Pronostici Bermuda Championship 2022. Il PGA Tour sbarca al Port Royal Golf Course e siamo andati ad analizzare il torneo delle Bermuda con diverse idee per le scommesse, dopo le casse di Otaegui @51 e di McIlroy @8 la settimana scorsa. Al DP World Tour si gioca il Portugal Masters 2022.

Pronostici Golf, non ci fermiamo più!

Altro giro altro regalo. Dopo la quota @51 in Spagna con Otaegui di un paio di settimane fa, la settimana scorsa cassa anche con McIlroy @8.00 che avevamo consigliato pure qui in FREE PICK assieme a Burns che gioca a sua volta un grande torneo e chiude 7°. Come se non bastasse abbiamo incassato sia il primo che il secondo, visto che su Kitayama avevamo consigliato la top-20. Prendiamo anche il tat di Sullivan al DP World Tour (sempre come Free Pick).

Pronostici Bermuda Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

La settimana scorsa Rory McIlroy ha vinto difendendo il titolo della CJ Cup e tornando numero 1 al mondo. Questa settimana il PGA Tour continua col Bermuda Championship che tradizionalmente però è uno dei tornei col field più scarico e lo vediamo anche dai favoriti: Denny McCarthy su tutti, poi Thomas Detry, Seamus Power, Mark Hubbard, Nick Hardy, Aaron rai ed Adrian Meronk.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Lucas Herbert (-15); 2020: Brian Gay (-15); 2019: Brendon Todd (-24).

Il tracciato del Port Royal Golf Course è un par-71 corto (6.828 yard) disegnato nel 1970 da Robert Trent Jones e ha greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Fairways Gained, Birdies or Better.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bermuda Championship 2022: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Torneo con field minore, e proprio per questo non è facile da analizzare e prevedere. Facciamo diverse giocate, tutte a quote alte, ad iniziare dal nostro favorito, Mark Hubbard @25.00 che ha iniziato la stagione con un T21 e un T5, prima di riposarsi saltando lo ZOZO. Ha giocato 2 volte a Port Royal, superando sempre il taglio, compreso il T22 dello scorso anno. Sul gioco corto Hubbard si gioca le sue chance di vittoria qui.

Come seconda FREE PICK vi proponiamo un Testa a Testa con quota di assoluto valore che trovate su Eurobet: TaT 72 Buche Justin Lower v Robby Shelton: SHELTON @2.00. Robby Shelton si era messo in mostra nella stagione 2019/20, prima del calo dello scorso anno, ma il suo ritorno al PGA è stato positivo con un 21° posto al Fortinet e col T15 nell’ultimo torneo giocato, lo Shriners Children’s Open. A Las Vegas è stato anche al 2° posto, ha iniziato l’ultimo round da 7° prima di calare alla domenica, ma il field in quel caso era molto superiore a quello di oggi. Lo preferisco nettamente a Lower visto che si presenta nettamente in forma migliore ed è superiore nelle statistiche importanti di Tee to Green e Putting.

DP World Tour: Portugal Masters 2022

Il DP World Tour si sposta dalla Spagna al Portogallo per il Portugal Masters 2022, una settimana dopo la vittoria di Yannik Paul a Maiorca. Field interessante anche se non dovrebbe esserci il campione dello scorso anno, Thomas Pieters, e questo lancia Robert MacIntyre come favorito assoluto davanti a Jordan Smith e Victor Perez. In seconda fascia tra i contender troviamo anche: Antoine Rozner, Yannik Paul, Eddie Pepperell, Nicolai Hojgaard e Matt Wallace.

La truppa italiana è composta da 7 giocatori. I bookmakers danno Edoardo Molinari come migliore degli azzurri, di poco avanti su Renato Paratore, poi abbiamo Francesco Laporta, Nino Berasio, Filippo Celli e Lorenzo Gagli in seconda fascia, più staccato Andrea Pavan.

Vincitori ultime edizioni. 2021, Thomas Pieters, 25/1; 2020, George Coetzee, 16/1; 2019, Steven Brown, 150/1; 2018: Tom Lewis, 50/1; 2017: Lucas Bjerregaard, 66/1; 2016: Padraig Harrington, 100/1; 2015: Andy Sullivan, 50/1; 2014: Alexander Levy, 70/1; 2013: David Lynn, 80/1; 2012: Shane Lowry, 66/1; 2011: Tom Lewis, 100/1; 2010: Richard Green, 50/1.

Anche qui ho selezionato un favorito che in realtà favorito non è, e ha una quota bella alta. Sto parlando di Nicolai Hojgaard @23.00 che ultimamente ho selezionato spesso, anche se il danese mi ha un pò deluso. Continuo però a credere nel talento di Hojgaard, un talento che si può concretizzare in un successo qui, dove si presenta con ottime statistiche di SG Off the Tee ed SG Tee to Green, ma anche di Driving Distance e Putting Average per un tracciato che dovrebbe adattarsi bene alle proprie corde alla propria tipologia di gioco.

Seguici su Telegram: canale Betting Maniac

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.

Entra nel canale telegram VIP di BETTING MANIAC con la promozione WELCOME BACK NBA. Paghi solo un mese ma stai con noi nel VIP fino a fine anno (31-12-2022).