scorso anno (un dato che lascia il tempo che trova visto che era un altro tracciato) McIlroy si presenta a caccia di successi per riprendersi il numero 1 del ranking mondiale.

Rory ha vinto la sua 3° FedEx Cup a East Lake e da allora ha giocato alla grande al DP World Tour mettendo in bacheca un T2 e un paio di 4° posti. Un altro punto a favore di McIlroy è il vantaggio che può avere su un tracciato del genere visto che se facciamo la media delle statistiche più importanti che vi ho riportato poche righe sopra, proprio McIlroy è il migliore dell’intero field. La quota regala poco visto che parliamo di Golf, ma consiglio comunque Rory tra le vostre selezioni.

La quota l’alziamo con Sam Burns @26.00 che ha sempre offerto un ottimo gioco nei tornei con greens in Champion Bermudagrass e che in 4 anni è salito fino al 12° posto del ranking mondiale grazie a 4 vittorie al PGA (3 delle quali su greens in Bermudagrass). L’ultima vittoria in ordine di tempo è stata anche la più importante in carriera (finora), quella di maggio al Colonial Country Club.

La lunghezza del Congaree Golf Course forza i giocatori a colpi importanti dal tee, un altro dato a favore di Burns che nell’ultimo torneo che ha giocato (Sanderson Farms che è stato anche il suo debutto stagionale al PGA) ha chiuso 30° (lo aveva vinto l’anno prima) ma è comunque stato il migliore del field nelle statistiche di Strokes Gained Off the Tee. Trovo tanto valore su questa quota per Burns e su un field limitato e alla portata.

DP World Tour: Pronostici Mallorca Golf Open 2022

Anche qui abbiamo già parlato della vittoria di Adrian Otaegui che ha vinto l’Andalucia Masters. Questa settimana si rimane in Spagna per l’ennesimo torneo DP World Tour in terra iberica, col Mallorca Golf Open 2022 dove proprio Otaegui è tra i favoriti assieme a Eddie Pepperell e dietro soltanto a Rasmus Hojgaard e Ryan Fox. Questa volta la truppa italiana è più esigua del solito, guidata da Renato Paratore di poco avanti su Francesco Laporta, almeno stando alle quote. Più staccati Andrea Pavan e Lorenzo Gagli.

Il tracciato del Son Muntaner Golf Club è, come quello del PGA, un par-71, ma all’esatto contrario del Congaree, questo tracciato è molto corto con 6.952 yard. Il percorso è stato disegnato da Kurt Rossknecht. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee, SG Tee to Green, Approach, GIR e Putting.

Tra le giocate discusse nel VIP ho scelto questo testa a testa come FREE PICK: TaT 72 Buche Andy Sullivan v Joost Luiten: SULLIVAN @1.80 (Eurobet). La settimana scorsa in Andalucia Sullivan ha giocato bene chiudendo al 11° posto ed è stato tra i 5 migliori nel field sia in SG Approach che in SG Tee to Green, due statistiche molto utili anche qui e dove è superiore a Luiten.

L’olandese ha un pò migliorato ultimamente con un T28 e un T39, ma è comunque finito dietro a Sullivan la settimana scorsa, e precedentemente aveva avuto un inizio di 2022 molto negativo. Anche Sullivan non era partito bene ad inizio 2022 ma si è ripreso. L’inglese ha vinto 4 tornei DP World Tour in carriera, tutti in tracciati abbastanza simili a questo come superfici (tutti greens in Bentgrass). Da luglio per Sullivan è stato un crescendo con alcuni acuti importanti, risultati di rilievo come il T8 a Hillside e il T3 a Celtic Manor. Lo vedo meglio rispetto a Luiten.